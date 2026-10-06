Shashi Tharoor : शशि थरूर ने Form 6 विवाद पर उठाए सवाल, CJI सूर्यकांत के बयान का हवाला देकर पूछा- आखिर इसे बदला किसने?

थरूर ने अपनी पोस्ट की शुरुआत एक काव्यात्मक टिप्पणी से की। उन्होंने लिखा- जिन आंखों को आपने कसकर बंद कर रखा है, उनके साथ अंधेरा और गहरा हो गया है।

केवल आपके जागने पर ही यहां पहरा बैठेगा, है ना?'

इसके बाद उन्होंने लिखा—

'बताइए, इन दिनों हर कोई फिर से राजनीति का खेल जानता है,

लेकिन असली खिलाड़ी कौन है और इस खेल में सिर्फ मोहरा कौन है?'

इसके बाद शशि थरूर ने CJI सूर्यकांत के बयान को उद्धृत किया—

'Modified Form 6 has not been approved by us. Let us be very clear.'

यानी, “संशोधित Form 6 को हमने मंजूरी नहीं दी है। इसे लेकर बिल्कुल स्पष्ट रहें।” थरूर ने पूछा- Form 6 आखिर बदला किसने?



शशि थरूर ने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित Form 6 को मंजूरी नहीं दी थी, तो फिर इसे किसने बदला? किसके आदेश पर बदलाव किया गया और किस अधिकार के तहत इसे बदला गया?