Top News 17 July: PM मोदी की हाइड्रोजन ट्रेन, ट्रंप का चीन पर बड़ा आरोप

Top News 17 July : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हाईड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। अमेरिकी राष्‍ट्रपति ट्रंप ने चीन पर 22 करोड़ अमेरिकी वोटर्स का डाटा चुराने का आरोप लगाया। ट्रंप प्रशासन ने वीजा नियम बदले। ईरान में बच्चों के कैंसर अस्पताल पर हमला किया। इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया। 17 जुलाई की बड़ी खबरें :

हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जींद-सोनीपत के बीच हाइड्रोजन-संचालित ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। 82 करोड़ में बनी 10 कोच वाली इस ट्रेन में जींद से सोनीपत के बीच 89 किमी का किराया 25 रुपए होगा।

22 करोड़ अमेरिकी वोटर्स का डाटा चोरी

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 2020 के चुनाव के दौरान 22 करोड़ अमेरिकी मतदाताओं का डाटा चुराने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। ट्रंप इन आरोपों से जुड़े खुफिया दस्तावेज जल्द सार्वजनिक करने वाले हैं। उन्होंने इसे इतिहास की सबसे बड़ी चुनावी डाटा सेंधमारी कहा है।

ट्रंप प्रशासन ने बदले वीजा नियम

ट्रंप प्रशासन ने विदेशी छात्रों, सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के तहत आने वाले लोगों और विदेशी पत्रकारों के लिए वीजा नियमों को और सख्त करने का फैसला किया है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग की ओर से जारी अंतिम नियम के तहत अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए एफ वीजा, सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के तहत अमेरिका में काम करने की अनुमति देने वाले जे वीजा और मीडिया कर्मियों के लिए आई वीजा की अब एक तय अवधि होगी। अभी तक ये वीजा संबंधित कार्यक्रम या अमेरिका में रोजगार की अवधि तक वैध रहते थे।

ईरान में बच्चों के कैंसर अस्पताल पर हमला

ईरान ने गुरुवार को अमेरिका पर एक कैंसर अस्पताल के पास हवाई हमले करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद अस्पताल को खाली कराना पड़ा। ईरान ने इसे एक बर्बर हमला करार दिया है। तेहरान ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वाशिंगटन ने ईरानी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया, तो जवाब में ईरान पूरे क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को तबाह कर देगा।

रूट ने इंग्लैंड को दिलाई शानदार जीत

जो रूट की शानदार नाबाद 99 रन की पारी के दम पर इंग्लैंड ने दूसरे वनडे में भारत को चार विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ तीन मैचों की वनडे सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। अब सीरीज का फैसला रविवार को लॉर्ड्स में खेले जाने वाले तीसरे और अंतिम मुकाबले में होगा।