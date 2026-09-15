Top News 15 September: 2000 तक UPI पर नहीं लगेगा चार्ज, ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से झटका; मनोज जरांगे की मुंबई यात्रा

Top News 15 September: देश में 2000 रुपए तक के यूपीआई ट्रांजेक्शन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। अमेरिका राष्‍ट्रपति ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। 17 दिन से अनशन कर रहे मनोज जरांगे की मुंबई यात्रा। BJP विधायक ने सड़कों पर मांगी भीख। UCC पर अमित शाह के बयान पर बिहार में NDA में घमासान। पल पल की जानकारी...

2000 तक के UPI पर कोई चार्ज नहीं

सुप्रीम कोर्ट से ट्रंप को बड़ा झटका

अमेरिका में मध्यावधि चुनाव से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने डाक मतपत्र से जुड़े मुकदमे में प्रतिबंधों को फिलहाल खारिज करने का निर्णय लिया है। 2020 के चुनाव में जो बाइडेन से अपनी हार के लिए ट्रंप ने डाक मतपत्रों से मतदान को ही दोषी ठहराया था।

मुंबई आएंगे मनोज जरांगे

मराठा आरक्षण आंदोलन के प्रमुख नेता मनोज जरांगे पाटिल आज मुंबई आ रहे हैं। पाटिल ने कहा कि अनशन के 17वें दिन उन्होंने सलाइन और अन्य चिकित्सा सहायता लेना बंद कर दिया है, जिससे उनकी शारीरिक स्थिति लगातार बिगड़ रही है। उन्होंने कहा कि मुंबई की उनकी आगामी यात्रा महाराष्ट्र के लोगों के साथ उनकी आखिरी मुलाकात भी हो सकती है।

BJP विधायक ने सड़कों पर मांगी भीख

UCC पर NDA में घमासान