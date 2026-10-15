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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :नई दिल्ली , Thursday, 15 October 2026 (08:00 IST)

Top News 15 October: SIR पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, क्या है जियो IPO का प्राइज बैंड?

top news 15 october
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Thu, 15 Oct 2026 (08:00 IST)
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Top News 15 October : SIR मामले में विपक्ष की याचिका पर सुप्रीम में सुनवाई आज, भारतीय मूल की अमेरिकी सांसद प्रमीला जयपाल ने SIR में करीब 13 करोड़ नाम हटने पर चिंता जताई, न्याय की मांग को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे अंकिता भंडारी के माता पिता गिरफ्‍तार, 16 अक्टूबर को दिल्ली में सीजेपी का तिरंगा मार्च, वेस्टइंडीज ने भारत को 24 रनों से हराया। 15 अक्टूबर की बड़ी खबरें : 
 

SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में बड़े पैमाने पर नाम हटाने और अनियमितताओं के आरोपों को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज, 15 अक्टूबर को सुनवाई होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने इस मामले में अदालत का रुख किया है।
 

SIR पर अमेरिकी सांसद चिंतित

भारतीय मूल की अमेरिकी सांसद प्रमीला जयपाल ने मसौदा मतदाता सूची से करीब 13 करोड़ नाम हटाए जाने की खबरों पर चिंता जताई है। उन्होंने भारत में कथित तौर पर लोकतांत्रिक अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रयासों के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों का समर्थन किया।
 

अंकिता भंडारी के मां-बाप को पुलिस ने छोड़ा

उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर दिल्ली के इंडिया गेट पर रातभर प्रदर्शन जारी रहा। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अंकिता के माता-पिता, विपक्षी नेताओं और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। हालांकि कुछ समय बाद माता-पिता को छोड़ दिया गया।
 

क्या है जियो IPO का प्राइज बैंड?

रिलायंस समूह की कंपनी Jio Platforms Limited के प्रस्तावित आईपीओ के लिए प्रति इक्विटी शेयर का प्राइस बैंड 1,065 से 1,119 रुपए तय किया गया है। वहीं, पात्र कर्मचारियों को कर्मचारी आरक्षण श्रेणी के तहत बोली लगाने पर प्रति शेयर 54 रुपए की छूट मिलेगी। देश का सबसे बड़ा आईपीओ 21 अक्टूबर 2026 को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 23 अक्टूबर 2026 को बंद होगा। IPO में 10 रुपये अंकित मूल्य वाले अधिकतम 27 करोड़ इक्विटी शेयरों का फ्रेश इश्यू शामिल है। ALSO READ: Jio Platforms IPO : 1,065 से 1,119 रुपए तय हुआ प्राइस बैंड, कर्मचारियों को हर शेयर पर 54 रुपए की छूट
 

वेस्टइंडीज ने टीम इंडिया को 24 रनों से हराया

टीम इंडिया हैदराबाद में वेस्टइंडीज से चौथा टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच 24 रनों से 24 रनों से हार गई। वेस्ट इंडीज द्वारा दिया गया 245 रनों के लक्ष्य के जवाब में भारत 223 रन बनाकर आउट हो गई। सीरीज अब 2-2 से बराबर हो गई है और फाइनल मैच बैंगलूरू में खेला जाएगा। ALSO READ: गौतम गंभीर के बर्थ डे पर जीत का गिफ्ट नहीं दे पाई इंडिया, इंडीज ने 24 रनों से हराया
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