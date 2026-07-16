केतन की मंगेतर सिया गोयल के परिवार की बढ़ी मुश्किल, FDA ने बंद कराया कामकाज

Ketan Agarwal Murder Case: क्या मंगेतर को खाई में धक्का देकर मौत के घाट उतारने वाली सिया गोयल के परिवार की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं? एक तरफ सिया गोयल अपनी करतूतों के कारण सलाखों के पीछे है तो दूसरी तरफ अब उसके परिवार के बिजनेस पर भी कानून का डंडा चल गया है। महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने पुणे के 'मार्केट यार्ड' इलाके में स्थित सिया गोयल के परिवार की दुकान 'मेसर्स बीजी गोयल एंड कंपनी' पर छापा मारा और नियमों की धज्जियां उड़ाने के आरोप में दुकान को तत्काल प्रभाव से कामकाज बंद करने का नोटिस थमा दिया है।

8 लाख का माल जब्त

कहा जा रहा है कि कंपनी खाद्य सुरक्षा और मानक (FSS) अधिनियम के नियमों को ठेंगा दिखा रही थी और लाइसेंस में सुधार करने को भी तैयार नहीं थी। अब जब तक अगला आदेश नहीं आता, तब तक इस दुकान में ताला लटका रहेगा। इस बीच, चेतन चौधरी और सिया गोयल की हिरासत आज यानी 16 जुलाई को खत्म हो रही है।

क्या है सिया गोयल से जुड़ा पूरा मामला?

यही नहीं, केतन को मारने की 3 बार नाकाम कोशिशें भी की गईं (एक बार तो सिया ने उसे पहाड़ी से धक्का दे दिया था, लेकिन केतन झाड़ियों में फंसकर बच गया, तब सिया ने बहाना बनाया कि वहां सांप था इसलिए उसने धक्का दिया)। आखिरकार 18 जून को सिया, केतन को ट्रैकिंग के बहाने पुणे के लोहागढ़ किले ले गई। वहां पहले से ही उसका प्रेमी चेतन हुडी पहनकर छिपा हुआ था। किले के खतरनाक 'घोस्ट पॉइंट' (Ghost Point) पर मौका पाकर केतन को 400 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया गया, जिससे उसकी तड़प-तड़प कर मौत हो गई।