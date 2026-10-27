Sonia Gandhi : सोनिया गांधी की किताब से मचेगा 'तमाशा'! बोलीं- दशकों से दूसरे बताते रहे मेरी कहानी, अब मेरी बारी

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी आने वाली संस्मरण पुस्तक (Memoir) को लेकर कहा है कि इसके प्रकाशित होने के बाद कुछ ‘तमाशा’ होना तय है। उन्होंने कहा कि दशकों से दूसरे लोग उनकी कहानी बताते रहे हैं, लेकिन अब अपनी कहानी खुद बताने की उनकी बारी है।

‘दूसरे दशकों से मेरी कहानी बताते रहे, अब मेरी बारी’

वीडियो में किताब के पन्ने पलटती दिखीं सोनिया गांधी

सोनिया गांधी ने अपनी पोस्ट के साथ 1 मिनट 28 सेकंड का वीडियो भी साझा किया। इसमें वह किताब के पन्ने पलटती नजर आती हैं और इस बात पर विचार करती दिखाई देती हैं कि क्या उन्हें अपनी पूरी कहानी बतानी चाहिए।

10 नवंबर को रिलीज होगी ‘Belonging: A Journey of Love’

सोनिया गांधी की संस्मरण पुस्तक ‘Belonging: A Journey of Love’ 10 नवंबर को प्रकाशित होने वाली है। उनके बयान से संकेत मिलता है कि वह अपने जीवन और अनुभवों को अपने नजरिए से पाठकों के सामने रखना चाहती हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पुस्तक में उनके जीवन, परिवार और राजनीतिक सफर से जुड़े किन पहलुओं का उल्लेख किया गया है और उसके सामने आने के बाद क्या प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं।