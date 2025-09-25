गुरुवार, 25 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Shashi Tharoor on india pakistan handshake controversy asia cup
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , गुरुवार, 25 सितम्बर 2025 (13:02 IST)

हैंडशेक मामले में टीम इंडिया के खिलाड़ियों से खुश नहीं है शशि थरूर, दिया बड़ा बयान

shashi tharoor
Shashi Tharoor on handshake controversy : कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एशिया कप 2025 में मैच के दौरान भारतीय क्रिकेटरों द्वारा पाकिस्तानी क्रिकेटरों से हाथ न मिलाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हमें उनसे हाथ मिलाना चाहिए था।
 
गौरतलब है कि टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए दोनों मुकाबलों में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए कहा कि खेल को खेल भावना से खेलना चाहिए और हमें उनसे हाथ मिलाना चाहिए था।
 
उन्होंने समाचार एजेंसी ANI को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि एक बार खेलने का फैसला हो जाने के बाद, अगर हम पाकिस्तान के बारे में इतनी ही दृढ़ता से सोचते हैं, तो हमें नहीं खेलना चाहिए था। लेकिन अगर हम उनके साथ खेलने जा रहे हैं, तो हमें खेल की भावना से खेलना चाहिए और हमें उनसे हाथ मिलाना चाहिए था।
 
थरूर ने कहा कि हमने 1999 में पहले भी ऐसा किया है, जब कारगिल युद्ध चल रहा था। जिस दिन हमारे सैनिक हमारे देश के लिए मर रहे थे, हम इंग्लैंड में पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप खेल रहे थे। हम तब भी उनसे हाथ मिला रहे थे क्योंकि खेल की भावना देशों के बीच, सेनाओं के बीच होने वाली भावना से अलग होती है। यह मेरा विचार है।
 
उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तानी टीम, पहली बार अपमानित होने के बाद, दूसरी बार हमें अपमानित करने का फैसला करती है, तो यह दर्शाता है कि दोनों तरफ खेल की भावना का अभाव है।
 
गौरतलब है कि गुरुवार को BCCI ने 21 सितंबर को एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले के दौरान अनुचित व्यवहार के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ के खिलाफ आधिकारिक तौर पर शिकायत दर्ज कराई। पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भी आईसीसी से सूर्यकुमार यादव की शिकायत की है।
 
एशिया कप 2025 में भारत ने दो मैचों में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है। भारत एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया है। अगर पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा देता है तो वह भी फाइनल में पहुंच जाएगा। ऐसे रविवार को फाइनल में एक बार फिर दोनों देश आमने सामने होंगे।
edited by : Nrapendra Gupta
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

कब दे रहे हैं CID को सबूत, राहुल ने CEC से पूछा, नरेन्द्र मोदी पर भी साधा निशाना

कब दे रहे हैं CID को सबूत, राहुल ने CEC से पूछा, नरेन्द्र मोदी पर भी साधा निशानाRahul Gandhi questions CEC: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को दावा किया कि उनके द्वारा मामला उठाए जाने के बाद ही निर्वाचन आयोग ने ‘वोट चोरी’ पर रोक लगाई है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से पूछा कि वह आलंद में मतदाताओं के नाम ‘हटाने’ के बारे में कर्नाटक सीआईडी ​​को सबूत कब उपलब्ध कराएंगे।

BSA Gold Star 650 : 500 ग्राहकों की बल्ले-बल्ले, यह धमाकेदार बाइक मिलेगी पुरानी कीमत

BSA Gold Star 650 : 500 ग्राहकों की बल्ले-बल्ले, यह धमाकेदार बाइक मिलेगी पुरानी कीमतबीएसए मोटरसाइकिल्स ने ग्राहकों को नवरात्र के अवसर पर विशेष ऑफर के तहत पहले 500 ग्राहकों को गोल्ड स्टार 650 मोटरसाइकिल पुरानी कीमत पर देने की घोषणा की है। कंपनी ने बताया कि ऑफर के तहत वह वस्तु एवं सेवा कर (GST) दरों में हालिया बदलाव के बाद बढ़ी हुई कीमत का भार खुद वहन करेगी। साथ ही पहले 500 ग्राहकों को एक विशेष सीमित संस्करण एक्सेसरी किट भी मिलेगी।

देश के सबसे साफ इंदौर में चूहों का आतंक, एमवाए अस्पताल से देवी अहिल्या एयरपोर्ट तक जनता त्रस्त

