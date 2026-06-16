Top News 16 June : अमेरिका-ईरान समझौता, B-52 विमान हादसा, G-7 में मोदी और जयपुर थप्पड़कांड ने बटोरी सुर्खियां

Top News 16 June : अमेरिका और ईरान के बीच MoU पर डिजिटल हस्ताक्षर हो गए। हालांकि दोनों देशों की ओर से फ्रीज संपत्तियों पर विरोधाभासी बयान सामने आए हैं। दक्षिण कैलिफोर्निया में B-52 बमवर्षक विमान क्रैश। जी 7 समिट में शामिल होंगे पीएम मोदी। जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके को पड़ा थप्पड़। 16 जून की बड़ी खबरें :

MoU पर डिजिटल हस्ताक्षर

फ्रीज संपत्तियों पर बवाल

अमेरिका का बी-52 बमवर्षक क्रैश

G-7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया से फ्रांस पहुंचेंगे। वे G-7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। जी-7 का सदस्य न होने के बावजूद भारत को बीते कुछ वर्षों में मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया जाता रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रोकने पर हाल ही में हुए समझौते के बाद सम्मेलन में अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के छाए रहने की उम्मीद।

अभिजीत दीपके को जयपुर में थप्पड़