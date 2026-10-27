Sonia Gandhi : सोनिया गांधी की किताब से मचेगा 'तमाशा'! बोलीं- दशकों से दूसरे बताते रहे मेरी कहानी, अब मेरी बारी
कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी आने वाली संस्मरण पुस्तक (Memoir) को लेकर कहा है कि इसके प्रकाशित होने के बाद कुछ ‘तमाशा’ होना तय है। उन्होंने कहा कि दशकों से दूसरे लोग उनकी कहानी बताते रहे हैं, लेकिन अब अपनी कहानी खुद बताने की उनकी बारी है।
सोनिया गांधी ने मंगलवार (27 अक्टूबर) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी किताब की झलक दिखाने वाला एक वीडियो साझा किया। उनकी इस पुस्तक का नाम ‘Belonging: A Journey of Love’ है, जो 10 नवंबर को रिलीज होने वाली है।
‘दूसरे दशकों से मेरी कहानी बताते रहे, अब मेरी बारी’
सोनिया गांधी ने X पर पोस्ट में लिखा, “जब यह किताब आएगी, तो कुछ तमाशा होना तय है। आखिरकार, दूसरे लोग दशकों से मेरी ‘कहानी’ बताते रहे हैं, अब मेरी बारी है।” उनके इस बयान को अपनी जिंदगी और राजनीतिक सफर के बारे में खुद अपना पक्ष रखने की इच्छा के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, किताब में किन घटनाओं और राजनीतिक प्रसंगों का विस्तार से जिक्र किया गया है, इसकी पूरी जानकारी पुस्तक के प्रकाशित होने के बाद ही सामने आएगी।
वीडियो में किताब के पन्ने पलटती दिखीं सोनिया गांधी
सोनिया गांधी ने अपनी पोस्ट के साथ 1 मिनट 28 सेकंड का वीडियो भी साझा किया। इसमें वह किताब के पन्ने पलटती नजर आती हैं और इस बात पर विचार करती दिखाई देती हैं कि क्या उन्हें अपनी पूरी कहानी बतानी चाहिए।
उनकी आने वाली किताब को लेकर राजनीतिक और सार्वजनिक हलकों में चर्चा तेज हो सकती है, क्योंकि सोनिया गांधी लंबे समय से भारतीय राजनीति के प्रमुख चेहरों में रही हैं। पुस्तक में उनके निजी अनुभवों और जीवन यात्रा से जुड़े पहलुओं को लेकर पाठकों की दिलचस्पी बनी हुई है।
10 नवंबर को रिलीज होगी ‘Belonging: A Journey of Love’
सोनिया गांधी की संस्मरण पुस्तक ‘Belonging: A Journey of Love’ 10 नवंबर को प्रकाशित होने वाली है। उनके बयान से संकेत मिलता है कि वह अपने जीवन और अनुभवों को अपने नजरिए से पाठकों के सामने रखना चाहती हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पुस्तक में उनके जीवन, परिवार और राजनीतिक सफर से जुड़े किन पहलुओं का उल्लेख किया गया है और उसके सामने आने के बाद क्या प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं।