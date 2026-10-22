'मैं ट्रैवल एजेंट नहीं हूं...': राहुल गांधी के वियतनाम दौरे संबंधी सवाल पर भड़के शशि थरूर
मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच राहुल गांधी के विदेश दौरे पर पूछे गए एक तीखे सवाल पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर भड़क गए। उन्होंने कहा कि मैं कोई ट्रैवल एजेंट नहीं हूं। एक तरफ जहां कांग्रेस नेता के वियतनाम दौरे को लेकर बीजेपी हमलावर है और इसे 'छुट्टी' व 'साजिश' बता रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इसका बचाव करते हुए कहा है कि उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। ALSO READ: रेहान वाड्रा की फोटो प्रदर्शनी पर विवाद: बीकानेर हाउस से हटाई गईं 70 से ज्यादा तस्वीरें, प्रियंका गांधी नाराज
राहुल गांधी के विदेश दौरे संबंधी सवाल पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा- मैं कोई ट्रैवल एजेंट नहीं हूं। मुझसे यह सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है। हर व्यक्ति की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। इसलिए मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता।
क्या है भाजपा के आरोप?
राहुल गांधी देश में विपक्ष के चल रहे विरोध-प्रदर्शनों के बीच चार दिन की वियतनाम यात्रा पर चले गए हैं, जिसकी भाजपा ने कड़ी आलोचना की है। पार्टी ने आरोप लगाया, दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों के दौरान झूठ बोल-बोलकर थक जाने के बाद गांधी छुट्टी मनाने चले गए। पार्टी ने X पर एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें कथित तौर पर गांधी वियतनाम जाने वाली एक फ्लाइट में बैठे दिख रहे हैं। पार्टी ने सवाल किया, "राहुल गांधी के विदेश दौरों का एजेंडा क्या है?"
बीजेपी नेता संबित पात्रा ने गांधी पर सत्ता परिवर्तन की साजिश रचने का आरोप लगाया और दावा किया कि वे "जॉर्ज सोरोस से क्लास लेने" विदेश गए थे। उन्होंने कहा कि उनके आका, उनके सरगना राहुल गांधी विदेश गए थे ताकि जॉर्ज सोरोस और उनकी कंपनी से यह सीख सकें कि भारत को कैसे बर्बाद किया जाए, सत्ता परिवर्तन कैसे लाया जाए, और उनसे कहां चूक हुई। ALSO READ: CJP नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को बड़ी राहत, SEM कोर्ट ने दिया रिहाई का आदेश
भाजपा नेता ने कहा कि राहुल ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन भारत की जनता ने उनका साथ नहीं दिया। अब उनका पूरा ध्यान इस बात पर है कि आगे क्या करना है और इस एजेंडे को कैसे आगे बढ़ाना है, ताकि भारत बर्बादी की कगार पर पहुंच जाए और यहां सत्ता परिवर्तन हो सके।
भाजपा के आरोप का कांग्रेस ने दिया जवाब
बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी से सवाल किया कि क्या वे विदेश छुट्टियां मनाने गए हैं या अपने अराजकता फैलाने वाले साथियों से मिलने। इस पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। उन्होंने कहा कि क्या बाकी लोग इस तरह विदेश यात्रा नहीं करते? राहुल गांधी एक व्यक्ति हैं, विपक्ष के नेता हैं; उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। वे येल यूनिवर्सिटी में छात्रों से बातचीत करते हैं, लंदन में छात्रों से मिलते हैं और वहां के बुद्धिजीवियों से चर्चा करते हैं। वे प्रेस को इंटरव्यू भी देते हैं - एक ऐसा काम जो प्रधानमंत्री नहीं करते। तो फिर, बीजेपी को इससे क्या दिक्कत है?