Top News 17 October: आडवाणी अस्पताल में भर्ती, ट्रंप का बड़ा दांव और शिमला में भूकंप के झटके

Top News 17 October: नेहा बोरा रिहा, अभिजीत दिपके की कोर्ट में पेशी। लालकृष्ण आडवाणी अस्पताल में भर्ती। हिमाचल के शिमला में भूकंप के झटके। अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल और गैस खरीद से हटाया बैन। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5वां और आखिरी टी20 मैच आज। 17 अक्टूबर की बड़ी खबरें:



नेहा बोरा रिहा, दिपके की कोर्ट में पेशी

आडवाणी अस्पताल में भर्ती

हिमाचल के शिमला में भूकंप

हिमाचल प्रदेश के शिमला में आज सुबह 4 बजकर 36 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.3 दर्ज की गई। हालांकि इस घटना में जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है।

ट्रंप ने रूसी तेल और गैस खरीद से हटाया बैन

टीम इंडिया के सामने सीरीज बचाने की चुनौती

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का निर्णायक मुकाबला शनिवार को खेला जाएगा। दोनों टीमें फिलहाल सीरीज में दो-दो की बराबरी पर हैं। दोनों टीमों के लिए ये मैच सीरीज बचाने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। बंगलूरू के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले इस मैच में बारिश की भी संभावना।