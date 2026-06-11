गुरुवार, 11 जून 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. tmc-mp-prakash-chik-baraik-resigns-rajya-sabha-mamata-banerjee
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: कोलकाता , गुरुवार, 11 जून 2026 (11:35 IST)

ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका! TMC सांसद प्रकाश चिक बड़ाइक ने छोड़ी राज्यसभा

TMC MP Prakash Chik Baraik big jolt to mamata banerjee
टीएमसी सांसद प्रकाश चिक बराइक ने गुरुवार को राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने साथ ही पार्टी को भी अलविदा कह दिया। वे सुखेंदु शेखर रॉय और सुष्‍मिता देव के बाद राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले तीसरे सांसद हैं। 3 सांसदों के इस्तीफे के बाद राज्यसभा में पार्टी सांसदों की संख्या घटकर 10 हुई। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में 3 और टीएमसी सांसद इस्तीफा दे सकते हैं। ALSO READ: TMC में बगावत के बीच सायोनी घोष पर सबकी नजर, ममता की सबसे करीबी सांसद क्यों बनीं चर्चा का केंद्र?
 
राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन को लिखे अपने इस्तीफे में प्रकाश चिक बराइक ने कहा कि वह तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता छोड़ रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान मिले सहयोग के लिए चेयरमैन और सचिवालय का आभार भी व्यक्त किया।

इस्तीफे के बाद प्रकाश चिक बराइक ने मीडिया से कहा कि यह साफ दिखाई दे रहा है कि टीएमसी को जनादेश नहीं मिला है। लोकतंत्र में यदि जनता किसी एक पार्टी को जीत दिलाना चाहती है, तो हमें उसके फैसले का सम्मान करना चाहिए। यही कारण है कि मैंने इस्तीफा दिया है।
 
बराइक का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में हार और बगावत के कारण TMC के भीतर अनिश्चितता बढ़ रही है। विधानसभा चुनावों के बाद दिग्गजों के पलायन से ममता बनर्जी की पार्टी पर पकड़ भी कमजोर हो रही है।
 

कौन हैं प्रकाश चिक बराइक?

प्रकाश चिक बराइक ने 2024 में पश्चिम बंगाल की अलीपुरद्वार (ST) सीट से तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। वे ग्रेजुएट हैं। चाय बागान कर्मचारी और मौसमी फसलों का री-सेलर के तौर पर उनके करियर की शुरुआत हुई थी। चुनावी हलफनामे के अनुसार, प्रकाश चिक बड़ाइक के पास कुल 24.5 लाख रुपए की संपत्ति है। उन्होंने अपनी सालाना आय 8.9 लाख रुपए बताई है। उनके खिलाफ 1 आपराधिक मामला लंबित है। ALSO READ: क्या TMC और NCP लौटेंगे कांग्रेस में? BJP के खिलाफ महागठबंधन 2.0
 

क्या है ममता बनर्जी की चिंता?

तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 58 विधायकों ने आधिकारिक विधायक दल से अलग होकर पश्चिम बंगाल विधानसभा में मुख्य विपक्षी समूह के तौर पर मान्यता हासिल कर ली है। पार्टी के 19 लोकसभा सांसद भी बागी हो गए। लिस्ट में शत्रुघ्न सिन्हा और दीपक अधिकारी के भी नाम हैं। हालांकि पार्टी ने दावा किया है कि यह दोनों सांसद अभी भी पार्टी के साथ है। इस बीच राज्यसभा सांसदों के इस्तीफे से ममता की पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। ALSO READ: TMC के 19 बागी लोकसभा सांसदों में शत्रुघ्न सिन्हा-यूसुफ पठान, क्या ममता की करीबी सायोनी घोष भी है इसमें शामिल
edited by : Nrapendra Gupta 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
LIVE: मीनाक्षी नटराजन को बड़ा झटका, नामांकन मामले में सुनवाई शुक्रवार को

कांग्रेस और TMC में डील फाइनल! सोनिया गांधी ने दिए 2 प्रस्ताव, क्या बोलीं ममता बनर्जी

