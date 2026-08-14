Top News 14 August: चमोली टनल हादसे में 9 मौतें, राम मंदिर में बदला पुजारियों का ड्रेस कोड; Instagram का नया लुक

Top News 14 August : उत्तराखंड के चमोली में टनल हादसे में 9 मजदूरों की मौत, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने परिसीमन पर पीएम मोदी को पत्र लिखा। अयोध्या राम मंदिर में नया ड्रेस कोड लागू। सीजेआई का विरोध करने वाले छात्रों को राहत। मेटा ने बदला इंस्टाग्राम का लोगो। 14 अगस्त की बड़ी खबरें:



चमोली में टनल हादसा, 9 की मौत

परिसीमन पर तमिलनाडु CM विजय का PM मोदी को पत्र

राम मंदिर के पुजारियों का नया ड्रेस कोड

CJI का विरोध करने वाले लॉ ग्रेजुएट्स को राहत

इंस्टाग्राम ने बदला लोगो

मेटा ने इंस्टाग्राम के लिए एक नया वर्डमार्क लॉन्च किया है। यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का टेक्स्ट-ओनली लोगो है। इंस्टाग्राम के प्रमुख एडम मोसेरी ने इस बदलाव के संबंध में एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि एप के शीर्ष पर वर्डमार्क 10 साल से नहीं बदला था, इसलिए इसे नया रूप देने का समय आ गया था।