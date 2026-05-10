सोमवार, 11 मई 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Riju Dutta targets Mamata Banerjee and Trinamool Congress
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: रविवार, 10 मई 2026 (22:09 IST)

ममता बनर्जी को हो सकती है जेल.. निलंबित रिजू दत्ता ने क्‍यों कहा ऐसा? TMC पर लगाए गंभीर आरोप

Riju Dutta targets Mamata Banerjee and Trinamool Congress
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी विरोधी टिप्पणी करने के आरोप में शनिवार को पार्टी द्वारा प्रवक्ता के पद से निलंबित कर दिए जाने के बाद रिजू दत्ता ने सफाई देते हुए पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। रिजू ने कहा कि हार की जिम्मेदारी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब I-PAC के दफ्तर में छापामारी हुई तो ममता दीदी दौड़कर वहां पहुंच गईं, उन्हें अपनी पार्टी का डेटा बचाना था। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कुछ भी इधर-उधर हुआ तो वह जेल भी जा सकती हैं।
 
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी विरोधी टिप्पणी करने के आरोप में शनिवार को पार्टी द्वारा प्रवक्ता के पद से निलंबित कर दिए जाने के बाद रिजू दत्ता ने सफाई देते हुए पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। रिजू ने कहा कि हार की जिम्मेदारी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को लेना चाहिए।
 

रिजू दत्ता ने I-PAC पर साधा निशाना 

उन्होंने कहा कि जब I-PAC के दफ्तर में छापामारी हुई तो ममता दीदी दौड़कर वहां पहुंच गईं, उन्हें अपनी पार्टी का डेटा बचाना था। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कुछ भी इधर-उधर हुआ तो वह जेल भी जा सकती हैं। उन्होंने दावा किया कि पार्टी ने मुझे सच बोलने के कारण निलंबित कर दिया। रिजू दत्ता ने सबसे पहले I-PAC पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 6 महीने से ये कंपनी ही पार्टी चला रही थी, जिससे कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी फैली।

किसी औरत की इज्जत नहीं खरीद सकते...

I-PAC के लोग TMC नेताओं को लगातार मैसेज भेजते थे कि शुभेंदु अधिकारी और उनके पिता को गाली दो। दत्ता ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की नीतियों को विधानसभा चुनाव में हार की वजह बताया है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने महिलाओं की बेइज्जती की, जिसका नतीजा चुनाव परिणाम में दिखा। आप 1500 रुपए में किसी औरत की इज्जत नहीं खरीद सकते।
 

ये हैं टीएमसी की हार की 3 बड़ी वजहें

टीएमसी की हार महिलाओं पर जुल्मों का नतीजा है, जो उन्होंने झेले हैं। रिजू ने कहा कि हार की तीन बड़ी वजहें रही, जिनमें I-PAC का हस्तक्षेप, टिकट घोटाला और स्थानीय मुद्दों पर ध्यान न देना शामिल हैं। उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी की दखल की वजह से ही बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा रूकी।

रिजू दत्ता ने IPS अधिकारी शर्मा से मांगी माफी

तृणमूल कांग्रेस (TMC) से निलंबित होने के बाद रिजू दत्ता ने IPS अधिकारी अजय पाल शर्मा को लेकर दिए अपने बयान पर बिना शर्त माफी मांगी है। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि उनको लेकर जो कुछ भी कहा था, वह उनकी व्यक्तिगत राय नहीं थी। यह बयान पार्टी लाइन के तहत दिया गया था। उन्होंने सोशल मीडिया 'एक्स' पोस्ट में कहा, मैं तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में IPS अजय पाल शर्मा के बारे में एक वीडियो बनाया था।

सच बोलने के कारण निलंबित कर दिया

अब मेरी पार्टी ने मुझे सच बोलने के कारण निलंबित कर दिया है। वह क्लिप वायरल हो चुकी है और भाजपा का पूरा आक्रोश व्यक्तिगत रूप से मुझ पर आ रहा है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मैंने वह वीडियो तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में, तृणमूल मुख्यालय से, पार्टी लाइन का पालन करते हुए बनाया था। गौरतलब है कि रिजू दत्ता को टीएमसी ने पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी के नियमों का उल्लंघन करने और नियमों का पालन न करने के आरोप में 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है।
Edited By : Chetan Gour
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

केरल में CM को लेकर सस्पेंस बरकरार, बेनतीजा रही कांग्रेस की बैठक, किसके सिर सजेगा ताज?

केरल में CM को लेकर सस्पेंस बरकरार, बेनतीजा रही कांग्रेस की बैठक, किसके सिर सजेगा ताज?Kerala Politics News : केरल में नए मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस में सस्पेंस बरकरार है। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर 3 घंटे चली बैठक में कोई अंतिम सहमति नहीं बन पाई। सभी विधायकों ने 'वन-लाइन रेजोल्यूशन' पास कर अंतिम फैसला खरगे और राहुल गांधी पर छोड़ दिया है। अब कांग्रेस का हाईकमान इस मुद्दे को सुलझाएगा। आलाकमान बहुत जल्दी अपना फैसला देने वाला है, जिसका सभी को इंतजार है। केरल के नए मुख्यमंत्री के संबंध में दीपा दासमुंशी ने कहा कि सभी कांग्रेस विधायकों ने एक पंक्ति के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें पार्टी आलाकमान को अंतिम निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है।

