  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. 'SP orchestrated 1500 riots in UP', CM Yogi takes aim from Gorakhpur
Published By नवीन रांगियाल
Last Updated : Sunday, 1 November 2026 (18:15 IST)

'सपा ने यूपी में 1500 दंगे करवाए', गोरखपुर से CM योगी आदित्‍यनाथ ने साधा निशाना

'SP orchestrated 1500 riots in UP'
Published By: नवीन रांगियाल
Updated: Sun, 1 Nov 2026 (18:15 IST)
google-news
सीएम योगी ने गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि चार बार के कार्यकाल में सपा ने 1500 बार दंगे करवाए। इसके अलावा उन्होंने किसानों के लिए भी बड़ा ऐलान किया है।

सीएम योगी ने गोरखपुर में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने गोरखपुर के चौरी चौरा विधान सभा क्षेत्र में रेल उपरिगामी सेतु सहित 84 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने सपा पर चार बार की सरकार में 1500 बार दंगे करवाने के आरोप लगाए। वहीं उन्होंने साइक्लोन, अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। सीएम योगी ने किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए नया पैकेज लाने का ऐलान किया। उन्होंने पहले दिए गए मुआवजे को नाकाफी बताया।

सीएम योगी ने कहा, "समाजवादी पार्टी की उपलब्धि ये है कि उसने अपनी 4 बार की सरकार में प्रदेश में 1500 दंगे करवाये। सपा ने 4 बार की सरकार में 10 लाख गुंडे पाले थे, जो हर जिले में लूट करते थे, बेटी व्यापारी के सुरक्षा के लिए खतरा थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 लाख सरकारी नौकरी दी, माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम किया है! जो भ्रष्टाचारी थे आज उन्हें परेशानी हो रही है तो सड़कों पर अराजकता पैदा करके मोदी जी के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। ये माहौल मोदी जी के खिलाफ नहीं, गरीबों के प्रति है। ये अराजकता पैदा करने वाले किसान विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं, ये आतंकवाद के समर्थक हैं, अलगाववाद के समर्थक हैं। हमे इन साज़िश पैदा करने वाले नक्सलवाद के समर्थकों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा।" उन्होंने आगे कहा, "पहले कोई किसी भी व्यापारी को लूट लेता था, राह चलती बेटी के साथ छेड़खानी कर देता था, ये समाजवादी पार्टी का संस्कार था, ऐसे काम करते थे। हमारी सरकार में हमने कहा है बेटी को छेड़ोगे, व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाओगे तो या तो जेल होगी या जहन्नुम तीसरी जगह नहीं होगी।

सीएम योगी ने कहा, "देश में 'किंगमेकर' बनने वालों द्वारा पैदा किए गए मौजूदा हालात और सड़कों पर जिस तरह की राजनीति हो रही है उसे देखते हुए रामधारी सिंह दिनकर ने कभी लिखा था: 'अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा?' मुझे हैरानी होती है कि जब हम ऐतिहासिक चौरी-चौरा कांड की बात करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि अंग्रेजों ने वहां 172 देशभक्तों को फांसी की सजा सुनाई थी। कांग्रेस पार्टी अक्सर बहुत शोर मचाती है और दावा करती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के एक बड़े पैरोकार थे। लेकिन सच क्या है? जब 4 फरवरी 1922 को ऐतिहासिक चौरी-चौरा कांड हुआ और अंग्रेजों ने 172 लोगों, जिनमें किसानों, मजदूरों और व्यापारियों को गिरफ्तार करके उन्हें मौत की सजा सुनाई, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू कहीं नजर नहीं आए। ऐसे में, कानूनी बचाव के लिए कौन आगे आया? वे थे पंडित मदन मोहन मालवीय। उन्होंने इतनी मजबूती से पक्ष रखा कि वे इन 151 क्रांतिकारियों, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों और युवाओं को फांसी के फंदे से बचाने में सफल रहे।"

