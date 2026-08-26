गुजरात में यात्रियों के लिए खुशखबरी, ST निगम चलाएगा 6,500 बसें, 101 नई बसों को हरी झंडी, बहनों और बच्चों के लिए मुफ्त यात्रा

रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार पर बहनें आसानी और सुरक्षित तरीके से यात्रा करके अपने भाई के घर पहुंच सकें, इसके लिए गुजरात एसटी निगम के बेड़े में 101 नई बसों को शामिल किया जा रहा है। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी इन नई बसों को हरी झंडी दिखाकर यात्रियों की सेवा के लिए रवाना करेंगे। नई बसों के आने से राज्य के यात्रियों की सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी और त्योहारों के दौरान बस सेवा अधिक सुदृढ़ बनेगी।





वडोदरा में महिलाओं और बच्चों के लिए सिटी बस में मुफ्त यात्रा

रक्षाबंधन के अवसर को ध्यान में रखते हुए वडोदरा महानगर पालिका द्वारा शहर की बहनों के लिए एक विशेष उपहार की घोषणा की गई है। त्योहार के दिन वडोदरा शहर में चलने वाली सभी 150 इलेक्ट्रिक (EV) सिटी बसों में बहनों और बच्चों के लिए यात्रा पूरी तरह से मुफ्त रहेगी। मनपा के इस फैसले से शहर की हजारों महिलाएं बिना किसी खर्च के आसानी से अपने भाई के घर पहुंच सकेंगी।





त्योहारों की भीड़ को संभालने के लिए चलेंगी 6,500 अतिरिक्त एसटी बसें

रक्षाबंधन और आगामी त्योहारों के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार द्वारा 26 से 30 अगस्त के दौरान 6,500 अतिरिक्त एसटी बसों का संचालन किया जाएगा। ये विशेष बसें अहमदाबाद, गोधरा, वडोदरा, पालनपुर, नडियाद जैसे प्रमुख शहरों के अलावा पावागढ़, सूरत, राजकोट, जूनागढ़, पोरबंदर और वलसाड जैसे पर्यटन एवं तीर्थ स्थलों के रूटों पर चलाई जाएंगी।





पिछले साल का रिस्पॉन्स और एडवांस बुकिंग की सुविधा

पिछले साल भी रक्षाबंधन के दौरान एसटी निगम द्वारा 6,402 अतिरिक्त ट्रिप चलाई गई थीं, जिसका 3.33 लाख से अधिक यात्रियों ने लाभ उठाया था। इस साल भी यात्रियों को बस स्टैंड पर लंबी लाइनों में न खड़ा होना पड़े और उनकी यात्रा आरामदायक रहे, इसके लिए निगम द्वारा एडवांस बुकिंग की विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई है।