रूस का पेट्रोल निर्यात पर प्रतिबंध : क्या भारत में महंगे होंगे पेट्रोल-डीजल? जानें पूरा गणित
Russia Petrol Export Ban: रूस ने 1 अप्रैल 2026 से पेट्रोल निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और घरेलू बाजार को स्थिर रखने के लिए पुतिन सरकार का यह कदम वैश्विक तेल बाजार में हलचल पैदा कर रहा है। आइए समझते हैं कि दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक भारत पर इसका क्या असर होगा।
रूस ने क्यों लिया यह बड़ा फैसला?
रूसी उप-प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध 31 जुलाई 2026 तक लागू रहेगा। इसके पीछे मुख्य रूप से तीन बड़े कारण हैं:
-
वैश्विक अस्थिरता : इजरायल, ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं।
-
घरेलू आपूर्ति सुरक्षित करना : पिछले साल रूस के कुछ हिस्सों में ईंधन की कमी देखी गई थी। रूसी रिफाइनरियों पर हुए ड्रोन हमलों और खेती के सीजन में बढ़ी मांग को देखते हुए सरकार घरेलू स्टॉक बचाना चाहती है।
-
कीमतों पर नियंत्रण : रूस अपने देश के भीतर पेट्रोल की कीमतों को बढ़ने से रोकना चाहता है ताकि महंगाई काबू में रहे।
भारत पर क्या होगा सीधा असर?
विशेषज्ञों के अनुसार, भारत पर इसका सीधा प्रभाव (Direct Impact) न के बराबर होगा। इसके पीछे के ठोस कारण निम्नलिखित हैं:
कच्चा तेल बनाम रिफाइंड तेल: भारत रूस से कच्चा तेल (Crude Oil) खरीदता है, न कि बना-बनाया पेट्रोल या डीजल। भारत के पास दुनिया की बेहतरीन रिफाइनिंग क्षमता (56 लाख बैरल प्रतिदिन) है। हम खुद कच्चा तेल साफ करके पेट्रोल बनाते हैं और उसे दुनिया को निर्यात भी करते हैं।
आयात का गणित : भारत अपनी जरूरत का 80% कच्चा तेल आयात करता है, जिसमें रूस की हिस्सेदारी फिलहाल रिकॉर्ड स्तर पर है। चूंकि रूस ने सिर्फ 'पेट्रोल' (Gasoline) के निर्यात पर रोक लगाई है, 'कच्चे तेल' पर नहीं, इसलिए भारत को कच्चे माल की कमी नहीं होगी।
अप्रत्यक्ष जोखिम (Indirect Risks): जहां भारत को खतरा है
भले ही सीधा असर न हो, लेकिन वैश्विक बाजार एक जंजीर की तरह जुड़ा है। भारत के लिए निम्नलिखित चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं:
-
वैश्विक कीमतों में उछाल : रूस द्वारा पेट्रोल की सप्लाई रोकने से दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में मनोवैज्ञानिक और वास्तविक उछाल आ सकता है। अगर कच्चा तेल और महंगा हुआ, तो भारतीय तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ेगा।
-
रिफाइनिंग मार्जिन : अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल की कमी होती है, तो भारतीय रिफाइनरियों के लिए कच्चे तेल की लागत बढ़ सकती है, जिससे अंततः घरेलू पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना बन सकती है।
-
हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) का संकट : पश्चिम एशिया में तनाव के कारण भारत ने खाड़ी देशों के बजाय रूस से तेल खरीदना बढ़ा दिया है। मार्च 2026 में रूस से आयात 82% बढ़कर 19 लाख बैरल प्रतिदिन पहुंच गया है।
भारत के लिए आगे की राह
रूस का यह फैसला भारत के लिए 'अलार्म' की तरह है। हालांकि हमें पेट्रोल की कमी नहीं होगी, लेकिन कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें भारतीय अर्थव्यवस्था और महंगाई (Inflation) के लिए चुनौती पेश कर सकती हैं।
भारत की रणनीति:
-
स्रोतों में विविधता : केवल रूस या खाड़ी देशों पर निर्भर रहने के बजाय अन्य देशों से भी तेल के विकल्प तलाशना।
-
रणनीतिक भंडार (Strategic Reserves) : वैश्विक कीमतों में और उछाल आने से पहले कच्चे तेल का स्टॉक जमा करना।
-
रिफाइनिंग क्षमता : अपनी रिफाइनरियों का अधिकतम उपयोग कर पड़ोसी देशों को ईंधन निर्यात कर मुनाफा कमाना।
हालांकि रूस का पेट्रोल बैन भारत की गाड़ियों को नहीं रोकेगा, लेकिन आपकी जेब पर इसका हल्का बोझ अंतरराष्ट्रीय कीमतों के जरिए पड़ सकता है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala