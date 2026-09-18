Top News 18 September: UPI चार्ज पर सरकार का कड़ा रुख, TMC का नाम-सिंबल फ्रीज और डूसू चुनाव के लिए मतदान

Top News 18 September : भारी विरोध के बाद भी सरकार UPI Charge पर अड़ी। TMC का नाम-सिंबल फ्रीज। पेजेश्कियान और अराघची की अमेरिका यात्रा। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान आज। टी 20 क्रिकेट में अफगानिस्तान की सबसे बड़ी हार। 18 सितंबर की बड़ी खबरें :

UPI Charge पर अड़ी सरकार

TMC का नाम-सिंबल फ्रीज

दिल्ली-मुंबई में ऐपल स्टोर्स के बाहर कतारें

ALSO READ: एपल ने शुक्रवार से देश में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की आधिकारिक बिक्री शुरू कर दी है। आईफोन के लेटेस्ट फोन की पहली सेल के लिए युवाओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। दिल्ली और मुंबई में अपना पसंदीदा फोन पाने के लिए लोग रातभर कतारों में दिखाए दिए।

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव आज

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव के लिए मतदान शुक्रवार सुबह 8:30 बजे से 8 बजे तक चलेगा जबकि सांध्य कॉलेजों में मतदान दोपहर 3 बजे से शाम 7:30 बजे तक किया जाएगा। डूसू चुनाव में इस साल कुल 20 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतगणना शनिवार सुबह 8:30 बजे शुरू होगी और दोपहर तक चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।

टी20 में अफगानिस्तान की सबसे बड़ी हार

भारत ने तीसरे टी20 मुकाबले में अफगानिस्तान को 127 रन से हराया। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने तीन मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 221 रन बनाए। जवाब में अफगानिस्तान की टीम 14.1 ओवर में मात्र 94 रन ही बना सकी। अफगानिस्तान की टी20 में रनों के लिहाज से यह सबसे बड़ी हार है।