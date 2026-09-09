सुप्रीम कोर्ट का सवाल, क्या अब नए खेल कानून के दायरे में आएंगे बीसीसीआई और राज्य क्रिकेट संघ?

शीर्ष अदालत ने बोर्ड के पदाधिकारियों के कार्यकाल और सेवा शर्तों को भी इस कानून के अंतर्गत शामिल करने को लेकर जवाब तलब किया गया है।

पीठ ने उठाया अहम सवाल

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल हैं, ने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। अदालत ने बीसीसीआई के वकीलों से स्पष्ट रूप से निर्देश लेकर यह बताने को कहा है कि खेल प्रशासन से जुड़े इस नए कानून के प्रावधान क्रिकेट बोर्ड पर क्यों न लागू किए जाएं।

2014 से लंबित है मामला

क्या है राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025? राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 (National Sports Governance Act, 2025) भारत की संसद द्वारा पारित एक प्रमुख कानून है। इसका उद्देश्य देश में खेल निकायों के कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक आचरण को बढ़ावा देना तथा खेल प्रशासन में सुधार करना है। यह कानून भारतीय खेल प्रशासन को अंतरराष्ट्रीय मानकों (जैसे ओलंपिक और पैरालंपिक चार्टर) के अनुरूप बनाने के लिए लाया गया है।

बीसीसीआई इसमें शामिल क्यों नहीं है? बीसीसीआई दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्डों में से एक है। यह अपने खर्चों और संचालन के लिए पूरी तरह आत्मनिर्भर है और सरकार से कोई आर्थिक मदद नहीं लेता। वर्ष 2014 से सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामलों और पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर.एम. लोढ़ा समिति की सिफारिशों के आधार पर बीसीसीआई का अपना एक अलग प्रशासनिक ढांचा और संविधान तैयार किया गया है। पारंपरिक तौर पर बीसीसीआई को सीधे तौर पर अन्य ओलंपिक खेलों की तरह एक आम राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में नहीं देखा जाता रहा है। इस वजह से यह राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम के दायरे में नहीं आता।



अब इस ताजा कानूनी कदम के बाद यह तय होने की उम्मीद है कि क्या बीसीसीआई भी अन्य राष्ट्रीय खेल महासंघों की तरह नए खेल शासन अधिनियम के प्रशासनिक दायरे में आएगा या नहीं।