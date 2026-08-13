Top News 13 August: संसद सत्र का आखिरी दिन, इमरान खान की मौत का दावा झूठा; IMD का भारी बारिश का अलर्ट
Top News 13 August : संसद के मानसून सत्र का आखिरी दिन, अभिजीत दिपके ने दावा किया कि सीजेपी का ‘Jantar-Mantar Season 2’ जल्द ही शुरू होने वाला है। पाक सेना ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की मौत संबंधी दावों का खंडन किया। भोपाल में सड़क से गायब हुआ फुटपाथ। मौसम विभाग ने कई राज्यों में जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। 13 अगस्त की बड़ी खबरें :
संसद में मानसून सत्र का अखिरी दिन
संसद में मानसून सत्र का आखिरी दिन भी हंगामेदार रहने के आसार है। छात्र आंदोलनकारियों पर लाठी चार्ज और अयोध्या राम मंदिर मामले में विपक्ष के हंगामा की वजह से इस सत्र में सदन की कार्यवाही बुरी तरह प्रभावित हुई है। राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव की लूंगी टिप्पणी के विरोध लूंगी में संसद परिसर में प्रदर्शन कर सकते हैं विपक्षी सांसद।
जंतर मंतर पर जल्द लौटेगी CJP
Cockroach Janta Party (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने पार्टी के विरोध अभियान के अगले चरण को लेकर बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी का ‘Jantar-Mantar Season 2’ जल्द ही शुरू होने वाला है। हालांकि, उन्होंने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि अगला प्रदर्शन कब और कहां होगा और इसमें किन मुद्दों को प्रमुखता दी जाएगी। ALSO READ: Cockroach Janta Party का 'Jantar-Mantar Season 2' जल्द, कौनसे होंगे मुद्दे, अभिजीत दिपके ने प्लान के बारे में क्या बताया
इमरान की मौत का दावा झूठा
पाकिस्तानी सेना ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि पूर्व पीएम इमरान खान की जेल में मौत हो गई है। सीनियर पाकिस्तानी पत्रकार ने वीडियो संदेश के जरिए दावा किया था कि रावलपिंडी स्थित सेना मुख्यालय के 3 वरिष्ठ अधिकारियों ने आशंका जताई है कि इमरान खान की मौत हो गई है। ALSO READ: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मौत की फिर अटकलें! क्या है इस तरह की खबरों की वजह
भोपाल में फुटपाथ गायब!
भोपाल के पॉश इलाके अरेरा कॉलोनी के 10 नंबर मार्केट में सरकारी पैसे से बनाए गए फुटपाथ के गायब होने का मामला अब राजधानी के हबीबगंज थाने तक पहुंच गया है। रहवासियों का कहना है कि देश की किसी स्मार्ट सिटी में संभवतः यह पहली ऐसी शिकायत है, जिसमें “गायब हुए फुटपाथ” के लिए जिम्मेदार अतिक्रमणकारियों के साथ-साथ नगर निगम और PWD के जिम्मेदार अधिकारियों पर भी FIR की मांग की गई है। ALSO READ: फुटपाथ चोरी हो गया साहब! भोपाल में पुलिस से शिकायत, FIR लिखने की मांग
IMD का कई राज्यों में भारी बारिश अलर्ट
भारी बारिश से कई राज्य पानी पानी हो गए। नदी-नाले उफान पर है और सड़कों और घरों में पानी घुस गया। राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा, बंगाल, जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ALSO READ: Weather Update : 5,000 KM का क्लाउड बेल्ट क्यों है खास? क्या है चिंता कारण, IMD ने जारी किया अलर्ट