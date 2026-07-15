Sonam Wangchuk Hunger Strike: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को भेजा नोटिस, कल तक मांगा जवाब

जंतर-मंतर पर 18 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर कल तक जवाब मांगा है। याचिका में मेडिकल सहायता उपलब्ध कराने और अनशन समाप्त कराने की मांग की गई है।





क्यों दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा मामला?

सोनम वांगचुक का अनशन खत्म कराने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि सोनम वांगचुक के लिए मेडिकल सहायता की व्यवस्था की जाए और जबरन खाना खिलाकर उनका अनशन खत्म किया जाए। याचिका में कहा गया है कि अगर सोनम वांगचुक मर गए तो यह देश और दुनिया के लिए बेहद शर्मनाक बात होगी।

राकेश कुमार सैनी द्वारा दायर इस याचिका में कहा गया है कि उनका साढ़े 8 किलो वजन घट चुका है। ऐसे में 2 दिन के अंदर उनकी मौत हो सकती है।

दिग्गजों की अपील का असर नहीं

मामले पर क्या बोली सीजेपी?

सीजेपी ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि युवाओं न्याय मिलने तक संघर्ष जारी है, सोनम वांगचुक सर अपनी मांग पर अड़े हैं, पर इस गूंगी बाहरी सरकार को कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, ऐसा क्यों?

