संविधान दिवस पर पीएम मोदी बोले- नक्सलवाद खत्म, अब 'दिमागी नक्सलियों' से चुनौती; विपक्ष पर भी साधा निशाना



संविधान दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1949 में संविधान सभा द्वारा संविधान अंगीकार किए जाने की ऐतिहासिक यात्रा को याद किया। अपने लेख में उन्होंने संविधान निर्माताओं—विशेषकर डॉ. राजेंद्र प्रसाद और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर—के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने आधुनिक संवैधानिक ढांचे को गढ़ने के लिए देश की समृद्ध परंपराओं और सभ्यगत ज्ञान का प्रभावी उपयोग किया।

नक्सलवाद के खात्मे और संवैधानिक अधिकारों पर जोर

पीएम मोदी ने कहा कि भारत के कई हिस्सों में, खासकर आदिवासी इलाकों में नक्सलियों ने बंदूक के जोर का इस्तेमाल करके सबसे गरीब लोगों को वे अधिकार देने से रोका, जो हमारे संविधान ने उन्हें दिए हैं। इस वर्ष नक्सलवाद का खात्मा एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिससे आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों के सबसे वंचित वर्ग भी अब बिना भय के अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक हिंसा और बंदूक के बल पर गरीबों को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। पीएम के अनुसार, अब केवल 'दिमागी नक्सली' शेष हैं, जो जमीनी हकीकत से दूर रहकर विकास की गति को बाधित करने का प्रयास करते हैं।

गरीबी उन्मूलन और कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र

विश्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि लगभग 50 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, जिससे करोड़ों परिवारों को बेहतर भविष्य की उम्मीद मिली है। उन्होंने संवैधानिक मूल्यों को जमीनी योजनाओं से जोड़ते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना पक्के मकान के जरिए गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करती है। उज्ज्वला योजना महिलाओं को धुएं से मुक्त रसोई देकर समानता और कल्याण को बढ़ावा देती है। आयुष्मान भारत कर्ज के डर के बिना स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराकर सामाजिक न्याय को साकार करता है। डिजिटल इंडिया और UPI अवसरों का लोकतंत्रीकरण कर समावेशिता के आदर्श को मजबूत करते हैं।

महिला आरक्षण और अनुच्छेद 356 पर विपक्ष को घेरा

संविधान निर्माण में महिलाओं की भूमिका को रेखांकित करते हुए पीएम मोदी ने महिला आरक्षण से जुड़े मुद्दे पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष की शुरुआत में विधायी निकायों में महिलाओं के उचित प्रतिनिधित्व से संबंधित विधेयक को पारित होने से रोका गया, जो संवैधानिक भावना के विपरीत है। उन्होंने 'नारी शक्ति' को न्याय दिलाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए अनुच्छेद 356 के बार-बार इस्तेमाल को लोकतांत्रिक इतिहास का चिंताजनक पहलू बताया। उन्होंने दावा किया कि एक दल के शासनकाल में इस प्रावधान का लगभग सौ बार उपयोग किया गया और एक पूर्व प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ही इसका आंकड़ा पचास तक पहुंच गया था।