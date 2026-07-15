Sonam Wangchuk Hunger Strike: 18वें दिन बिगड़ी तबीयत, 8.5 किलो वजन घटा, अनशन खत्म कराने के लिए हाईकोर्ट में PIL

अनशन खत्म कराने को लेकर PIL

सोनम वांगचुक का अनशन खत्म कराने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि सोनम वांगचुक के लिए मेडिकल सहायता की व्यवस्था की जाए और जबरन खाना खिलाकर उनका अनशन खत्म किया जाए। याचिका में कहा गया है कि अगर सोनम वांगचुक मर गए तो यह देश और दुनिया के लिए बेहद शर्मनाक बात होगी।

“Instead of asking me to end my hunger strike, ask the government why it refuses to listen.”



: @Wangchuk66 sir pic.twitter.com/Sh2jLtDHAI — Cockroach Janta Party (@CJP_for_India) July 15, 2026

सोनम वांगचुक से मिलीं स्वरा भास्कर

फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने मंगलवार को अनशन स्थल पर सोनम वांगचुक से मुलाकात की थी। वह कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में भी शामिल हुईं और वांगचुक का समर्थन किया।

एक्ट्रेस ने इस मुलाकात की फोटो भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है। फोटो के साथ स्वरा ने लिखा- हमारे बच्चों के भविष्य के लिए लड़ने के लिए आपका शुक्रिया। लेखिका अरुंधति रॉय, अभिनेता नसीरुद्दीन शाह, अभल देओल, रत्ना पाठक शाह, ओमी वैद्य समेत कई दिग्गज सोम वांगचुक का समर्थन कर चुके हैं।

गौरतलब है कि सोनम वांगचुक 26 जून से ही कॉकरोच जनता पार्टी के मंच तले अनशन कर रहे हैं। इस वजह से उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा है।