देश के सबसे साफ इंदौर में चूहों का आतंक, एमवाए अस्पताल से देवी अहिल्या एयरपोर्ट तक जनता त्रस्त'आतंकी चूहे'! ये न बॉर्डर क्रॉस करते हैं, न रॉकेट दागते हैं—बस सीधे प्रशासन की लापरवाही की दीवार चबा-चबाकर अंदर घुस जाते हैं। कल ही, देवी अहिल्या एयरपोर्ट पर एक भोपाल के यात्री की पैंट में घुसकर चूहे ने काट लिया। सोचिए, 'विश्वस्तरीय' हवाई अड्डा जो ट्रिपल-ए रेटिंग का दावा करता है, वहां चूहे विमान की तरह उड़-उड़कर यात्रियों को 'बाइट' सर्विस दे रहे हैं।

Elon Musk के X को कर्नाटक HC से बड़ा झटका, मानने होंगे भारत के नियम, पढ़िए क्या है पूरा मामला

Elon Musk के X को कर्नाटक HC से बड़ा झटका, मानने होंगे भारत के नियम, पढ़िए क्या है पूरा मामलाX को बड़ा झटका, नियम मानने ही होंगे

एमवाय के बाद अब इंदौर एयरपोर्ट पर यात्री की पैंट में घुसा चूहा, पैंट उतारते ही मचा हंगामा, लगा इंजेक्‍शन

एमवाय के बाद अब इंदौर एयरपोर्ट पर यात्री की पैंट में घुसा चूहा, पैंट उतारते ही मचा हंगामा, लगा इंजेक्‍शनइंदौर एयरपोर्ट से बेंगलुरु जा रहे यात्री अरुण मोदी को पैसेंजर ब्लॉक में एक चूहे ने काट लिया। घटना के बाद मेडिकल डेस्क पर रेबीज का इंजेक्शन नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु पहुंचकर रेबीज का इंजेक्शन लगवाया है। घटना के बाद यात्री ने अपना पैंट उतार दिया, जिसके बाद एयरपोर्ट पर हंगामा मच गया।

और भी वीडियो देखें

Weather Update : यूपी से बंगाल तक कई स्थानों पर भारी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

Weather Update : यूपी से बंगाल तक कई स्थानों पर भारी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्टWeather Update News : देश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का कहर थम गया है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार ये राहत ज्यादा दिनों की नहीं है। IMD ने उत्‍तर प्रदेश और बंगाल समेत कई राज्‍यों में फिर से भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली में मानसून की लगभग पूरी तरह से विदाई हो चुकी है, जिसकी वजह से राजधानी के लोग गर्मी से बेहाल हो रहे हैं। हालांकि 27 सितंबर को राजधानी में फिर से बादल छा सकते हैं।

चिप से लेकर शिप तक सब कुछ भारत में बनाना चाहते हैं पीएम मोदी, जानिए टैक्स पर क्या कहा?

चिप से लेकर शिप तक सब कुछ भारत में बनाना चाहते हैं पीएम मोदी, जानिए टैक्स पर क्या कहा?PM Modi in UPtrade expo 2025 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी-2025 में कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना ही होगा। हर वो प्रोडक्ट जो हम भारत में बना सकते हैं, वो हमें बनाना है। आज सरकार मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग पर इतना ज़ोर दे रही है। हम चिप से लेकर जहाज तक, सब कुछ भारत में बनाना चाहते हैं।

LIVE : चिप से लेकर शिप तक, सब कुछ भारत में बनाना चाहते हैं पीएम मोदी

LIVE : चिप से लेकर शिप तक, सब कुछ भारत में बनाना चाहते हैं पीएम मोदीLatest News Today Live Updates in Hindi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी-2025 में कहा कि आज सरकार मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग पर इतना ज़ोर दे रही है। हम चिप से लेकर जहाज तक, सब कुछ भारत में बनाना चाहते हैं। पल पल की जानकारी...

CDS जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल बढ़ा, माने जाते हैं चीन मामलों के एक्‍सपर्ट

CDS जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल बढ़ा, माने जाते हैं चीन मामलों के एक्‍सपर्टCDS Anil Chauhan news in Hindi : प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल अगले साल मई तक बढ़ा दिया गया है। शीर्ष सैन्य अधिकारी के रूप में जनरल चौहान का वर्तमान कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त होने वाला था।

रेल लॉन्चर से अग्नि-प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण, 2,000 किलोमीटर तक कर सकती है मार

रेल लॉन्चर से अग्नि-प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण, 2,000 किलोमीटर तक कर सकती है मारAGNI Prime missile : भारत ने गुरुवार को पहली बार रेल लॉन्चर से अग्नि-प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अगली पीढ़ी की यह मिसाइल 2,000 किलोमीटर तक की दूरी तक मार करने के लिए तैयार की गई है और विभिन्न उन्नत सुविधाओं से लैस है।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com