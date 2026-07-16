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केतन की मंगेतर सिया गोयल के परिवार की बढ़ी मुश्किल, FDA ने बंद कराया कामकाज
Ketan Agarwal Murder Case: क्या मंगेतर को खाई में धक्का देकर मौत के घाट उतारने वाली सिया गोयल के परिवार की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं? एक तरफ सिया गोयल अपनी करतूतों के कारण सलाखों के पीछे है तो दूसरी तरफ अब उसके परिवार के बिजनेस पर भी कानून का डंडा चल गया है। महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने पुणे के 'मार्केट यार्ड' इलाके में स्थित सिया गोयल के परिवार की दुकान 'मेसर्स बीजी गोयल एंड कंपनी' पर छापा मारा और नियमों की धज्जियां उड़ाने के आरोप में दुकान को तत्काल प्रभाव से कामकाज बंद करने का नोटिस थमा दिया है।
8 लाख का माल जब्त
जानकारी के मुताबिक जांच टीम को दुकान में भारी गड़बड़ी और मिलावट का शक हुआ। एफडीए ने मौके से 'संत' और 'साधु' ब्रांड का हल्दी पाउडर, तिल और सोयाबीन वड़ियों के सैंपल लिए हैं। इन प्रोडक्ट्स पर आधी-अधूरी और भ्रामक जानकारी (लेबल उल्लंघन) लिखी थी। भारी मिलावट के संदेह में 8.14 लाख रुपए कीमत का कुल 4 हजार 172 किलोग्राम माल मौके पर ही जब्त कर लिया गया। ALSO READ: क्या शादीशुदा थी सिया गोयल? केतन अग्रवाल हत्याकांड में वॉट्सऐप चैट से खुला बड़ा राज
कहा जा रहा है कि कंपनी खाद्य सुरक्षा और मानक (FSS) अधिनियम के नियमों को ठेंगा दिखा रही थी और लाइसेंस में सुधार करने को भी तैयार नहीं थी। अब जब तक अगला आदेश नहीं आता, तब तक इस दुकान में ताला लटका रहेगा। इस बीच, चेतन चौधरी और सिया गोयल की हिरासत आज यानी 16 जुलाई को खत्म हो रही है।
क्या है सिया गोयल से जुड़ा पूरा मामला?
सिया गोयल की कहानी किसी बॉलीवुड की सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म जैसी है, जिसने पूरे पुणे और देश को हिला कर रख दिया। 26 वर्षीय अमीर रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की सगाई 20 साल की सिया गोयल से हुई थी। दोनों की शादी की भव्य तैयारियां चल रही थीं और उदयपुर के एक आलीशान पैलेस में वेन्यू भी बुक हो चुका था। लेकिन केतन इस बात से पूरी तरह अनजान था कि उसकी मंगेतर सिया पीठ पीछे अपने प्रेमी चेतन चौधरी (22 वर्ष) के साथ मिलकर उसकी मौत का जाल बुन रही थी। ALSO READ: केतन से लेकर इंदौर के राजा रघुवंशी तक! भाजपा सांसद ने दोहराई पुरुष आयोग की मांग, कहा- पुरुषों की भी सुनो
जांच में सामने आया कि सिया गोयल, केतन से शादी नहीं करना चाहती थी। पुलिस के मुताबिक, सिया को केतन का लुक पसंद नहीं था (जिसमें उसका गंजापन, विग लगाना और हकलाना शामिल था)। लेकिन वह समाज और परिवार के डर से सगाई तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसने सगाई तोड़ने के बजाय केतन को रास्ते से हटाने (यानी मर्डर करने) का खौफनाक रास्ता चुना। यह भी सामने आया कि सिया ने केतन से शादी का नाटक जारी रखते हुए अपने प्रेमी चेतन से गुपचुप शादी भी कर ली थी। ALSO READ: केतन अग्रवाल मर्डर केस: सगाई से पहले चेतन संग उदयपुर ट्रिप, 1 करोड़ रुपये ट्रांसफर का खुलासा
यही नहीं, केतन को मारने की 3 बार नाकाम कोशिशें भी की गईं (एक बार तो सिया ने उसे पहाड़ी से धक्का दे दिया था, लेकिन केतन झाड़ियों में फंसकर बच गया, तब सिया ने बहाना बनाया कि वहां सांप था इसलिए उसने धक्का दिया)। आखिरकार 18 जून को सिया, केतन को ट्रैकिंग के बहाने पुणे के लोहागढ़ किले ले गई। वहां पहले से ही उसका प्रेमी चेतन हुडी पहनकर छिपा हुआ था। किले के खतरनाक 'घोस्ट पॉइंट' (Ghost Point) पर मौका पाकर केतन को 400 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया गया, जिससे उसकी तड़प-तड़प कर मौत हो गई।
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