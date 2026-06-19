Top News 19 June : हार्मुज स्ट्रेट से अमेरिकी नाकेबंदी हटी, ईरान से वार्ता टली; सोने के आयात में 70% गिरावट

Top News 19 June : ईरान से शांति समझौते के बाद ईरान ने हार्मुज स्ट्रेट से नाके बंदी खत्म कर दी। अमेरिका और ईरान के बीच आज स्विट्जरलैंड में होने वाली वार्ता टली। भारत के सोने के आयात में 70 फीसदी की गिरावट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। 19 जून की बड़ी खबरें :

हार्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी नाकेबंदी खत्म

अमेरिका ने शांति समझौते के बाद आज स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से नाकेबंदी खत्म कर दी है। अमेरिकी सेना ने हार्मुज के पास अमेरिकी ऑपरेशन खत्म करने की घोषणा की। हालांकि व्हाइट हाउस के अनुसार, अमेरिकी उपराष्‍ट्रपति जेडी वेंस ईरान से वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड नहीं जा रहे हैं। इस वजह से आज होने वाली वार्ता टल गई है।

ईरान की चेतावनी

सोने के आयात में भारी गिरावट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील और 13 मई से शुल्क 6 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी किए जाने के बाद सोने के आयात में भारी गिरावट। एक महीने में देश में सोने का आयात पहले के 75-100 टन से करीब 70 फीसदी घटकर 25-30 रह गया है।

अयोध्या में सीएम योगी

नाइजर में एयरपोर्ट पर बड़ा आतंकी हमला

अफ्रीकी देश नाइजर की राजधानी नियामी में स्थित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हथियारबंद हमलावरों ने बड़ा हमला कर दिया। इस आतंकी हमले में 11 सैनिकों और 2 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 22 हमलावर भी मारे गए।

edited by : Nrapendra Gupta