ओडिशा तट की ओर बढ़ा चक्रवात अकवान, उत्तर भारत में कोहरे का अलर्ट; पढ़ें आज की प्रमुख खबरें

Top News 20 November: गाल की खाड़ी में उठा गंभीर चक्रवाती तूफान अकवान आज ओडिशा के तट से टकराएगा। पहाड़ी राज्यों में पारा शून्य से नीचे। अमेरिका के राष्ट्रीय साइबर निदेशक सीन केयर्नक्रॉस ने इस्तीफा देने का फैसला किया। कुख्यात गैंगस्टर नसीम दुर्रानी बुलंदशहर में ढेर। न्यूजीलैंड की पहली पारी 368 रनों पर समाप्त हुई। 20 नवंबर की बड़ी खबरें :

आज ओडिशा के तट से टकराएगा चक्रवात अकवान

बंगाल की खाड़ी में उठे गंभीर चक्रवाती तूफान अकवान के ओडिशा की ओर बढ़ने से तटीय इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तूफान शुक्रवार दोपहर पुरी और गोपालपुर के बीच तट से टकरा सकता है। खतरे को देखते हुए राज्य में करीब तीन लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।

पहाड़ी राज्यों में पारा शून्य से नीचे

जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ऊपरी पहाड़ों पर तापमान शून्य से नीचे जाने के साथ ही उत्तर भारत में सुबह के समय कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 22 नवंबर तक घने कोहरे की चेतावनी जारी की है।

अमेरिका के राष्ट्रीय साइबर निदेशक का इस्तीफा!

माइक्रोसॉफ्ट, प्रमुख अमेरिकी बैंक, विमानन सेवाएं और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी से जुड़ी तकनीकी दिक्कतों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रीय साइबर निदेशक सीन केयर्नक्रॉस अपने पद से हट रहे हैं। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि केयर्नक्रॉस किस तारीख को अपना पद छोड़ेंगे।

कुख्यात गैंगस्टर नसीम दुर्रानी बुलंदशहर में ढेर

दिल्ली पुलिस और नोएडा एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक मुठभेड़ के दौरान कुख्यात गैंगस्टर नसीम दुर्रानी को मार गिराया। नसीम दुर्रानी गैंगस्टर छोटा राजन को खत्म करने की साजिश में भी शामिल था।

न्यूजीलैंड 368 रन पर ऑलआउट

भारत के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन न्यूजीलैंड की पहली पारी 368 रनों पर समाप्त हुई। हेनरी निकोल्स ने 175 और ग्लेन फिलिप्स ने 118 रन बनाए। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 4 और आकाशदीप ने 3 विकेट हासिल किए।