Top News 16 October : दिल्ली में CJP का तिरंगा मार्च, धारा 163 लागू, चुनाव आयोग का 17 राज्यों के लिए बड़ा आदेश

Top News 16 October: दिल्ली के कनॉट पैलेस में आज सीजेपी का तिरंगा मार्च, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। 17 राज्यों में वोटर लिस्ट का रिवीजन करेगा चुनाव आयोग। यूपी से पंजाब तक बारिश, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी। अमेरिका के प्राइमरी स्कूल में गोलीबारी। 16 अक्टूबर की बड़ी खबरें :

सेंट्रल पार्क में सीजेपी का तिरंगा मार्च

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी

कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में प्रस्तावित CJP प्रदर्शन को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और सफर के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलें। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।

17 राज्यों में वोटर लिस्ट का रिवीजन करेगा चुनाव आयोग

यूपी से पंजाब तक बारिश, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी

यूपी, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा समेत उत्तर-पश्चिम भारत के कई राज्यों में बारिश और ओलावृष्‍टि से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। मंडियों में खुले में रखी धान, बाजरा व मक्के की पैदावार भीगी। धान, कपास व गन्ने की फसलों को भी नुकसान। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी।

अमेरिका के स्कूल में गोलीबारी

अमेरिका के ओरेगन में सिल्वर रेल एलीमेंट्री स्कूल में गोलीबारी से हड़कंप मच गया। इस घटना में 3 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। हमलावर भी मारा गया। स्कूल में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है।