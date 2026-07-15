गोलीबारी में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम पर FIR, क्या बोले 'पर्ची वाले' बाबा कहा- परिवार और भाई से मेरे कोई संबंध नहीं, पूरा दुनिया मेरा परिवार

Dhirendra Krishna Shastri on Shaligram Garg: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। शलिग्राम पर आरोप है कि उसने जमीन विवाद को लेकर मोतीलाल कुशवाहा नामक किसान पर फायरिंग की। कुशवाहा को कान में गोली लगी है। इस बीच, धीरेन्द्र शास्त्री ने एक वीडियो में इस पूरे विवाद से पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने कहा कि उनका परिवार और भाई से कोई भी लेना-देना नहीं है। इस तरह का बयान वे पहले भी दे चुके हैं।

क्या कहा धीरेन्द्र शास्त्री ने?

क्या है पूरा मामला?



धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग पर जमीन कब्जा करने के लिए डराने धमकाने और गोली चलाने के आरोप हैं, उधर धीरेन्द्र शास्त्री फिर दोहरा

रहे हैं कि भाई से कोई संबंध नहीं हैं pic.twitter.com/n3UtfWrGR3 — Anurag Dwary (@Anurag_Dwary) July 15, 2026 पहले भी विवादों में रह चुके हैं शालिग्राम हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम से जुड़ा यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले फरवरी 2023 में छतरपुर के गढ़ा गांव में एक दलित परिवार की शादी के दौरान हंगामे का मामला सामने आया था। आरोप था कि उन्होंने शादी समारोह में पिस्टल लहराई, लोगों को धमकाया और गाली-गलौज की। घटना के वीडियो उस समय सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे।



यह घटना मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में राजनगर थाना क्षेत्र के कौड़ा गांव की है, जहां जमीन विवाद को लेकर मोतीलाल कुशवाहा नामक किसान पर फायरिंग करने और मारपीट करने के आरोप में शालिग्राम गर्ग और अन्य के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। कुशवाहा ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि उसे कान में गोली लगी है। रिपोर्ट के अनुसार यह विवाद जमीन के एक पुराने मामले को लेकर बढ़ा। इसके बाद दो पक्षों के बीच झड़प हो गई। आरोप है कि इस दौरान फायरिंग, मारपीट और हमला हुआ, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। घटना के बाद छतरपुर पुलिस ने मौके पर अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार घायलों, प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने आ सके।