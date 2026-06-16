Top News 16 June : अमेरिका-ईरान समझौता, B-52 विमान हादसा, G-7 में मोदी और जयपुर थप्पड़कांड ने बटोरी सुर्खियां
Top News 16 June : अमेरिका और ईरान के बीच MoU पर डिजिटल हस्ताक्षर हो गए। हालांकि दोनों देशों की ओर से फ्रीज संपत्तियों पर विरोधाभासी बयान सामने आए हैं। दक्षिण कैलिफोर्निया में B-52 बमवर्षक विमान क्रैश। जी 7 समिट में शामिल होंगे पीएम मोदी। जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके को पड़ा थप्पड़। 16 जून की बड़ी खबरें :
MoU पर डिजिटल हस्ताक्षर
फ्रीज संपत्तियों पर बवाल
अमेरिका का बी-52 बमवर्षक क्रैश
G-7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया से फ्रांस पहुंचेंगे। वे G-7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। जी-7 का सदस्य न होने के बावजूद भारत को बीते कुछ वर्षों में मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया जाता रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रोकने पर हाल ही में हुए समझौते के बाद सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के छाए रहने की उम्मीद।
अभिजीत दीपके को जयपुर में थप्पड़
शहीद स्मारक पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के धरना प्रदर्शन के दौरान सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया जब पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को एक युवक ने सरेआम थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़कांड के बाद अभिजीत दीपके ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया। अभिजीत ने नारा लगाया कि हिन्दू-मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 20 जून को फिर दिल्ली जाने का ऐलान। ALSO READ: Cockroach Janata Party के संस्थापक अभिजीत दीपके को जयपुर में एक शख्स ने जड़ा थप्पड़
edited by : Nrapendra Gupta
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