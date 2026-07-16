Top News 16 July: जगन्नाथ रथयात्रा में उमड़ा जनसैलाब, सोनम वांगचुक का अनशन जारी

Top News 16 July : देशभर में आज जगन्नाथ रथयात्रा का उत्साह। अमेरिका ने ब्लॉकेड तोड़ ईरान की ओर जा रहे जहाज पर हमला किया। सोनम वांगचुक का अनशन 19वें दिन भी जारी। मोदी सरकार ने डीजल और जेट फ्यूल पर एक्सपोर्ट टैक्स बढ़ाया। फीफा विश्व कप के फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। 16 जुलाई की बड़ी खबरें :

पूरी से अहमदाबाद तक जगन्नाथ रथयात्रा का उत्साह

ब्लॉकेड तोड़ रहे जहाज पर हमला

अमेरिका ने लगातार 5वें दिन ईरान पर भीषण हमले किए। अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज जलडमरूमध्य में ईरान के बंदरगाहों पर लगाए गए नौसैनिक ब्लॉकेड को तोड़ने की कोशिश कर रहे एक खाली ऑयल टैंकर को निष्क्रिय कर दिया। बंदर अब्बास, अहवाज, चाबहार धमाकों से दहले।

सोनम वांगचुक का अनशन 19वें दिन भी जारी

जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक के अनशन का आज 19वां दिन है। 'फोर्स फीडिंग' की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। NEET अनियमितताओं के खिलाफ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनशन कर रहे हैं सोनम वांगचुक।

डीजल और जेट फ्यूल पर एक्सपोर्ट टैक्स बढ़ा

अर्जेंटीना फीफा विश्व कप के फाइनल में