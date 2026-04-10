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Written By Author संदीप सिंह सिसोदिया
Last Modified: शुक्रवार, 10 अप्रैल 2026 (16:14 IST)

क्या 'थलपति' विजय बनेंगे तमिलनाडु के किंगमेकर? जानें TVK का वो गणित जिसने उड़ाई DMK-AIADMK की नींद!

Thalapathy Vijay TVK party
Thalapathy Vijay TVK party 2026: मुझे आज भी याद है जब मैं कुछ साल पहले चेन्नई में वेबदुनिया तमिल के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, तब वहां की गलियों में 'थाला' महेंद्र सिंह धोनी की CSK के पीले के अलावा बस दो ही रंग दिखते थे—DMK का लाल-काला या AIADMK का  काला-सफेद-लाल। वहां के लोगों के लिए राजनीति एक 'बाइनरी' की तरह थी; या तो ये, या वो। लेकिन पिछले कुछ महीनों में  माहौल पूरी तरह बदला हुआ है। अब चर्चा 'थलपति' विजय और उनकी नई पार्टी Tamilaga Vettri Kazhagam  (TVK) की हो रही है।
 
तमिलनाडु की राजनीति, जो दशकों से दो ध्रुवों (Bipolar) के बीच झूलती रही है, अब एक Multipolar मोड़ पर खड़ी है। और यकीन मानिए, ये बदलाव मामूली नहीं है।
 
5 कारण, क्यों विजय की TVK तमिलनाडु के 2026 चुनावों में 'वोट-कटवा' नहीं, बल्कि गेम-चेंजर साबित होगी:
 

1. युवाओं का क्रेज : TVK की सबसे बड़ी 'Unique Selling Point' (USP)

तमिलनाडु में लगभग 2.28 करोड़ मतदाता 20-40 साल की उम्र के बीच हैं। यह कुल मतदाता संख्या का लगभग 40% हिस्सा है। विजय की सबसे बड़ी ताकत यही युवा आबादी है। उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग सिर्फ सिनेमा हॉल तक सीमित नहीं है; यह अब  बूथ लेवल तक पहुंच रही है।
  • First-time Voters : राज्य के 12.5 लाख नए वोटर्स विजय को एक बड़े विकल्प के रूप में देख रहे हैं।
  • Aspiration vs Tradition : जहां पुरानी पार्टियां पुराने समीकरणों में उलझी हैं, वहीं विजय 'बेरोजगारी भत्ते' और 'इंटर्नशिप' जैसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं।

2. 10-20% वोट शेयर का जादुई आंकड़ा

हालिया ट्रेंड्स और रिपोर्ट्स की मानें तो TVK अपने पहले ही चुनाव में 10% से 20% के बीच वोट हासिल कर सकती है। अब  आप सोचेंगे कि 20% में तो सरकार नहीं बनती, फिर हलचल क्यों?
 
तमिलनाडु में जीत का अंतर (Margin) अक्सर बहुत कम होता है। ऐसे में अगर कोई तीसरी पार्टी 15% वोट ले जाती है, तो वह सीधे तौर पर DMK और AIADMK के 'वोट बैंक' में सेंध लगाती है। यह सिर्फ 'वोट-कटवा' होना नहीं है, बल्कि 'Kingmaker' बनने की तैयारी है।
 
तमिलनाडु की राजनीति में 'वोट ट्रांसफर' की कला ही सब कुछ है। विजय की रणनीति बहुत साफ़ है—वह द्रविड़ विचारधारा  (Dravidian Ideology) और तमिल राष्ट्रवाद (Tamil Nationalism) का एक ऐसा 'Blend' पेश कर रहे हैं जो DMK और AIADMK, दोनों के असंतुष्ट वोटरों को अपनी ओर खींच सके।
Thalapathy Vijay TVK party 2026

3. क्या टूटेगा दशकों पुराना 'Bipolar' सिस्टम?

तमिलनाडु में 1970 के दशक से ही DMK और AIADMK का दबदबा रहा है। हालांकि बीच में कमल हासन (MNM) और NTK जैसे नाम आए, लेकिन वे उस 'Threshold' को पार नहीं कर पाए जहां से सत्ता की चाबी मिलती है।
 
विजय की TVK के साथ स्थिति अलग है क्योंकि:
  • Mass Appeal : विजय की पहुंच ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में है।
  • Infrastructure : उनके 'विजय मक्कल इयक्कम' (Fan Clubs) पहले से ही एक मज़बूत जमीनी नेटवर्क की तरह काम कर रहे हैं।

4. गठबंधन का गणित : किंगमेकर की भूमिका

अगर 2026 के चुनावों में किसी भी बड़ी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो विजय की TVK सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी  बनकर उभरेगी। रिपोर्टों के अनुसार, कई छोटी पार्टियां और यहां तक कि राष्ट्रीय पार्टियां भी विजय के रुख पर नज़र गड़ाए बैठी  हैं। उनका 10-15% वोट शेयर किसी भी गठबंधन को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा सकता है।

5. तमिलनाडु की 'Bipolar' राजनीति का अंत?

विजय की TVK ने बिछाया ऐसा जाल कि बड़े-बड़े धुरंधर भी रह गए दंग।
 
राजनीति के मामले में तमिलनाडु दक्षिण भारत का सर्वाधिक संवेदनशील राज्य ही नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था और  राजनीति का एक बड़ा केंद्र है। वहां के समीकरण बदलने का मतलब है राष्ट्रीय राजनीति पर भी इसका असर पड़ना। विजय की  पार्टी केवल एक 'Celebrity Experiment' नहीं है, बल्कि एक गंभीर राजनीतिक विकल्प के रूप में उभर रही है।
 
अगले कुछ महीने यह तय करेंगे कि क्या 'थलपति' का यह गणित वास्तव में ज़मीनी हकीकत में बदलता है या नहीं। लेकिन एक  बात तय है—तमिलनाडु की पिच पर अब मैच 'Two-Way' नहीं, बल्कि 'Three-Way' होने वाला है!

(Disclaimer: यह लेख हालिया राजनीतिक रुझानों और उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित है। चुनावी परिणाम  हमेशा अनिश्चित होते हैं।)

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