'मैं ट्रैवल एजेंट नहीं हूं...': राहुल गांधी के वियतनाम दौरे संबंधी सवाल पर भड़के शशि थरूर

राहुल गांधी के विदेश दौरे संबंधी सवाल पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा- मैं कोई ट्रैवल एजेंट नहीं हूं। मुझसे यह सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है। हर व्यक्ति की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। इसलिए मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता।

क्या है भाजपा के आरोप?

राहुल गांधी देश में विपक्ष के चल रहे विरोध-प्रदर्शनों के बीच चार दिन की वियतनाम यात्रा पर चले गए हैं, जिसकी भाजपा ने कड़ी आलोचना की है। पार्टी ने आरोप लगाया, दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों के दौरान झूठ बोल-बोलकर थक जाने के बाद गांधी छुट्टी मनाने चले गए। पार्टी ने X पर एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें कथित तौर पर गांधी वियतनाम जाने वाली एक फ्लाइट में बैठे दिख रहे हैं। पार्टी ने सवाल किया, "राहुल गांधी के विदेश दौरों का एजेंडा क्या है?"

भाजपा नेता ने कहा कि राहुल ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन भारत की जनता ने उनका साथ नहीं दिया। अब उनका पूरा ध्यान इस बात पर है कि आगे क्या करना है और इस एजेंडे को कैसे आगे बढ़ाना है, ताकि भारत बर्बादी की कगार पर पहुंच जाए और यहां सत्ता परिवर्तन हो सके।

भाजपा के आरोप का कांग्रेस ने दिया जवाब

बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी से सवाल किया कि क्या वे विदेश छुट्टियां मनाने गए हैं या अपने अराजकता फैलाने वाले साथियों से मिलने। इस पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। उन्होंने कहा कि क्या बाकी लोग इस तरह विदेश यात्रा नहीं करते? राहुल गांधी एक व्यक्ति हैं, विपक्ष के नेता हैं; उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। वे येल यूनिवर्सिटी में छात्रों से बातचीत करते हैं, लंदन में छात्रों से मिलते हैं और वहां के बुद्धिजीवियों से चर्चा करते हैं। वे प्रेस को इंटरव्यू भी देते हैं - एक ऐसा काम जो प्रधानमंत्री नहीं करते। तो फिर, बीजेपी को इससे क्या दिक्कत है?