परिसीमन और 50% फॉर्मूला, शशि थरूर ने खोली सरकार के दावे की पोल! जानिए किसको होगा घाटा

shashi tharoor on delimitation: लोकसभा सीटों के संभावित परिसीमन और '50% वृद्धि' के फॉर्मूले को लेकर छिड़ी बहस में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक बेहद आसान लेकिन तीखे उदाहरण से 'आनुपातिक बढ़ोतरी' के दावे की पोल खोल दी है। जब पहले से बड़ा पक्ष और छोटा पक्ष दोनों एक ही प्रतिशत से बढ़ते हैं, तो कागजों पर अनुपात भले ही समान दिखे, लेकिन वास्तविक ताकत और सीटों का फासला और चौड़ा हो जाता है। थरूर ने इसे एमडी और ड्राइवर की सैलरी के उदाहरण से समझाते हुए चेतावनी दी है कि समान प्रतिशत बढ़ोतरी के इस गणित को समझे बिना सहमति देना दक्षिण के राज्यों के लिए बड़ा सियासी जाल साबित हो सकता है।

50% फॉर्मूले का गणित

उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, यदि सीटों में 50% की समान बढ़ोतरी लागू की जाए, तो स्थिति कुछ इस प्रकार बनती है:

उत्तर प्रदेश : 80 से बढ़कर 120 सीटें (+40)

80 से बढ़कर 120 सीटें (+40) तमिलनाडु : 39 से बढ़कर 59 सीटें (+20)

39 से बढ़कर 59 सीटें (+20) केरल : 20 से बढ़कर 30 सीटें (+10)

इस तरह थरूर ने समझाया परिसीमन का गणित

थरूर ने इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए वेतन का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि मान लीजिए कोई एमडी (MD) 2 लाख रुपए कमाता है और उसका ड्राइवर 20,000 रुपए, जिससे 10:1 का अनुपात बनता है। यदि दोनों के वेतन में 50% की बढ़ोतरी की जाए, तो एमडी की आय 3 लाख रुपए और ड्राइवर की आय 30,000 रुपए हो जाएगी। थरूर के मुताबिक, अनुपात 10:1 ही रहेगा, लेकिन बड़े वेतन वाले की स्थिति और मजबूत हो जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इसी तरह के नतीजे साधने की कोशिश कर रही है।

DMK के रुख पर निराशा और शर्तों का सवाल

कागजों पर 50% का फॉर्मूला इन शर्तों को पूरा करता हुआ दिख सकता है, लेकिन इससे पहले से बड़े हिस्से वाले राज्यों और छोटे राज्यों के बीच सीटों की संख्या का अंतर और बढ़ जाएगा। आखिरकार, समान प्रतिशत बढ़ोतरी के बावजूद बड़े हिस्से वाले पक्ष के पास सत्ता की कमान अधिक मजबूत होने की आशंका जताई जा रही है।