राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर भाजपा का बड़ा सवाल: संबित पात्रा बोले- कौन कर रहा है फंडिंग

राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर भाजपा का बड़ा सवाल: संबित पात्रा बोले- कौन कर रहा है फंडिंग
भाजपा नेता संबित पात्रा ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 2004 से 2026 तक उनकी विदेश यात्रा पर करीब 60 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। उन्होंने सवाल किया कि राहुल को विदेश यात्रा के लिए कौन फंडिंग करता है?
भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी लगभग 22 वर्षों से निर्वाचित पद पर हैं। इन वर्षों में वे कई बार विदेश गए। आधिकारिक तौर पर उनकी 54 विदेश यात्राएं बनती हैं। ये दौरे सार्वजनिक हैं लेकिन इनकी फंडिंग सार्वजनिक नहीं है। उनकी हर विदेश यात्रा में करीब 3-4 लोगों ने उनके साथ यात्रा की है। उनकी विदेश यात्राओं का कुल खर्चा 60 करोड़ रुपए का रहा है।
उन्होंने कहा कि हमारे पास राहुल गांधी के 2013-14 से 2022-23 की आमदनी की डिटेल है। 10 वर्षों में राहुल गांधी की आमदनी 11 करोड़ रुपए थी। 11 करोड़ की आमदनी में राहुल गांधी ने 60 करोड़ रुपए का खर्च किया है।
पात्रा ने कहा कि इन यात्राओं में इटली, ब्रिटेन, अमेरिका, मालदीव, कतर, मस्कट और ओमान जैसे देशों के दौरे शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार राहुल गांधी ने सुरक्षा व्यवस्था से बचकर भी यात्रा की। हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी।
उन्होंने सवाल किया कि क्या राहुल गांधी सीक्रेट ट्रिप पर जाते हैं और क्या उनकी विदेश यात्राओं को किसी विदेशी एजेंसी से फंडिंग मिलती है?
edited by : Nrapendra Gupta
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