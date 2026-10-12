Top News 12 October : विपक्ष का आज सुप्रीम कोर्ट तक मार्च, नहीं मिलेंगे CJI, दिल्ली में बारिश से बदला मौसम

Top News 12 October : CEC के इस्तीफे की मांग को लेकर इंडिया गठबंधन का आज सुप्रीम तक मार्च। राहुल गांधी से नहीं मिलेंगे CJI सूर्यकांत। दिल्ली में आज सुबह बारिश से गिरा पारा। तुकाराम मुंढे एमपीएससी ने नए सचिव होंगे। भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रनों से हराया। पल पल की जानकारी...

इंडिया गठबंधन का आज सुप्रीम तक मार्च

CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी इंडिया गठबंधन आज सुबह सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेगा। मार्च से पहले दिल्ली में सुरक्षा सख्‍त। विपक्ष के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में आज 6 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए दीन दयाल मार्ग, जहांगीर मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग, महाराजा रणजीत सिंह मार्ग समेत कई रास्तों पर जाने से बचने को कहा।

राहुल गांधी से नहीं मिलेंगे CJI सूर्यकांत

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मिलने का समय देने से इनकार कर दिया है। वह सोमवार को सीजेआई से मिलना चाहते थे। उन्हें मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर बात करनी थी। CJI ने राहुल गांधी के ईमेल का जवाब देते हुए कहा कि ये मुद्दे पहले से सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं। हालांकि, विपक्ष अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत में याचिका दाखिल कर सकता है।

दिल्ली में बारिश

राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में सोमवार सुबह तेज बारिश हुई। बारिश की वजह से जंतर मंतर, महिपालपुर फ्लाईओवर, झंडेवालान मंदिर समेत कई इलाकों में जलभराव हुआ। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई।

एमपीएससी विवाद के बीच तुकाराम नए सचिव

महाराष्‍ट्र सरकार ने तेज तर्रार वरिष्ठ अधिकारी तुकाराम मुंढे को एमपीएससी का नया सचिव बनाया। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं और विभिन्न मांगों को लेकर पुणे में पिछले 11 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्रों से मुलाकात के बाद मंत्री शिवेंद्रराजे किया एलान।

भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रनों से हराया