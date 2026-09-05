  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. swatantra-bhardwaj-arrested-one-day-police-custody-nishu-azad-father-attack-case
Published By वृजेन्द्रसिंह झाला
Last Modified: नई दिल्ली , Saturday, 5 September 2026 (15:04 IST)

स्वतंत्र भारद्वाज की बढ़ी मुश्किल, 1 दिन की पुलिस कस्टडी, निशु आजाद केस में गंभीर धाराएं लगाईं

swatantra bhardwaj and nishu azad
Published By: वृजेन्द्रसिंह झाला
Updated: Sat, 5 Sep 2026 (15:08 IST)
google-news
Delhi police custody swatantra bhardwaj: जंतर-मंतर पर सीजेपी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता निशु आजाद के पिता के साथ मारपीट करने के आरोपी 'इन्फ्लुएंसर' स्वतंत्र भारद्वाज की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा बुलंदशहर से गिरफ्तार किए जाने के बाद शनिवार को आरोपी को कड़कड़डूमा कोर्ट कॉम्प्लेक्स में जज के आवास पर पेश किया गया, जहां से उसे एक दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। स्वतंत्र भारद्वाज के एक विवादित पॉडकास्ट के बाद भड़के जनआक्रोश और सीजेपी कार्यकर्ताओं के उग्र प्रदर्शन के बाद पुलिस ने यह बड़ा एक्शन लिया है।

पॉडकास्ट में किया था सिर फोड़ने का दावा

यह पूरा मामला जुलाई महीने में जंतर-मंतर पर हुए एक प्रदर्शन के दौरान निशु आजाद के पिता संजय आजाद के साथ हुई मारपीट से जुड़ा है। मामला उस समय गरमा गया जब हाल ही में स्वतंत्र भारद्वाज ने एक पॉडकास्ट में दावा किया कि उसने प्रदर्शनकारी के पिता का सिर फोड़ दिया था, जिसके बाद उन्हें 60 टांके आए थे और गंभीर हालत में अस्पताल ले जाना पड़ा था। उसने यह भी दावा किया था कि इस घटना के बावजूद पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस बयान का वीडियो वायरल होते ही विवाद गहरा गया। ALSO READ: निशु आजाद मामला : स्वतंत्र भारद्वाज को बुलंद शहर से हिरासत में लिया, CJP ने दिया था 72 घंटे का अल्टीमेटम, क्या है पूरा मामला

थाने पर प्रदर्शन और सांसद चंद्रशेखर की एंट्री

पॉडकास्ट में सामने आए इस दावे के बाद सीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी रोष फैल गया। शुक्रवार को बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने का घेराव कर आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। इस विरोध प्रदर्शन में सांसद चंद्रशेखर आजाद भी शामिल हुए थे। चौतरफा दबाव के बाद दिल्ली पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए स्वतंत्र भारद्वाज को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया।

SC-ST एक्ट और POCSO समेत लगीं गंभीर धाराएं

पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता और सीजेपी की मांग को देखते हुए दर्ज एफआईआर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC-ST Act) और आपराधिक धमकी की धाराएं जोड़ दी हैं। इसके अलावा, एक नाबालिग कार्यकर्ता की शिकायत पर पॉक्सो (POCSO) एक्ट, ऑनलाइन धमकी और उत्पीड़न से जुड़ी धाराओं के तहत एक नई एफआईआर भी दर्ज की गई है। इसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आईटी एक्ट के कड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं। ALSO READ: ‘कॉकरोच’ कहने पर हिला दी सरकार! पढ़िए CJP आंदोलन से अभिजीत दीपके को मिले 3 सबसे बड़े सबक

थाने के बाहर सुरक्षा कड़ी, हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन

शनिवार को कड़कड़डूमा कोर्ट में जज के सामने पेशी के बाद स्वतंत्र भारद्वाज को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। वहीं, आरोपी के समर्थन में कुछ हिंदूवादी संगठनों ने संसद मार्ग थाने के बाहर प्रदर्शन किया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने संसद मार्ग थाने के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। एहतियात के तौर पर जगह-जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं और भारी संख्या में अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
बिहार में बाढ़ और एमपी-राजस्थान समेत 19 राज्यों में भारी बारिश, जानें देशभर के मौसम का हाल

iPhone 18 Pro Max लॉन्च से पहले सस्ता हुआ iPhone 17 Pro Max, मिल रहा है धमाकेदार डिस्काउंट

iPhone 18 Pro Max लॉन्च से पहले सस्ता हुआ iPhone 17 Pro Max, मिल रहा है धमाकेदार डिस्काउंटApple के नए iPhone 18 Pro Max के लॉन्च का इंतजार अब लगभग खत्म होने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक, iPhone 18 Pro Max को 9 सितंबर 2026 को लॉन्च किया जा सकता है। नए आईफोन की एंट्री से पहले Amazon और Flipkart ने पुराने iPhone 17 Pro Max के स्टॉक को क्लियर करने के लिए इसकी कीमत में कटौती शुरू कर दी है।

