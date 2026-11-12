सोनिया गांधी की आत्मकथा पर बवाल, दिल्ली में जलाई किताब, प्रियंका गांधी ने दिया जवाब

Sonia Gandhi book controversy: कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की आत्मकथा ‘बिलॉन्गिंग : ए जर्नी ऑफ लव’ (Belonging: A Journey of Love) के विमोचन के साथ ही देश की सियासत और सामाजिक हलकों में तीखा विवाद खड़ा हो गया है। किताब के अंशों को लेकर राजधानी दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (DSGMC) के नेतृत्व में सिख समुदाय ने किताब की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मामले पर एनडीए नेताओं ने कांग्रेस को घेरा है, जबकि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाजपा और आरएसएस पर पलटवार करते हुए अपनी मां का बचाव किया है।

सिख समुदाय का प्रदर्शन, जलाई किताब

हरियाणा के मंत्री गोयल ने साधा निशाना

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आरोपों पर प्रियंका गांधी का पलटवार

किताब को लेकर हो रही आलोचनाओं और राजनीतिक हमलों पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि भारत में उनकी मां के पूरे जीवन के दौरान बीजेपी, आरएसएस और कई अन्य लोगों ने उनके बारे में तरह-तरह की बातें कहीं, झूठे आरोप लगाए और मनगढ़ंत कहानियां गढ़ीं।





प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि इन सबके बावजूद सोनिया गांधी चुप रहीं, लेकिन अब वे अपनी कहानी खुद बता रही हैं और उन्हें ऐसा करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें खुशी है कि बीजेपी के नेता सोनिया गांधी की किताब पढ़ने के लिए तैयार हैं। प्रियंका ने कहा कि इतने लंबे समय तक उनकी मां के बारे में झूठ फैलाया गया और अब वे अपनी सच्चाई सामने रख रही हैं।