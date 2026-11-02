Top News 2 November: चक्रवाती तूफान 'मुरासु' अलर्ट, दिल्ली-एनसीआर की हवा 'बहुत खराब', कुशीनगर सड़क हादसा समेत आज की 5 बड़ी खबरें

Top News 2 November : भीषण चक्रवाती तूफान में बदला 'मुरासु', दिल्ली-एनसीआर की हवा 'बहुत खराब', CBI महादेव एप सट्टेबाजी सिंडिकेट के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को ओमान से भारत लाई, कुशीनगर में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, फ्लोरिडा विमान हादसे में गई 9 लोगों की जान। 2 नवंबर की बड़ी खबरें...

भीषण चक्रवाती तूफान में बदला 'मुरासु'

दिल्ली-एनसीआर की हवा 'बहुत खराब'

राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, अक्षरधाम मंदिर के आसपास के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 349 और इंडिया गेट तथा जनपथ के आसपास के इलाके में AQI 335 पर पहुंचा। इसे 'बहुत खराब' की श्रेणी में रखा गया है।

सौरभ चंद्राकर को ओमान से भारत लाई CBI

कुशीनगर में सड़क हादसा, 6 मृत

फ्लोरिडा में बड़ा विमान हादसा

अमेरिका के फ्लोरिडा में रविवार को एक निजी बिजनेस जेट रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में विमान में सवार सभी नौ लोगों की मौत हो गई। टक्कर के बाद विमान में भीषण आग लग गई और आसमान में आग का बड़ा गोला दिखाई दिया। विमान सड़क के पास गिरा, जहां जमीन पर बड़ा गड्ढा बन गया।