निशु आजाद मामला : स्वतंत्र भारद्वाज को बुलंद शहर से हिरासत में लिया, CJP ने दिया था 72 घंटे का अल्टीमेटम, क्या है पूरा मामला

निशु आजाद मामला : स्वतंत्र भारद्वाज को बुलंद शहर से हिरासत में लिया, CJP ने दिया था 72 घंटे का अल्टीमेटम, क्या है पूरा मामलाजंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान छात्र कार्यकर्ता निशु आजाद के पिता के साथ कथित मारपीट के आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को बुलंद शहर से हिरासत में लिया गया है। स्वतंत्र की गिरफ्तारी के लिए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रतिनिधियों ने प्रदर्शन कर किया था। शुक्रवार को CJP के प्रतिनिधिमंडल ने संसद मार्ग पुलिस थाने पहुंचकर मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका भी शामिल थे।

Kia Sorento : भारत में लॉन्च हुई नई प्रीमियम SUV, कीमत ₹27.99 लाख से शुरू; हाइब्रिड और डीजल इंजन के साथ मिलेगी AWD की सुविधा

Kia Sorento : भारत में लॉन्च हुई नई प्रीमियम SUV, कीमत ₹27.99 लाख से शुरू; हाइब्रिड और डीजल इंजन के साथ मिलेगी AWD की सुविधाकिआ ने भारतीय बाजार में अपनी प्रीमियम SUV Kia Sorento को लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹27.99 लाख रखी गई है। कंपनी इस SUV को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर स्थित अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में स्थानीय स्तर पर असेंबल कर रही है। Kia Sorento को भारत में 6-सीटर और 7-सीटर दोनों कॉन्फिगरेशन में पेश किया गया है।

BLA : बलूचिस्‍तान बना पाकिस्‍तानी सेना का कब्रिस्‍तान, बीएलए ने मचाई तबाही, मुनीर के 25 सैनिकों को किया ढेर

BLA : बलूचिस्‍तान बना पाकिस्‍तानी सेना का कब्रिस्‍तान, बीएलए ने मचाई तबाही, मुनीर के 25 सैनिकों को किया ढेरपाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में अलगाववादी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ दो हमलों की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। संगठन के मुताबिक, इन हमलों में कुल 25 सैन्यकर्मी मारे गए और तीन सैन्य वाहन नष्ट किए गए। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और पाकिस्तानी अधिकारियों की ओर से अभी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

विजय के 'पीएम दांव' पर सियासत गर्माई : DMK और कांग्रेस का तंज, क्या 2029 में विजय बनेंगे प्रधानमंत्री?

विजय के 'पीएम दांव' पर सियासत गर्माई : DMK और कांग्रेस का तंज, क्या 2029 में विजय बनेंगे प्रधानमंत्री?Meta Description: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीतकर मुख्यमंत्री बने थलपति विजय को टीवीके कार्यकर्ता देश का अगला प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस और डीएमके ने तीखा तंज कसा है।

स्वतंत्र भारद्वाज की बढ़ी मुश्किल, 1 दिन की पुलिस कस्टडी, निशु आजाद केस में गंभीर धाराएं लगाईं

स्वतंत्र भारद्वाज की बढ़ी मुश्किल, 1 दिन की पुलिस कस्टडी, निशु आजाद केस में गंभीर धाराएं लगाईंDelhi police custody swatantra bhardwaj: जंतर-मंतर पर सीजेपी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता निशु आजाद के पिता के साथ मारपीट करने के आरोपी 'इन्फ्लुएंसर' स्वतंत्र भारद्वाज की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा बुलंदशहर से गिरफ्तार किए जाने के बाद शनिवार को आरोपी को कड़कड़डूमा कोर्ट कॉम्प्लेक्स में जज के आवास पर पेश किया गया, जहां से उसे एक दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है।

