Top News 18 June: अमेरिका-ईरान युद्ध खत्म, भारत के लिए ट्रंप का बड़ा बयान, फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की जीत

Top News 18 June : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्‍ट्रपति पजशकियान के डील साइन करते ही अमेरिका और ईरान के बीच फरवरी से जारी युद्ध खत्म हो गया। कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट। फ्रांस में ट्रंप ने पीएम मोदी से वादा किया कि भारत पर अगर हमला हुआ तो अमेरिका मदद के लिए खड़ा होगा। महाराष्‍ट्र विधान परिषद के चुनाव आज। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड के क्रोएशिया को हराया। 18 जून की बड़ी खबरें :

अमेरिका ईरान युद्ध खत्म

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट

डील साइन होते ही अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई। WTI क्रूड 75.56 और ब्रेट क्रूड 78.37 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। इंडियन बास्केट में भी कच्चा तेल 5 फीसदी से ज्यादा की गिरावट के साथ 78.66 डॉलर प्रति बैरल हो गया।

भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका मदद के लिए खड़ा होगा

महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव आज

भाजपा के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन गुरुवार को होने वाले महाराष्ट्र विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव में सभी 17 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगा। 5 सीटों पर महायुति उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं।

इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 4-2 से हराया

फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप-एल मुकाबले में इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 4-2 से हराकर दमदार जीत दर्ज की। इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने 2 गोल दागे, जबकि जूड बेलिंघम और मार्कस रैशफोर्ड ने भी गोल कर टीम की जीत सुनिश्चित की।

edited by : Nrapendra Gupta