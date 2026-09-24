भगवान बचाए इस देश को... भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या की पत्नी शिवश्री ने ऐसा क्यों कहा?

Tejasvi Surya wife sivasri train journey:बेंगलुरु दक्षिण लोकसभा सीट से सांसद तेजस्वी सूर्या की पत्नी शिवश्री स्कंद प्रसाद ने अपनी ट्रेन यात्रा के बुरे अनुभव को साझा करते हुए 'एक्स' पर लिखा कि 'भगवान ही बचाए इस देश को'। पेशे से कलाकार शिवश्री ने लिखा- जब हम सार्वजनिक जगहों पर हों, तो हमें चिल्लाना या जोर-जोर से बात नहीं करनी चाहिए और दूसरों के पर्सनल स्पेस का सम्मान करना चाहिए।

शिवश्री ने एक्स पर विस्तार से लिखा- आज ट्रेन का सफर मेरे लिए बहुत बुरा अनुभव रहा। यह देखकर बहुत दुख होता है कि लोग सार्वजनिक जगहों का कितना कम सम्मान करते हैं। जब हम सार्वजनिक जगहों पर हों, तो हमें चिल्लाना या जोर-जोर से बात नहीं करनी चाहिए और दूसरों के पर्सनल स्पेस का सम्मान करना चाहिए। कलाकार होने के नाते, हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं और हमें शांति पसंद होती है।

बस उन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है

उन्होंने आगे लिखा- ट्रेन में बड़े ग्रुप के साथ सफर करते समय शुरुआती उत्साह को कोई भी समझ सकता है। लेकिन जरा सोचिए, 40 अधेड़ उम्र के लोगों का एक ग्रुप 56 सीटों वाली बोगी में हो और वे 5 घंटे तक लगातार जोर-जोर से बातें कर रहे हों। भारत में समस्या यह है कि कोई उनसे सवाल नहीं कर सकता। यह एक अनकहा नियम है कि ग्रुप का हिस्सा न होने वाले बाकी 16 लोगों को बस उन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है। इसलिए मैंने TTE से अनुरोध किया कि क्या मुझे किसी दूसरी बोगी में सीट मिल सकती है। उन्होंने कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से ट्रेन पूरी भरी हुई थी, इसलिए मुझे उसी बोगी में दूसरी सीट पर रहना पड़ा। अचानक, 8 लोगों का एक ग्रुप, जो पहले से ही लगातार बातें कर रहा था और हंस रहा था, UNO खेलने लगा।

मैंने फिर TTE से अनुरोध किया कि क्या कुछ किया जा सकता है। उन्होंने उनसे रुकने के लिए कहा और वे तुरंत रुक गए। लेकिन कुछ मिनटों के बाद TTE वापस आए और मजाक में उनसे पूछा, 'याके सर गलाट्टे माडताइदेरा?' (आप लोग हंगामा क्यों कर रहे हैं?) और वे उनके साथ खूब हंसे और बोले, 'सर नीवु बन्नी, अडोना' (सर आप भी शामिल हो जाइए, चलिए खेलते हैं)। तो यहां चिंता इस बात की नहीं है कि कौन जीता। मैं भी, उनके साथ, एक भारतीय के तौर पर, नागरिक व्यवहार की परीक्षा में हार गई। एक देश के तौर पर हम अपने सार्वजनिक व्यवहार में कब सुधार करेंगे? ... और बाद में उन्होंने जान-बूझकर बॉलीवुड गाने बजाना शुरू कर दिया। भगवान इस देश की रक्षा करे।

कौन हैं शिवश्री स्कंद प्रसाद?

शिवश्री स्कंद प्रसाद भाजपा सांसद कर्नाटक से भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या की पत्नी हैं। वे कर्नाटक संगीत की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका और कुशल भरतनाट्यम कलाकार हैं। वे 'आहूति' नाम की एक संस्था की संस्थापक और निदेशक हैं, जिसका उद्देश्य युवाओं को भारतीय कला, संस्कृति और संगीत से जोड़ना है। उन्होंने बायो-इंजीनियरिंग में बी.टेक किया है, लेकिन अपना करियर कला और संगीत के क्षेत्र में चुना। इसके साथ ही उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से भरतनाट्यम में स्नातकोत्तर (MA) और मद्रास संस्कृत कॉलेज से संस्कृत में MA भी किया है। वे सोशल मीडिया पर भी काफी लोकप्रिय हैं और शास्त्रीय तथा भक्ति संगीत के अपने प्रस्तुतियों के लिए जानी जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके द्वारा गाए गए राम भक्ति गीत की प्रशंसा की थी।