कांग्रेस और TMC में डील फाइनल! सोनिया गांधी ने दिए 2 प्रस्ताव, क्या बोलीं ममता बनर्जीCongress-TMC deal Mamata Banerjee: दिल्ली की सियासी गलियारों में इन दिनों गहमा-गहमी है। 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद से लेकर 10 जून तक चली तेज़ रफ़्तार मुलाकातों ने साफ संकेत दे दिया है कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बीच एक बड़ी डील लगभग फाइनल हो चुकी है। माना जा रहा है कि टीएमसी का कांग्रेस में विलय हो सकता है।

Ola, Ather, TVS, Hero, Bajaj में से कौनसा EV आपके लिए बेस्ट, TOP 10 स्कूटर

Ola, Ather, TVS, Hero, Bajaj में से कौनसा EV आपके लिए बेस्ट, TOP 10 स्कूटरभारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) का बाजार तेजी से बढ़ रहा है और खासकर इलेक्ट्रिक स्कूटरों की मांग में लगातार इजाफा हो रहा है। बढ़ती पेट्रोल कीमतें, सरकारी प्रोत्साहन योजनाएं और पर्यावरण के प्रति बढ़ती जागरूकता लोगों को पारंपरिक पेट्रोल वाहनों से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आकर्षित कर रही हैं।

'दिल बहलाने को ग़ालिब...' पीएम मोदी के रिकॉर्ड पर भड़की कांग्रेस; नेहरू से तुलना वाली तस्वीर शेयर कर लगाया गंभीर आरोप

'दिल बहलाने को ग़ालिब...' पीएम मोदी के रिकॉर्ड पर भड़की कांग्रेस; नेहरू से तुलना वाली तस्वीर शेयर कर लगाया गंभीर आरोपनरेंद्र मोदी अब भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने वाले नेता बन गए हैं। उन्होंने पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। जश्न के बीच भाजपा द्वारा नरेंद्र मोदी और जवाहर लाल नेहरू के बीच तुलना पर कांग्रेस भड़की गई।

इंटरनेट पर फिर छाया 'Melodi' का जादू! पीएम मोदी के ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर इटली की पीएम मेलोनी ने खास अंदाज में दी बधाई

इंटरनेट पर फिर छाया 'Melodi' का जादू! पीएम मोदी के ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर इटली की पीएम मेलोनी ने खास अंदाज में दी बधाईइटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके कार्यकाल के लिए बधाई दी है। नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को पीछे छोड़कर अब भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबे कार्यकाल वाले नेता बन गए हैं।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP), क्या यह सचमुच ‘मोदी-शाह का मास्टर स्ट्रोक’ है?

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP), क्या यह सचमुच ‘मोदी-शाह का मास्टर स्ट्रोक’ है?Modi-Shah masterstroke Cockroach Janata Party: भारतीय राजनीति में किसी भी नए युवा आंदोलन को लेकर दो तरह की प्रतिक्रियाएं अक्सर दिखाई देती हैं। पहली, उसे 'क्रांति' घोषित कर देना। दूसरी, उसे सत्ता की 'स्क्रिप्टेड परियोजना' बताना। जंतर-मंतर पर 6 जून को हुए कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन के बाद भी कुछ ऐसा ही हुआ।

और भी वीडियो देखें

LIVE: मीनाक्षी नटराजन को बड़ा झटका, नामांकन मामले में सुनवाई शुक्रवार को

LIVE: मीनाक्षी नटराजन को बड़ा झटका, नामांकन मामले में सुनवाई शुक्रवार कोLatest News Today Live Updates in Hindi : कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करने का फैसला खारिज करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। पल पल की जानकारी...

ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका! TMC सांसद प्रकाश चिक बड़ाइक ने छोड़ी राज्यसभा

ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका! TMC सांसद प्रकाश चिक बड़ाइक ने छोड़ी राज्यसभाटीएमसी सांसद प्रकाश चिक बराइक ने गुरुवार को राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने साथ ही पार्टी को भी अलविदा कह दिया। वे सुखेंदु शेखर रॉय और सुष्‍मिता देव के बाद राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले तीसरे सांसद हैं। 3 सांसदों के इस्तीफे के बाद राज्यसभा में पार्टी सांसदों की संख्या घटकर 10 हुई। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में 3 और टीएमसी सांसद इस्तीफा दे सकते हैं।

गुजरात में लोकरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था, GPS ट्रैकर और AI टेक्नोलॉजी का होगा इस्तेमाल, कच्छ की 6 सड़कें होंगी फोरलेन

गुजरात में लोकरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था, GPS ट्रैकर और AI टेक्नोलॉजी का होगा इस्तेमाल, कच्छ की 6 सड़कें होंगी फोरलेनLokrakshak recruitment exam : गुजरात में आगामी 14 जून को आयोजित होने वाली लोकरक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा को पारदर्शी, सुरक्षित और कदाचार मुक्त बनाने के लिए भर्ती बोर्ड द्वारा अभूतपूर्व और कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों की समीक्षा की है, वहीं दूसरी ओर कच्छ जिले की 6 सड़कों को फोरलेन में अपग्रेड करने की महत्वपूर्ण मंजूरी भी दे दी है। लाखों उम्मीदवारों के भविष्य से जुड़ी इस परीक्षा में किसी भी तरह की चूक न हो, इसके लिए आधुनिक तकनीक और कड़ी निगरानी का सहारा लिया जा रहा है।

TMC में बगावत के बीच सायोनी घोष पर सबकी नजर, ममता की सबसे करीबी सांसद क्यों बनीं चर्चा का केंद्र?

TMC में बगावत के बीच सायोनी घोष पर सबकी नजर, ममता की सबसे करीबी सांसद क्यों बनीं चर्चा का केंद्र?तृणमूल कांग्रेस (TMC) में कथित आंतरिक बगावत ने पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। खबरों के मुताबिक पार्टी के 19 सांसदों ने बागी खेमे का समर्थन किया है। इनमें यूसुफ पठान, सायोनी घोष, दीपक अधिकारी और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे प्रमुख चेहरे शामिल बताए जा रहे हैं। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम ममता बनर्जी की सबसे खास रहीं सायोनी घोष का है।

क्यों हो रहा है स्वीडन में किशोरों को जेल भेजने पर विचार?

क्यों हो रहा है स्वीडन में किशोरों को जेल भेजने पर विचार?आमतौर पर 13 से 14 साल के बच्चों को स्कूल में होना चाहिए लेकिन स्वीडन में आपराधिक गुट दिनदहाड़े लोगों पर हमले करने और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसे अपराधों को अंजाम देने के लिए किशोरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्वीडिश कानून के तहत 15 साल से कम उम्र के किशोरों को आपराधिक रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। संगठित आपराधिक गिरोह इस बात का फायदा उठाते हैं।

15,000 रुपए में कौन सा फोन है बेस्ट? जानिए टॉप 5 5G स्मार्टफोन

15,000 रुपए में कौन सा फोन है बेस्ट? जानिए टॉप 5 5G स्मार्टफोनअगर आपका बजट 15,000 रुपए है और आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो दमदार परफॉर्मेंस, बेहतरीन कैमरा और लंबी चलने वाली बैटरी दे, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस बजट में भारतीय बाजार में कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं जो 5G कनेक्टिविटी के साथ आते हैं।

Lava Bold N2 5G : यह भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी, Android 16 और 120Hz डिस्प्ले

Lava Bold N2 5G : यह भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी, Android 16 और 120Hz डिस्प्लेभारतीय स्मार्टफोन निर्माता Lava ने भारत में अपना नया बजट 5G स्मार्टफोन Lava Bold N2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे ऐसे ग्राहकों को ध्यान में रखकर पेश किया है जो ₹15,000 से कम कीमत में आधुनिक फीचर्स वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। फोन में बड़ी डिस्प्ले, दमदार 6000mAh बैटरी, लेटेस्ट Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम और IP64 रेटिंग जैसी सुविधाएं दी गई हैं।

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोन

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोनHMD ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन HMD Vibe 2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह भारत का पहला स्मार्टफोन है जिसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है। इसकी शुरुआती लॉन्च कीमत 9,499 रुपए रखी गई है। इसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com