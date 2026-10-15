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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: नई दिल्ली , Thursday, 15 October 2026 (22:37 IST)

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मीडिया रिपोर्ट के आधार पर नहीं ले रहे संज्ञान, CJP प्रदर्शन मामले में केंद्र ने दी माफी पर सफाई

Supreme Court of India
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Thu, 15 Oct 2026 (22:43 IST)
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दिल्ली में 10 अक्टूबर को SIR के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान मेट्रो और ट्रेन सेवाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के कथित उल्लंघन के मामले में केंद्र सरकार ने अदालत में अपनी स्थिति स्पष्ट की है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अवमानना मामले में बिना शर्त माफी मांगने से जुड़ी मीडिया रिपोर्टों के आधार पर संज्ञान नहीं ले रहा है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि अधिकारियों ने अपने हलफनामों में कार्रवाई का बचाव भी किया है और उसके कारण स्पष्ट किए हैं।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। तुषार मेहता ने कहा कि मीडिया और सोशल मीडिया में हलफनामों के शुरुआती पैराग्राफ के आधार पर यह संदेश दिया जा रहा है कि सरकार ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, जबकि अधिकारियों ने अपने कदमों के समर्थन में विस्तृत स्पष्टीकरण भी दिया है।

केंद्र ने कहा- हलफनामे में माफी का उल्लेख कानूनी प्रक्रिया के तहत

 
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अवमानना नोटिस के जवाब में हलफनामा दाखिल करते समय पहले बिना शर्त माफी मांगने का उल्लेख किया जाता है। इसके बाद संबंधित पक्ष यह बताता है कि उसके अनुसार अदालत की अवमानना क्यों नहीं हुई।
 
उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह सचिव, दिल्ली पुलिस और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) की ओर से दाखिल हलफनामों में भी इसी प्रक्रिया का पालन किया गया है। मेहता के मुताबिक, सरकार ने अपनी कार्रवाई का बचाव किया है और मीडिया में दिखाई जा रही तस्वीर पूरी स्थिति को नहीं दर्शाती। इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि मीडिया क्या प्रकाशित करता है, यह अदालत की कार्यवाही के लिए प्रासंगिक नहीं है। अदालत मीडिया के लिए कार्यवाही नहीं कर रही है।
 
न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने भी कहा कि अदालत सॉलिसिटर जनरल द्वारा संदर्भित माफी को अलग से आधार बनाकर संज्ञान नहीं ले रही है। मेहता ने स्पष्ट किया कि माफी बिना शर्त है और उसके बाद हलफनामों में कार्रवाई से जुड़े तथ्य और कारण दिए गए हैं।
 

9 अक्टूबर के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से जुड़ा है मामला

 
यह अवमानना मामला 10 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की ओर से बुलाए गए प्रदर्शन से संबंधित है। आरोप था कि प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में मेट्रो और ट्रेन सेवाओं पर ऐसी पाबंदियां लगाई गईं, जो सुप्रीम कोर्ट के 9 अक्टूबर के निर्देशों का उल्लंघन कर सकती थीं।
 
अदालत ने अपने निर्देशों में कहा था कि प्रदर्शन के मद्देनजर मेट्रो और ट्रेन सेवाओं पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। इसके बाद केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और DMRC की ओर से संबंधित कार्रवाई के बारे में हलफनामे दाखिल किए गए।
 

गृह सचिव ने इंटरनेट बंद करने के फैसले का किया बचाव

 
केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने अपने हलफनामे में कहा कि दिल्ली पुलिस की ओर से 10 अक्टूबर को रात 10 बजे तक एक दिन के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित करने का अनुरोध मिला था। उनके अनुसार, इस अनुरोध पर कानून के तहत विचार किया गया और तत्कालीन परिस्थितियों तथा सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत को देखते हुए इसे उचित माना गया।
 
हलफनामे के मुताबिक, रायसीना हिल के चार किलोमीटर के दायरे में 9 अक्टूबर की रात 10 बजे से 10 अक्टूबर की रात 10 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित की गई थीं।
 
गृह सचिव ने स्पष्ट किया कि यह प्रतिबंध केवल मोबाइल नेटवर्क के जरिए मिलने वाली इंटरनेट सेवाओं पर था। वाई-फाई, ब्रॉडबैंड और अन्य गैर-मोबाइल इंटरनेट सेवाएं इसके दायरे में नहीं थीं।
 

दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा और खुफिया इनपुट का दिया हवाला

 
दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने अपने हलफनामे में कहा कि 10 अक्टूबर को उठाए गए एहतियाती कदम खुफिया सूचनाओं और मौके पर बदलती परिस्थितियों के आकलन पर आधारित थे। उनके अनुसार, मेट्रो सेवाओं को नियंत्रित करने सहित अन्य कदमों का उद्देश्य शांति बनाए रखना और सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने से रोकना था।
 
पुलिस आयुक्त ने राष्ट्रीय राजधानी की संवेदनशीलता का हवाला देते हुए भीड़ की हिंसा, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचने तथा 6, 7 और 8 अक्टूबर की घटनाओं से जुड़े कथित नुकसान और चोटों का उल्लेख किया। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस की कार्रवाई को लेकर गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है।
 

DMRC का दावा- 303 में से 258 मेट्रो स्टेशन सामान्य रूप से चलते रहे

 
दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अपने हलफनामे में कहा कि प्रदर्शन के कारण मेट्रो सेवाएं न तो बंद की गई थीं और न ही रद्द की गई थीं। हालांकि, कुछ चुनिंदा स्टेशनों पर यात्रियों के प्रवेश और निकास को सीमित किया गया था।
 
DMRC के मुताबिक, 303 में से 45 स्टेशनों पर 9 अक्टूबर की रात 9 बजे से 10 अक्टूबर तक पाबंदियां लागू थीं। यह मेट्रो नेटवर्क के करीब 15 प्रतिशत स्टेशनों के बराबर है। शेष 258 स्टेशनों पर यात्रियों के लिए सामान्य पहुंच जारी रही। DMRC ने बताया कि 10 अक्टूबर को करीब 32 लाख यात्रियों ने मेट्रो से सफर किया, जबकि सामान्य दूसरे शनिवार को यह संख्या लगभग 58 लाख रहती है। निगम ने कम यात्रियों की संख्या को प्रदर्शन के कारण आम यात्रियों को हुई परेशानी के प्रभाव के रूप में पेश किया।
 
फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट में अवमानना कार्यवाही के दौरान केंद्र और संबंधित एजेंसियों ने अपनी कार्रवाई के पक्ष में दलीलें दी हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि वह मीडिया रिपोर्टों के आधार पर नहीं, बल्कि मामले में दाखिल जवाब और संबंधित न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ेगी।
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