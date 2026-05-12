बंगाल के मुख्यमंत्री को सुवेन्दु को मारने की धमकी, कहा- सीमा पर ही दफना देंगे, वीडियो वायरल

Suvendu Adhikari Death Threat: पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी को बांग्लादेश से जान से मारने की धमकी मिली है। विधानसभा चुनाव 2026 में भाजपा की जीत के बाद राज्य में राजनीतिक तनाव चरम पर है। दरअसल, 'द डेली इंकलाब' नामक एक फेसबुक पेज पर एक वीडियो में सुवेन्दु अधिकारी के खिलाफ हिंसक और आपत्तिजनक भाषा का उपयोग किया गया है। हालांकि फेसबुक के इस वीडियो की आधिकारिक तौर पर स्थानीय प्रशासन ने पुष्टि नहीं की है।

सीमा पर दफनाने की धमकी

करीबी सहयोगी रथ की हो चुकी है हत्या

गौर करने वाली बात यह है कि सुवेंदु अधिकारी के बेहद करीबी सहयोगी और उनके निजी सहायक (PA) चंद्रनाथ रथ की उत्तर 24 परगना के मध्यमग्राम में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने रथ की कार को घेरकर उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। हमले में उनका ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस को संदेह है कि यह एक सोची-समझी 'कॉन्ट्रैक्ट किलिंग' है। हत्यारे वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। इस घटना के बाद भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala