गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की कोई योजना नहीं, सरकार ने संसद में दी जानकारी

राष्ट्रीय गोकुल मिशन संचालित हो रहा है : मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार गायों के संवर्धन, संरक्षण और पालन-पोषण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई पहलों को समर्थन देने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए दिसंबर 2014 से राष्ट्रीय गोकुल मिशन संचालित कर रही है। दुग्ध उत्पादन के बारे में बघेल ने सदन को सूचित किया कि 2024 में देश में कुल 23.93 करोड़ टन दूध उत्पादन में गाय के दूध का योगदान 53.12 प्रतिशत था जबकि भैंस के दूध का योगदान 43.62 प्रतिशत था।(भाषा)

