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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :नई दिल्ली , Thursday, 17 September 2026 (08:02 IST)

Top News 17 September: पीएम मोदी का 76वां जन्मदिन, NSE IPO खुलेगा; EPFO की वेतन सीमा 25,000 रुपए

top news 17 september
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Thu, 17 Sep 2026 (08:02 IST)
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Top News 17 September: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 76वां जन्मदिन है। आज NSE का बहुप्रतिक्षित आईपीओ भी रिटेल निवेशकों के लिए खुलेगा। ईपीएफओ की वेतन सीमा 15,000 से बढ़कर 25,000 रुपए हुई। ममता बनर्जी और ऋतब्रत गुट की आज चुनाव आयोग के सामने पेशी। शिवसेना विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग से सवाल। 17 सितंबर की बड़ी खबरें : 
 

पीएम नरेंद्र मोदी का 76वां जन्मदिन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 76वां जन्मदिन है। इस मौके पर भाजपा देशभर में कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसे मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने से भी जोड़ा गया है। इसके तहत 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलाया जाएगा।
 

आज खुलेगा NSE का IPO 

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE) का सार्वजनिक निर्गम खुदरा निवेशकों के लिए आज से खुलेगा। रिटेल निवेशकों के लिए इस आईपीओ में न्यूनतम बोली राशि 14,820 रुपये हैं। आईपीओ 24 सितंबर को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर लिस्ट होगा। इस OFS में मौजूदा शेयरधारक हिस्सेदारी बेचेंगे। ALSO READ: NSE IPO : जानिए क्या है प्राइस बेंड और GMP, कब होगी BSE पर लिस्टिंग?
 

ईपीएफओ की वेतन सीमा 25,000 रुपए 

केंद्र सरकार ने EPFO के तहत अनिवार्य कवरेज की वेतन सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने EPFO की मौजूदा 15,000 रुपए प्रति माह की वेतन सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह कर दिया है। इस फैसले से 51 लाख से ज्यादा अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य EPFO कवरेज के दायरे में आ सकते हैं।
 

ममता और ऋतब्रत गुट की चुनाव आयोग के सामने पेशी

तृणमूल कांग्रेस और उसके चुनाव चिह्न 'जोड़ा घास फूल' को लेकर चल रही लड़ाई अब निर्णायक दौर में पहुंचती दिख रही है। चुनाव आयोग आज नई दिल्ली में ममता बनर्जी और ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले दोनों गुटों की अलग-अलग सुनवाई करेगा।
 

शिवसेना विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल

शिवसेना के नाम और उसके आधिकारिक चुनाव चिह्न 'धनुष-बाण' को लेकर जारी कानूनी लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाए। शीर्ष अदालत ने कहा कि जब दोनों गुट खुद को असली शिवसेना बता रहे थे, तब आयोग दोनों को नया चुनाव चिह्न देकर जनता के बीच अपनी-अपनी ताकत साबित करने को कह सकता था। ALSO READ: शिवसेना विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल, चुनाव आयोग ने क्यों नहीं 'फ्रीज' किया धनुष-बाण?
 
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