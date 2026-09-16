शिवसेना विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल, चुनाव आयोग ने क्यों नहीं 'फ्रीज' किया धनुष-बाण?

Shiv Sena Symbol Case: शिवसेना के नाम और उसके आधिकारिक चुनाव चिह्न 'धनुष-बाण' को लेकर जारी कानूनी लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की कार्यशैली और फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब दोनों गुट खुद को असली शिवसेना बता रहे थे, तब आयोग दोनों को नया चुनाव चिह्न देकर जनता के बीच अपनी-अपनी ताकत साबित करने को कह सकता था।

उद्धव ठाकरे गुट का पक्ष और दलीलें

ठाकरे गुट की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत के सामने तर्क रखा कि यदि धनुष-बाण का चिह्न ठाकरे गुट को नहीं दिया जा सकता था, तो कम से कम उसे 'फ्रीज' (Freeze) कर दिया जाना चाहिए था ताकि किसी भी पक्ष को इसका अनुचित लाभ न मिले।

क्या है विवाद की पृष्ठभूमि?

साल 2023 में चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे नीत गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी थी और पार्टी के नाम के साथ-साथ 'धनुष-बाण' चिह्न भी शिंदे गुट को आवंटित कर दिया था। उद्धव ठाकरे गुट ने आयोग के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर वर्तमान में सुनवाई चल रही है।

टिप्पणी के मायने और आगे का रास्ता

अदालत ने स्पष्ट किया कि वह चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र अपने हाथ में नहीं ले रही है, बल्कि केवल यह समीक्षा कर रही है कि फैसला लेते समय आयोग ने सभी संभावित विकल्पों पर निष्पक्षता से विचार किया था या नहीं। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी इस पूरे विवाद का रुख मोड़ सकती है। यदि अदालत यह मानती है कि आयोग ने सभी विकल्पों पर समुचित विचार नहीं किया, तो इस मामले का भावी परिणाम प्रभावित हो सकता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में इस विषय पर सुनवाई जारी है।