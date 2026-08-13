Top News 13 August: संसद सत्र का आखिरी दिन, इमरान खान की मौत का दावा झूठा; IMD का भारी बारिश का अलर्ट

Top News 13 August : संसद के मानसून सत्र का आखिरी दिन, अभिजीत दिपके ने दावा किया कि सीजेपी का ‘Jantar-Mantar Season 2’ जल्द ही शुरू होने वाला है। पाक सेना ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की मौत संबंधी दावों का खंडन किया। भोपाल में सड़क से गायब हुआ फुटपाथ। मौसम विभाग ने कई राज्यों में जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। 13 अगस्त की बड़ी खबरें :

संसद में मानसून सत्र का अखिरी दिन

संसद में मानसून सत्र का आखिरी दिन भी हंगामेदार रहने के आसार है। छात्र आंदोलनकारियों पर लाठी चार्ज और अयोध्या राम मंदिर मामले में विपक्ष के हंगामा की वजह से इस सत्र में सदन की कार्यवाही बुरी तरह प्रभावित हुई है। राज्यसभा सांसद सुष्‍मिता देव की लूंगी टिप्पणी के विरोध लूंगी में संसद परिसर में प्रदर्शन कर सकते हैं विपक्षी सांसद।

जंतर मंतर पर जल्द लौटेगी CJP

इमरान की मौत का दावा झूठा

भोपाल में फुटपाथ गायब!

IMD का कई राज्यों में भारी बारिश अलर्ट