शनिवार, 9 मई 2026
  suvendu adhikari shapath grahan west bengal cabinet ministers list pm modi
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated :कोलकाता , शनिवार, 9 मई 2026 (13:03 IST)

पश्चिम बंगाल में 'कमल' राज: शुभेंदु अधिकारी के साथ 5 मंत्रियों ने ली शपथ, पीएम मोदी ने किया रोड शो

Suvendu Adhikari Oath Taking Ceremony : पश्चिम बंगाल के मुख्‍यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक भव्य समारोह 5 मंत्रियों के साथ शपथ ली। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज शामिल थे। कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी और शुभेंदु अधिकारी ने रोड शो भी किया। 
 
यह 5 दिग्गज बने मंत्री

राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल के पूर्व भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष को मंत्री के रूप में शपथ दिलाई। वे खडगपुर सदर से विधायक चुने गए हैं। बंगाल भाजपा की उपाध्यक्ष अग्निमित्रा पॉल ने भी मंत्री के रूप में शपथ ली। वे आसनसोल दक्षिण से विधायक चुनी गई हैं।
 
राज्यपाल ने बनगांव उत्तर से विधायक चुने गए अशोक कीर्तनिया को मंत्री के रूप में दिलाई। रानीबांध सीट से विधायक खुदीराम टुडू ने मंत्री के रूप में शपथ ली। वरिष्ठ भाजपा नेता निसिथ प्रमाणिक को भी मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। वे 2019 में भाजपा में शामिल हुए थे। वे मोदी सरकार में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री भी रहे हैं।
 
मोदी ने लिया माखन लाल सरकार का आशीर्वाद 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम बनने जा रहे शुभेंदु अधिकारी ने मंच पर रखी गई गुरुदेव टैगौर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद पीएम मोदी ने माखन लाल सरकार का सम्मान किया और उनका आशीर्वाद लिया। पीएम का बुर्जुग नेता से मंच पर आशीर्वाद लेना भी चर्चा का विषय बन गया।

अमित शाह समेत दिग्गज भी रहे साक्षी 

शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्‍डा, शिवराज सिंह चौहान, चिराग पासवान समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल थे। भाजपा के राष्‍ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन भी कार्यक्रम में शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह में योगी आदित्यनाथ, भूपेंद्र पटेल, पुष्कर सिंह धामी, सम्राट चौधरी समेत 20 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए।  
edited by : Nrapendra Gupta
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।
Suvendu Adhikari : कांग्रेस के पार्षद से TMC में मंत्री और अब BJP से बंगाल के मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारी

Suvendu Adhikari : कांग्रेस के पार्षद से TMC में मंत्री और अब BJP से बंगाल के मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारीSuvendu Adhikari CM of Bengal : 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री चुना गया। कांग्रेस के पार्षद से शुरू हुआ उनका राजनीतिक सफर अब मुख्यमंत्री पद तक पहुंच चुका है। नंदीग्राम और भवानीपुर जैसी अहम सीटों पर जीत के साथ उन्होंने खुद को बंगाल की राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल किया।

भाजपा की पश्चिम बंगाल में जीत के बाद बांग्लादेश से बढ़ेगा तनाव, क्या होगा भविष्य?

भाजपा की पश्चिम बंगाल में जीत के बाद बांग्लादेश से बढ़ेगा तनाव, क्या होगा भविष्य?BJP Victory: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत की सभी ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी। साथ ही यह भी कहा था कि जीत के बारे आने वाले समय में भाजपा की सरकार को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। खासकर घुसपैठ के मुद्दे और बांग्लादेश से संबंधों को लेकर तनाव रहेगा। भारत को चीन और बांग्लादेश की ओर से चुनौतियां मिलेगी।

फ्लाइट के अंदर महुआ मोइत्रा के साथ क्या हुआ? नारेबाजी और हंगामे का वीडियो वायरल होने पर भड़कीं सांसद

फ्लाइट के अंदर महुआ मोइत्रा के साथ क्या हुआ? नारेबाजी और हंगामे का वीडियो वायरल होने पर भड़कीं सांसदMahua Moitra News in Hindi : टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा एक संसदीय समिति की बैठक में भाग लेने कोलकाता से दिल्ली आ रही थीं। तभी प्लेन में कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और हंगामा किया। महुआ मोइत्रा की ओर से शेयर किए वीडियो में कुछ लोग कथित रूप से चोर-चोर, टीएमसी चोर और जय श्री राम के लगाते हुए सुने जा सकते हैं।

LIVE: पश्चिम बंगाल में भाजपा राज, शुभेंदु अधिकारी ने ली CM पद की शपथ, 5 दिग्गज बने मंत्री

LIVE: पश्चिम बंगाल में भाजपा राज, शुभेंदु अधिकारी ने ली CM पद की शपथ, 5 दिग्गज बने मंत्रीSuvendu Adhikari Oath taking Ceremony : वरिष्‍ठ भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनियता की शपथ ली। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्‍ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई दिग्गज शामिल। पल पल की जानकारी...

होर्मुज स्ट्रेट में गोलाबारी, भारत का मालवाहक जहाज डूबा, एक खलासी की मौत

होर्मुज स्ट्रेट में गोलाबारी, भारत का मालवाहक जहाज डूबा, एक खलासी की मौतईरान अमेरिका के बीच भारी फायरिंग की चपेट में आने के कारण एक भारतीय मालवाहक जहाज क्षतिग्रस्त होकर डूब गया। यह कार्गो दुबई से यमन जा रहा था। हादसे में एक खलासी अल्ताफ केर की मौत हो गई, जबकि 17 अन्य को सुरक्षित बचा लिया गया। दुबई स्थित भारत के वाणिज्य दूतावास ने घटना की पुष्टि करते हुए इस पर दुख जताया है।

LIVE: शुभेंदु अधिकारी कुछ ही देर में लेंगे CM पद की शपथ, पीएम मोदी भी समारोह में शामिल

LIVE: शुभेंदु अधिकारी कुछ ही देर में लेंगे CM पद की शपथ, पीएम मोदी भी समारोह में शामिलLatest News Today Live Updates in Hindi : वरिष्‍ठ भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनियता की शपथ लेंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्‍ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई दिग्गज शामिल। पल पल की जानकारी...

