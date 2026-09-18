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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :नई दिल्ली , Friday, 18 September 2026 (08:37 IST)

Top News 18 September: UPI चार्ज पर सरकार का कड़ा रुख, TMC का नाम-सिंबल फ्रीज और डूसू चुनाव के लिए मतदान

MDR charge on UPI payment
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Fri, 18 Sep 2026 (08:37 IST)
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Top News 18 September : भारी विरोध के बाद भी सरकार UPI Charge पर अड़ी। TMC का नाम-सिंबल फ्रीज। पेजेश्कियान और अराघची की अमेरिका यात्रा। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान आज। टी 20 क्रिकेट में अफगानिस्तान की सबसे बड़ी हार। 18 सितंबर की बड़ी खबरें : 
 

UPI Charge पर अड़ी सरकार

भारी विरोध के बाद भी सरकार UPI Charge पर अड़ी। UPI पर MDR संबंधी नए नियम से सालाना करीब 15,000 करोड़ की कमाई का अनुमान है, जो बैंकों, पेमेंट ऐप्स और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच बांटी जाएगी। ALSO READ: इतने विरोध के बाद भी सरकार UPI Charge पर क्यों अड़ी है? समझिए 2000 से ऊपर MDR फीस का गणित
 

TMC का नाम-सिंबल फ्रीज

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर चल रहे विवाद में ममता और ऋतब्रत गुट को झटका लगा है। चुनाव आयोग ने फिलहाल ममता और ऋतब्रत गुट को पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न का इस्तेमाल करने से रोक दिया है। यह आदेश विवाद पर अंतिम फैसला आने तक प्रभावी रहेगा। ALSO READ: ममता और ऋतब्रत गुट को झटका, TMC का नाम-सिंबल फ्रीज, EC ने कल तक मांगे 3 ऑप्शन
 

दिल्ली-मुंबई में ऐपल स्टोर्स के बाहर कतारें

एपल ने शुक्रवार से देश में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की आधिकारिक बिक्री शुरू कर दी है। आईफोन के लेटेस्ट फोन की पहली सेल के लिए युवाओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। दिल्ली और मुंबई में अपना पसंदीदा फोन पाने के लिए लोग रातभर कतारों में दिखाए दिए। ALSO READ: 
 

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव आज

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव के लिए मतदान शुक्रवार सुबह 8:30 बजे से 8 बजे तक चलेगा जबकि सांध्य कॉलेजों में मतदान दोपहर 3 बजे से शाम 7:30 बजे तक किया जाएगा। डूसू चुनाव में इस साल कुल 20 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतगणना शनिवार सुबह 8:30 बजे शुरू होगी और दोपहर तक चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।
 

टी20 में अफगानिस्तान की सबसे बड़ी हार

भारत ने तीसरे टी20 मुकाबले में अफगानिस्तान को 127 रन से हराया। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने तीन मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 221 रन बनाए। जवाब में अफगानिस्तान की टीम 14.1 ओवर में मात्र 94 रन ही बना सकी। अफगानिस्तान की टी20 में रनों के लिहाज से यह सबसे बड़ी हार है।
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