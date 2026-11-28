परिसीमन और 50% फॉर्मूला, शशि थरूर ने खोली सरकार के दावे की पोल! जानिए किसको होगा घाटा
shashi tharoor on delimitation: लोकसभा सीटों के संभावित परिसीमन और '50% वृद्धि' के फॉर्मूले को लेकर छिड़ी बहस में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक बेहद आसान लेकिन तीखे उदाहरण से 'आनुपातिक बढ़ोतरी' के दावे की पोल खोल दी है। जब पहले से बड़ा पक्ष और छोटा पक्ष दोनों एक ही प्रतिशत से बढ़ते हैं, तो कागजों पर अनुपात भले ही समान दिखे, लेकिन वास्तविक ताकत और सीटों का फासला और चौड़ा हो जाता है। थरूर ने इसे एमडी और ड्राइवर की सैलरी के उदाहरण से समझाते हुए चेतावनी दी है कि समान प्रतिशत बढ़ोतरी के इस गणित को समझे बिना सहमति देना दक्षिण के राज्यों के लिए बड़ा सियासी जाल साबित हो सकता है।
लोकसभा सीटों के संभावित परिसीमन और 50% वृद्धि के फॉर्मूले को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है। थरूर ने एक साधारण लेकिन चुटीले उदाहरण के जरिए 'आनुपातिक बढ़ोतरी' की धारणा को चुनौती दी है। उनका कहना है कि समान प्रतिशत बढ़ोतरी के बावजूद कागजों पर अनुपात भले ही न बदले, लेकिन ताकत और सीटों का वास्तविक अंतर काफी बढ़ जाता है। ALSO READ: परिसीमन बिल पर मोदी सरकार के मास्टस्ट्रोक से बिखर गया राहुल की अगुवाई वाला INDIA गठबंधन?
50% फॉर्मूले का गणित
उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, यदि सीटों में 50% की समान बढ़ोतरी लागू की जाए, तो स्थिति कुछ इस प्रकार बनती है:
- उत्तर प्रदेश : 80 से बढ़कर 120 सीटें (+40)
- तमिलनाडु : 39 से बढ़कर 59 सीटें (+20)
- केरल : 20 से बढ़कर 30 सीटें (+10)
परिसीमन के बाद यूपी और केरल का अंतर मौजूदा 60 सीटों से बढ़कर 90 सीटें हो जाएगा। विश्लेषण के अनुसार, अनुपात वही रहने के बावजूद दोनों के बीच सीटों का फासला 50% बढ़ जाता है। इसी तरह तमिलनाडु और यूपी के बीच सीटों का जो अंतर फिलहाल 41 है, वह परिसीमन के बाद बढ़कर 61 हो जाएगा। इस उदाहरण के माध्यम से थरूर का यह समझाने का प्रयास है कि सत्तारूढ़ दल और ताकतर हो जाएगी, जबकि विपक्ष और कमजोर हो जाएगा। ALSO READ: परिसीमन बिल पर केंद्र सरकार को मिला DMK का साथ, 22 लोकसभा सांसदों के समर्थन का ऐलान
इस तरह थरूर ने समझाया परिसीमन का गणित
थरूर ने इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए वेतन का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि मान लीजिए कोई एमडी (MD) 2 लाख रुपए कमाता है और उसका ड्राइवर 20,000 रुपए, जिससे 10:1 का अनुपात बनता है। यदि दोनों के वेतन में 50% की बढ़ोतरी की जाए, तो एमडी की आय 3 लाख रुपए और ड्राइवर की आय 30,000 रुपए हो जाएगी। थरूर के मुताबिक, अनुपात 10:1 ही रहेगा, लेकिन बड़े वेतन वाले की स्थिति और मजबूत हो जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इसी तरह के नतीजे साधने की कोशिश कर रही है।
DMK के रुख पर निराशा और शर्तों का सवाल
थरूर ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के संभावित रुख पर निराशा जताते हुए कहा कि भाजपा के बड़े एजेंडे को समझे बिना सिर्फ 'आनुपातिक वृद्धि' के तर्क को मान लेना जिम्मेदारी से बचने जैसा है। उनके अनुसार, यदि DMK इस फॉर्मूले के दायरे में आती है, तो यह स्वतंत्र रूप से स्थिति का आकलन न करने का संकेत होगा। डीएमके की दो शर्तें हैं- तमिलनाडु का 7.18% प्रतिनिधित्व हिस्सा कम न हो तथा 1971 की आबादी के आधार पर बना अनुपात अगले 25 वर्षों तक स्थिर रहे। मोदी सरकार को इसे मानने में कोई आपत्ति भी नहीं होगी। ALSO READ: लोकसभा में 50% बढ़ेंगी सीटें, 2029 से पहले महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी, कैबिनेट ने परिसीमन बिल को दी मंजूरी
कागजों पर 50% का फॉर्मूला इन शर्तों को पूरा करता हुआ दिख सकता है, लेकिन इससे पहले से बड़े हिस्से वाले राज्यों और छोटे राज्यों के बीच सीटों की संख्या का अंतर और बढ़ जाएगा। आखिरकार, समान प्रतिशत बढ़ोतरी के बावजूद बड़े हिस्से वाले पक्ष के पास सत्ता की कमान अधिक मजबूत होने की आशंका जताई जा रही है।