उन्होंने आगे कहा, "याद कीजिए कि कैसे भोपा बाजार में रेलवे लाइन ने इलाके को दो हिस्सों में बांट दिया था। जब हम 4 फरवरी 2022 को वहां गए थे, तो वह जगह घंटों तक चलने वाले ट्रैफिक जाम से जूझ रही थी। दोनों तरफ भारी भीड़ और जाम था, जिससे लोगों का आना-जाना मुश्किल हो गया था और हर तरफ अफरा-तफरी मची थी। लेकिन तभी कमलेश पासवान ने सवाल उठाया, 'क्या यहां एक पुल बनाया जा सकता है?' आज मुझे खुशी है कि चौरी-चौरा शहीद स्मारक के पास, स्थानीय लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए एक बेहतरीन फ्लाईओवर बन गया है; जो प्रोजेक्ट कभी सिर्फ एक सोच थी, वह अब हकीकत बन चुकी है।"

इस दौरान सीएम योगी ने किसानों के लिए भी बड़ी घोषणा की। सीएम योगी ने साइक्लोन, अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने का ऐलान किया। योगी सरकार किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए नया पैकेज ले आएगी। सीएम योगी ने ऐलान करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार किसानों को हुए नुकसान की पूरी भरपाई करेगी। उन्होंने फसल नुकसान का आकलन कर तत्काल मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने सभी जिलाधिकारियों को सर्वे पूरा करने के निर्देश दिए हैं। किसानों को राहत देने के लिए सरकार जल्द नया पैकेज लाएगी। सीएम योगी ने कहा कि अन्नदाता किसानों के साथ डबल इंजन की सरकार खड़ी है। पहले दिए गए मुआवजे को नाकाफी मानते हुए सीएम योगी ने ये बड़ी घोषणा की है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
इंदौर में दो दर्दनाक घटनाएं, होस्‍टल में मिली छात्रा का संदिग्‍ध शव मिला, एक्‍सरसाइज करते हुए 15 साल के लड़के की मौत

Tata Punch EV और Nexon EV को कड़ी टक्कर देगी Hyundai की सस्ती EV कार, जानिए कितनी मिलेगी रेंज

Tata Punch EV और Nexon EV को कड़ी टक्कर देगी Hyundai की सस्ती EV कार, जानिए कितनी मिलेगी रेंजभारत में इलेक्ट्रिक कारों की बढ़ती मांग को देखते हुए हुंडई मोटर इंडिया अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यह एक सब-4 मीटर यानी 4 मीटर से छोटी इलेक्ट्रिक SUV होगी, जिसे Hyundai Ioniq P नाम से बाजार में उतारा जा सकता है। कंपनी ने भारत में इस नाम का ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया है। माना जा रहा है कि यह कंपनी की नई मास-मार्केट इलेक्ट्रिक कार हो सकती है, जिसका कोडनेम HE1i है।

PM Kisan 24th Installment : किसानों के खाते में आ गए ₹2,000, पीएम मोदी ने जारी की 19 हजार करोड़ रुपये की किस्त, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

PM Kisan 24th Installment : किसानों के खाते में आ गए ₹2,000, पीएम मोदी ने जारी की 19 हजार करोड़ रुपये की किस्त, ऐसे चेक करें अपना स्टेटसदेश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) योजना की 24वीं किस्त जारी कर दी है। इसके तहत देशभर के करीब 10 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 19 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई है। पात्र किसानों को इस किस्त के तहत 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है।

Samsung W27 : धमाका करने आया सैमसंग का सस्ता स्मार्टफोन, कंपनियों के छूटे पसीने

Samsung W27 : धमाका करने आया सैमसंग का सस्ता स्मार्टफोन, कंपनियों के छूटे पसीनेस्मार्टफोन निर्माता कंपनी सैमसंग ने अपना नया प्रीमियम फोल्डेबल स्मार्टफोन Samsung W27 लॉन्च कर दिया है। हालांकि इसे अभी चीन में लॉन्च किया गया है। यह फोन 8 इंच की बड़ी इनर डिस्प्ले, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy प्रोसेसर और 200 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरे के साथ पेश किया गया है।