बिहार में बाढ़ और एमपी-राजस्थान समेत 19 राज्यों में भारी बारिश, जानें देशभर के मौसम का हाल

बिहार में बाढ़ और एमपी-राजस्थान समेत 19 राज्यों में भारी बारिश, जानें देशभर के मौसम का हालWeather Update : बिहार, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्यप्रदेश और दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी भारी वर्षा दर्ज की गई। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर है और सड़कें पानी से लबालब है।

पेशाब से पिघल रहा है एवरेस्ट का ग्लेशियर, आ सकती है भयंकर तबाही

पेशाब से पिघल रहा है एवरेस्ट का ग्लेशियर, आ सकती है भयंकर तबाहीeverest urine glacier impact: संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट (Mount Everest) को छूने का सपना हर साल हज़ारों पर्वतारोहियों को नेपाल खींच लाता है। लेकिन इस साहसिक सपने का एक स्याह और खौफनाक पहलू सामने आया है।

नेपाल में चौलानी नदी में भूस्खलन से बना मलबे का बांध, तबाही और फ्लैश फ्लड की आशंका से अलर्ट पर निचले इलाके

नेपाल में चौलानी नदी में भूस्खलन से बना मलबे का बांध, तबाही और फ्लैश फ्लड की आशंका से अलर्ट पर निचले इलाकेNepal darchula landslide: नेपाल में जारी मूसलाधार बारिश के बीच एक नए और भयंकर प्राकृतिक संकट ने दस्तक दे दी है। सुदूर पश्चिम प्रांत के दार्चुला जिले में एक विशालकाय पहाड़ टूटने से चौलानी नदी का बहाव बाधित हो गया है। नदी में गिरी विशाल मलबे की चट्टानों ने पानी का रास्ता बेहद संकरा कर दिया है।

सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण पर गरमाई सियासत, क्या बोले इकरा हसन और इमरान मसूद?

सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण पर गरमाई सियासत, क्या बोले इकरा हसन और इमरान मसूद?सहारनपुर/शामली। सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने प्रशासन की कार्रवाई पर तीखा हमला बोलते हुए इसे संविधान और कानून के खिलाफ बताया है। सांसद ने कहा कि इस मामले को लेकर वह न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगी।

Jio के 10 साल पूरे, मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ में 5.09 करोड़ ग्राहक, 58.4% बाजार हिस्सेदारी के साथ डिजिटल क्रांति को नई रफ्तार

Jio के 10 साल पूरे, मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ में 5.09 करोड़ ग्राहक, 58.4% बाजार हिस्सेदारी के साथ डिजिटल क्रांति को नई रफ्तारदस साल पहले मोबाइल हाथ में था, लेकिन इंटरनेट की रफ्तार और पहुंच आज जैसी नहीं थी। महंगा डेटा और सीमित कनेक्टिविटी डिजिटल दुनिया की राह में बड़ी बाधा थे। फिर आया 2016, और रिलायंस जियो के आगमन ने भारत के टेलीकॉम परिदृश्य को बदल दिया। मोबाइल इंटरनेट सुविधा से आगे बढ़कर रोजमर्रा की जरूरत बन गया।

iPhone 18 Pro Max लॉन्च से पहले सस्ता हुआ iPhone 17 Pro Max, मिल रहा है धमाकेदार डिस्काउंट

iPhone 18 Pro Max लॉन्च से पहले सस्ता हुआ iPhone 17 Pro Max, मिल रहा है धमाकेदार डिस्काउंटApple के नए iPhone 18 Pro Max के लॉन्च का इंतजार अब लगभग खत्म होने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक, iPhone 18 Pro Max को 9 सितंबर 2026 को लॉन्च किया जा सकता है। नए आईफोन की एंट्री से पहले Amazon और Flipkart ने पुराने iPhone 17 Pro Max के स्टॉक को क्लियर करने के लिए इसकी कीमत में कटौती शुरू कर दी है।

iPhone 18 Pro को लेकर बड़ा लीक, 3 नए कलर में आ सकता है फोन; Black की हो सकती है वापसी

iPhone 18 Pro को लेकर बड़ा लीक, 3 नए कलर में आ सकता है फोन; Black की हो सकती है वापसीApple के अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर एक नया लीक सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी इस बार Pro मॉडल को तीन नए कलर ऑप्शन में पेश कर सकती है। इनमें Dark Cherry/Burgundy, Sky Blue और Black शामिल बताए जा रहे हैं।