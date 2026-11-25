उमर खालिद और शरजील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से झटका, दिल्ली पुलिस को नोटिस

वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश से जुड़े यूएपीए (UAPA) मामले में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों की याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हालांकि, कोर्ट ने तत्काल अंतरिम जमानत दिए जाने की मांग पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को जमानत देने से मना कर दिया था।

पुलिस का पक्ष सुने बिना राहत नहीं: सुप्रीम कोर्ट

मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की अंतरिम राहत पर विचार करने से पहले वह प्रतिवादी पक्ष यानी दिल्ली पुलिस की दलीलों को सुनेगी। इसके साथ ही अदालत ने प्रशासनिक स्तर पर इन याचिकाओं को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है, ताकि आगे की नियमित सुनवाई के लिए तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ का गठन किया जा सके।

6 साल की हिरासत का हवाला देकर मांगी गई अंतरिम जमानत

सुनवाई के दौरान उमर खालिद की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अंतरिम जमानत की गुहार लगाते हुए तर्क दिया कि उनके मुवक्किल छह साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं। इसी तरह, शरजील इमाम की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने भी लंबे समय से हिरासत में होने का हवाला देते हुए अंतरिम राहत की मांग की। हालांकि, पीठ ने दोनों वरिष्ठ वकीलों की इस मांग को अस्वीकार करते हुए पहले पुलिस का पक्ष सुनने की बात दोहराई।

कपिल सिब्बल की अपील पर CJI की अहम टिप्पणी

जब वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मामले की जल्द सुनवाई के लिए एक निश्चित तारीख देने का अनुरोध किया, तो मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि पीठ को इस केस के तथ्यों की पूरी जानकारी है और अदालत इसके लिए पूरी तरह तैयार है। सीजेआई ने टिप्पणी करते हुए कहा, "हमने अपना होमवर्क कर लिया है।"





इसके बाद जब सिब्बल ने पूछा कि क्या केवल अंतरिम राहत की मांग पर सुनवाई के लिए मामला सूचीबद्ध (लिस्ट) किया जा सकता है, तो सीजेआई ने स्पष्ट कर दिया कि अब सीधे मुख्य मामले को ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।