IDBI Bank Privatization : निर्मला सीतारमण का राहुल गांधी पर पलटवार, कांग्रेस राज के बैंक घोटालों की खोली पोल

IDBI Bank Privatization : निर्मला सीतारमण का राहुल गांधी पर पलटवार, कांग्रेस राज के बैंक घोटालों की खोली पोलIDBI Bank Privatization Row: केंद्र की मोदी सरकार और कांग्रेस के बीच बैंकिंग सेक्टर के अतीत और वर्तमान को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा आईडीबीआई बैंक के निजीकरण और उसकी बिक्री पर उठाए गए सवालों का कड़ा पलटवार करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस शासनकाल के दौरान बैंकों के कथित दुरुपयोग और घोटालों की लंबी फेरिस्ट सामने रखी है। इस तीखे राजनीतिक टकराव ने एक बार फिर बैंकिंग सेक्टर की रीढ़ और वित्तीय नीतियों पर राष्ट्रीय बहस छेड़ दी है।

क्यों गिर रहे सोने-चांदी के भाव? रिकॉर्ड हाई से गोल्ड 51000 सस्ता, सिल्वर 2.33 लाख से अधिक टूटी, क्या खरीदारी का यही है सही मौका या करें इंतजार?

क्यों गिर रहे सोने-चांदी के भाव? रिकॉर्ड हाई से गोल्ड 51000 सस्ता, सिल्वर 2.33 लाख से अधिक टूटी, क्या खरीदारी का यही है सही मौका या करें इंतजार?सोने और चांदी के भाव में रिकॉर्ड उच्च स्तर से आई बड़ी गिरावट ने निवेशकों और खरीदारों दोनों को चौंका दिया है। आल टाइम हाई स्तरों से गोल्ड लगभग 51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और सिल्वर ऑल-टाइम हाई से 2.33 लाख रुपए प्रति किग्रा से अधिक टूटकर निचले स्तरों पर कारोबार कर रही है। इस बड़ी गिरावट के पीछे के मुख्य कारण और आने वाले समय के लिए बाजार का दृष्टिकोण नीचे प्रस्तुत है:

'सपा ने यूपी में 1500 दंगे करवाए', गोरखपुर से CM योगी आदित्‍यनाथ ने साधा निशाना

'सपा ने यूपी में 1500 दंगे करवाए', गोरखपुर से CM योगी आदित्‍यनाथ ने साधा निशानासीएम योगी ने गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि चार बार के कार्यकाल में सपा ने 1500 बार दंगे करवाए। इसके अलावा उन्होंने किसानों के लिए भी बड़ा ऐलान किया है।

राहुल बोले- मेरी बात सच होगी, ज्ञानेश कुमार जेल जाएंगे: CEC के खिलाफ 19 विपक्षी पार्टियों की रैली

राहुल बोले- मेरी बात सच होगी, ज्ञानेश कुमार जेल जाएंगे: CEC के खिलाफ 19 विपक्षी पार्टियों की रैलीरामलीला मैदान में CEC ज्ञान कुमार और मतदाता सूची के पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ अपनी मेगा रैली के लिए INDIA गठबंधन के नेता पहुंच चुके हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, NCP-SCP सांसद सुप्रिया सुले, TMC नेता ममता बनर्जी, RJD नेता तेजस्वी यादव और अन्य नेता रैली के साथ यहां पहुंचे। पेश है पल-पल का अपडेट्‍स-

न राहुल गांधी आएंगे, न अखिलेश यादव', केशव प्रसाद मौर्य ने 2027 चुनाव को लेकर सपा पर साधा निशाना

