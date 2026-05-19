Weather Update : कहीं भीषण गर्मी तो कहीं बारिश का अलर्ट, कई राज्‍यों में पारा 46 के पार, जानें देशभर का मौसम

Weather Update News : देश में एक बार फिर बारिश और आंधी अपना रौद्र रूप दिखा सकती है। मौसम विभाग ने आज उत्‍तर प्रदेश, बिहार समेत 17 राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है। पूर्वी भारत के राज्यों में बारिश-तूफान का कहर सबसे अधिक देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर कई राज्‍यों में भीषण गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। कई राज्‍यों में तापमान 46 के पार जा चुका है। सोमवार को उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र में पारा 46 सेंटीग्रेड से भी ज्यादा रहा। देश में सबसे गर्म उत्तर प्रदेश का बांदा रहा, यहां तापमान 47.6 सेंटीग्रेड रहा।

मौसम विभाग ने आज उत्‍तर प्रदेश, बिहार समेत 17 राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है। पूर्वी भारत के राज्यों में बारिश-तूफान का कहर सबसे अधिक देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर कई राज्‍यों में भीषण गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। कई राज्‍यों में तापमान 46 के पार जा चुका है। सोमवार को उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र में पारा 46 सेंटीग्रेड से भी ज्यादा रहा।

यूपी के बांदा में पारा 47 के पार

देश में सबसे गर्म उत्तर प्रदेश का बांदा रहा, यहां तापमान 47.6 सेंटीग्रेड रहा। पूर्वोत्तर और दक्षिणी इलाकों को छोड़कर लगभग आधे देश में हीटवेव का असर रहेगा। औसत तापमान 45 सेंटीग्रेड तक रह सकता है। राजस्थान के कोटा, सवाई माधोपुर, बीकानेर, अजमेर, बूंदी, उदयपुर, जैसलमेर, अनूपगढ़, अलवर, करौली, सीकर, और जोधपुर में भीषण गर्मी की चेतावनी है। पंजाब के मोगा, फरीदकोट, जालंधर, फाजिलका, रूपनगर, गुरदासपुर, पटियाला, अमृतसर, कपूरथला, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर में भीषण गर्मी पड़ेगी।

कैसा है मध्य प्रदेश का हाल?

मध्य प्रदेश में तेज गर्मी जारी है। भीषण गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। मंगलवार के दिन सुबह से ही पूरा प्रदेश तप रहा है। इंदौर और उज्जैन संभाग के अधिकतर जिलों में तापमान 44 डिग्री को पार कर गया है। मालवा-निमाड़ मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म है। यहां के सभी जिलों में तापमान 44 डिग्री के ऊपर चला गया है। सोमवार को खजुराहो में अधिकतम पारा 46.8 सेंटीग्रेड पहुंचा, नौगांव में 46 सेंटीग्रेड रहा। इंदौर में पारा 44.3 डिग्री के पार पहुंच गया है। हीट वेव और गर्म हवाओं से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं।

यहां बारिश और आंधी की चेतावनी

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी, दिल्ली, बिहार, झारखंड, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश और आंधी की चेतावनी है।

Edited By : Chetan Gour