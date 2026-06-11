Top News 11 June: पुणे में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध तेज, आज से फीफा वर्ल्ड कप का आगाज
Top News 11 June : दिल्ली के बाद आज पुणे में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन। अमेरिका और ईरान में तेज हुई जंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 12 साल में कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ देश। फीफा विश्वकप का आगाज आज से होगा। 11 जून की बड़ी खबरें :
कॉकरोच जनता पार्टी का पुणे में प्रदर्शन
अमेरिका ने कई शहरों पर किए हमले
ईरान ने होर्मुज किया बंद
ईरान ने अमेरिका के 18 एयरबेसों पर हमले का दावा किया। ईरानी सेना ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की घोषणा की। तेल टैंकर और वाणिज्यिक जहाज समेत किसी भी जहाज को अब यहां से गुजरने की अनुमति नहीं हैं। ईरान की ओर से कहा गया है कि जो भी जहाज वहां से गुजरने का प्रयास करेगा, उस पर गोली चलाई जाएगी।
कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ देश
NDA नेताओं की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 के पहले के कई दशक बहुत अस्थिरता और उथल-पुथल से भरे हुए थे। इसका देश को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा लेकिन अब देश की जनता एक स्थिर सरकार का काम भी देख रही है और उसकी निर्णायक क्षमताओं की प्रशंसक भी है। मैं आज देश की महान जनता को नमन करता हूं, जनता-जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि NDA के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है। ALSO READ: NDA नेताओं की बैठक में बोले PM मोदी, कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ देश, यह 12 वर्षों की बड़ी सफलता
फीफा विश्व कप आज से
दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन, फीफा विश्व कप 2026 आज से शुरू हो रहा है। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की संयुक्त मेजबानी में आयोजित हो रहा टूर्नामेंट कई मायनों में ऐतिहासिक होगा। पहली बार 48 टीमें विश्व कप में हिस्सा लेंगी, 104 मुकाबले खेले जाएंगे और 16 शहर इस वैश्विक फुटबॉल उत्सव की मेजबानी करेंगे।
edited by : Nrapendra Gupta
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