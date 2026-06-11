Top News 11 June: पुणे में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध तेज, आज से फीफा वर्ल्ड कप का आगाज

Top News 11 June : दिल्ली के बाद आज पुणे में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन। अमेरिका और ईरान में तेज हुई जंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 12 साल में कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ देश। फीफा विश्वकप का आगाज आज से होगा। 11 जून की बड़ी खबरें :

कॉकरोच जनता पार्टी का पुणे में प्रदर्शन

अमेरिका ने कई शहरों पर किए हमले

ईरान ने होर्मुज किया बंद

ईरान ने अमेरिका के 18 एयरबेसों पर हमले का दावा किया। ईरानी सेना ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की घोषणा की। तेल टैंकर और वाणिज्यिक जहाज समेत किसी भी जहाज को अब यहां से गुजरने की अनुमति नहीं हैं। ईरान की ओर से कहा गया है कि जो भी जहाज वहां से गुजरने का प्रयास करेगा, उस पर गोली चलाई जाएगी।

कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ देश

फीफा विश्व कप आज से

दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन, फीफा विश्व कप 2026 आज से शुरू हो रहा है। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की संयुक्त मेजबानी में आयोजित हो रहा टूर्नामेंट कई मायनों में ऐतिहासिक होगा। पहली बार 48 टीमें विश्व कप में हिस्सा लेंगी, 104 मुकाबले खेले जाएंगे और 16 शहर इस वैश्विक फुटबॉल उत्सव की मेजबानी करेंगे।

edited by : Nrapendra Gupta