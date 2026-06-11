ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका! TMC सांसद प्रकाश चिक बड़ाइक ने छोड़ी राज्यसभा
राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन को लिखे अपने इस्तीफे में प्रकाश चिक बराइक ने कहा कि वह तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता छोड़ रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान मिले सहयोग के लिए चेयरमैन और सचिवालय का आभार भी व्यक्त किया।
इस्तीफे के बाद प्रकाश चिक बराइक ने मीडिया से कहा कि यह साफ दिखाई दे रहा है कि टीएमसी को जनादेश नहीं मिला है। लोकतंत्र में यदि जनता किसी एक पार्टी को जीत दिलाना चाहती है, तो हमें उसके फैसले का सम्मान करना चाहिए। यही कारण है कि मैंने इस्तीफा दिया है।
बराइक का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में हार और बगावत के कारण TMC के भीतर अनिश्चितता बढ़ रही है। विधानसभा चुनावों के बाद दिग्गजों के पलायन से ममता बनर्जी की पार्टी पर पकड़ भी कमजोर हो रही है।
कौन हैं प्रकाश चिक बराइक?
प्रकाश चिक बराइक ने 2024 में पश्चिम बंगाल की अलीपुरद्वार (ST) सीट से तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। वे ग्रेजुएट हैं। चाय बागान कर्मचारी और मौसमी फसलों का री-सेलर के तौर पर उनके करियर की शुरुआत हुई थी। चुनावी हलफनामे के अनुसार, प्रकाश चिक बड़ाइक के पास कुल 24.5 लाख रुपए की संपत्ति है। उन्होंने अपनी सालाना आय 8.9 लाख रुपए बताई है। उनके खिलाफ 1 आपराधिक मामला लंबित है। ALSO READ: क्या TMC और NCP लौटेंगे कांग्रेस में? BJP के खिलाफ महागठबंधन 2.0
क्या है ममता बनर्जी की चिंता?
edited by : Nrapendra Gupta
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