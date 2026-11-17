ट्रंप की नई चेतावनी से लेकर सोनिया गांधी के भावुक होने तक: जानिए 17 नवंबर की 5 बड़ी खबरें

Top News 17 November : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मैक्सिको को ट्रैरिफ की धमकी, दिल्ली में किताब लांचिंग के दौरान भावुक हुईं सोनिया गांधी, आज 23वें आसियान सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी, SIR मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य बोले- अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी'। 17 नवंबर की बड़ी खबरें :

ट्रंप की मैक्सिको को ट्रैरिफ की धमकी

अमेरिका में अवैध प्रवासियों की एंट्री रोकने को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने मैक्सिको को चेतावनी दी है कि अगर उसने अमेरिका की ओर बढ़ रहे प्रवासियों के काफिलों को नहीं रोका तो उस पर भारी टैरिफ लगाया जाएगा।

किताब लांचिंग के दौरान भावुक हुईं सोनिया गांधी

23वें आसियान सम्मेलन में पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मनाली में 23वें आसियान सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री विभिन्न देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इन मुलाकातों में आपसी संबंधों, क्षेत्रीय सहयोग और साझा हितों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है।

SIR मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। सोमवार को कांग्रेस ने चुनाव आयोग के कामकाज और एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने पूछा है कि अहम फैसले किसने लिए और चुनाव आयुक्तों के बीच कितनी बार असहमति हुई। इन मुद्दों पर जवाब के लिए 48 सवालों की सूची दी गई है।