न राहुल गांधी आएंगे, न अखिलेश यादव', केशव प्रसाद मौर्य ने 2027 चुनाव को लेकर सपा पर साधा निशानाउप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने से पहले अखिलेश यादव को 2012 से 2017 तक के सपा शासनकाल की गुंडागर्दी, अपराध, माफियागिरी और दंगों की समीक्षा करनी चाहिए।

MP स्थापना दिवस पर PM मोदी का CM मोहन यादव को पत्र, सरकार के कामकाज की सराहना कर दी बधाई

MP स्थापना दिवस पर PM मोदी का CM मोहन यादव को पत्र, सरकार के कामकाज की सराहना कर दी बधाईमध्यप्रदेश के 71वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मध्यप्रदेश सरकार के कार्यों की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने मध्यप्रदेश के साथ उनके संबंधों, राज्य के विकास का उल्लेख किया है। उन्होंने मध्यप्रदेश की ऐतिहासिक विरासत, राजा भोज, देवी अहिल्याबाई होलकर, रानी दुर्गावती और टंट्या मामा जैसे महापुरुषों को भी याद किया है। इसके अलावा उन्होंने राज्य के गौरवशाली इतिहास का भी जिक्र किया है।

Cyclone Murasu का खौफ, 100 KM प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, जानिए किन राज्यों में मंडराया खतरा

Cyclone Murasu का खौफ, 100 KM प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, जानिए किन राज्यों में मंडराया खतराबंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान में बदल गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने रविवार को बताया कि दक्षिण-पश्चिम और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान ‘मुरासु’ में तब्दील हो गया है। इसके 3 नवंबर की सुबह आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की आशंका है।

Samsung W27 : धमाका करने आया सैमसंग का सस्ता स्मार्टफोन, कंपनियों के छूटे पसीने

Samsung W27 : धमाका करने आया सैमसंग का सस्ता स्मार्टफोन, कंपनियों के छूटे पसीनेस्मार्टफोन निर्माता कंपनी सैमसंग ने अपना नया प्रीमियम फोल्डेबल स्मार्टफोन Samsung W27 लॉन्च कर दिया है। हालांकि इसे अभी चीन में लॉन्च किया गया है। यह फोन 8 इंच की बड़ी इनर डिस्प्ले, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy प्रोसेसर और 200 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरे के साथ पेश किया गया है।

सस्ते फोन से Motorola करने वाला है धमाका, मिल सकती है 7,000mAh बैटरी, 144Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा

सस्ते फोन से Motorola करने वाला है धमाका, मिल सकती है 7,000mAh बैटरी, 144Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरामोटोरोला का नया स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Neo भारत में जल्द लॉन्च हो सकता है। आधिकारिक लॉन्च की घोषणा का इंतजार है, लेकिन एक लीक में फोन के संभावित कलर ऑप्शन और प्रमुख स्पेसिफिकेशंस सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इस फोन में 7,000mAh की बड़ी बैटरी, 144Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले और 50MP का Sony LYTIA कैमरा मिल सकता है।

Apple iPhone Duo की प्री-बुकिंग शुरू, Samsung Galaxy Z Fold 8 को मिला फायदा, कीमत 2.99 लाख रुपए

Apple iPhone Duo की प्री-बुकिंग शुरू, Samsung Galaxy Z Fold 8 को मिला फायदा, कीमत 2.99 लाख रुपएApple के नए iPhone Duo को लेकर बाजार में दिलचस्पी बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस डिवाइस के लॉन्च के बाद Samsung के अपकमिंग फोल्डेबल स्मार्टफोन Galaxy Z Fold 8 को लेकर ऑनलाइन सर्च में भी बड़ा उछाल देखने को मिला है। हालांकि, सर्च में बढ़ोतरी से बिक्री या ग्राहकों की पसंद पर पड़ने वाले वास्तविक असर का पता नहीं चलता।