ममता बनर्जी ने X बायो में नहीं लिखा पूर्व मुख्‍यमंत्री, क्या हैं इसके मायने

ममता बनर्जी ने X बायो में नहीं लिखा पूर्व मुख्‍यमंत्री, क्या हैं इसके मायनेMamata Banerjee X Bio Controversy: तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो एवं पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव में अपनी हार को पचा नहीं पा रही हैं। अभी भी उन्होंने ने अपने 'X' अकाउंट के बायो पर पूर्व मुख्‍यमंत्री नहीं लिखा है। दरअसल, ममता ने विधानसभा चुनाव में हार के बाद स्पष्ट शब्दों में कहा था कि वे मुख्‍यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगी और न ही इस्तीफा देने लोकभवन जाएंगी।

हिमंता से शुभेंदु तक: BJP का सरकार में आने का 'पैराशूट मॉडल', बड़ा सवाल चुनावी मजबूरी या नई रणनीति?

हिमंता से शुभेंदु तक: BJP का सरकार में आने का 'पैराशूट मॉडल', बड़ा सवाल चुनावी मजबूरी या नई रणनीति?पश्चिम बंगाल में आज शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ राज्य में पहली बार बीजेपी सत्ता में काबिज हो गई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार के गठन के साथ साल 2014 में केंद्र में मोदी सरकार के गठन के साथ मोदी-शाह की जोड़ी ने जिस अंग', 'बंग', और 'कलिंग' मिशन का आगाज किया था, वह अब पूरा हो गया है

एलियंस पर सबसे बड़ा खुलासा: ट्रंप सरकार ने सार्वजनिक की पेंटागन की 170 सीक्रेट फाइलें; क्या दुनिया के सामने आएगी सच्चाई?

एलियंस पर सबसे बड़ा खुलासा: ट्रंप सरकार ने सार्वजनिक की पेंटागन की 170 सीक्रेट फाइलें; क्या दुनिया के सामने आएगी सच्चाई?Aliens and UFO Mystery: एलियंस है या नहीं? यह सवाल हर किसी के मन में जरूर आता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम उठाते हुए पेंटागन की उन अलमारियों को खोल दिया है, जो बरसों से टॉप सीक्रेट के रूप में बंद थी। हालांकि अमेरिकी सरकार की तरफ से इस मामले में पूरी जानकारी नहीं दी गई है। इससे अब सोशल मीडिया पर एक ही सवाल गूंज रहा है — 'क्या सच में aliens मौजूद हैं?'

कौन हैं माखन लाल सरकार, शुभेंदु अधिकारी की शपथ से पहले पीएम मोदी ने जिनसे लिया आशीर्वाद

कौन हैं माखन लाल सरकार, शुभेंदु अधिकारी की शपथ से पहले पीएम मोदी ने जिनसे लिया आशीर्वादPM Modi Makhanlal honored Sarkar : पश्चिम बंगाल के मुख्‍यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक भव्य समारोह 5 मंत्रियों के साथ शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुवेंदु अधिकारी के शपथ लेने से पहले माखन लाल सरकार का सम्मान किया और उनका आशीर्वाद लिया। पीएम का बुर्जुग नेता से मंच पर आशीर्वाद लेना भी चर्चा का विषय बन गया।

और भी वीडियो देखें

ममता बनर्जी को हो सकती है जेल.. निलंबित रिजू दत्ता ने क्‍यों कहा ऐसा? TMC पर लगाए गंभीर आरोप

ममता बनर्जी को हो सकती है जेल.. निलंबित रिजू दत्ता ने क्‍यों कहा ऐसा? TMC पर लगाए गंभीर आरोपपश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी विरोधी टिप्पणी करने के आरोप में शनिवार को पार्टी द्वारा प्रवक्ता के पद से निलंबित कर दिए जाने के बाद रिजू दत्ता ने सफाई देते हुए पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। रिजू ने कहा कि हार की जिम्मेदारी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब I-PAC के दफ्तर में छापामारी हुई तो ममता दीदी दौड़कर वहां पहुंच गईं, उन्हें अपनी पार्टी का डेटा बचाना था। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कुछ भी इधर-उधर हुआ तो वह जेल भी जा सकती हैं।

भारत में तेल के कुएं नहीं, संयम से करें पेट्रोल-डीजल का इस्तेमाल, PM मोदी ने क्‍यों की यह अपील?

भारत में तेल के कुएं नहीं, संयम से करें पेट्रोल-डीजल का इस्तेमाल, PM मोदी ने क्‍यों की यह अपील?Prime Minister Narendra Modi : पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और दुनिया में गहराते ऊर्जा संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को हैदराबाद में भाजपा की रैली के दौरान लोगों से पेट्रोलियम उत्पादों यानी पेट्रोल, गैस और डीजल का संयम से इस्तेमाल करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि युद्ध के असर से दुनियाभर में पेट्रोल-डीजल के दाम कई गुना बढ़ गए हैं। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि इससे देश की विदेशी मुद्रा की बचत होगी और युद्ध जैसे हालात का असर भी कम पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पास तेल के बड़े कुएं नहीं हैं। इस दौरान प्रधानमंत्रीमोदी ने सौर ऊर्जा, इथेनॉल, सीएनजी और पाइप गैस को बढ़ावा देने की भी बात कही।

पाकिस्‍तान में भयावह आत्‍मघाती हमला, कार बम से उड़ाई पुलिस चौकी, 15 पुलिसकर्मियों की मौत

पाकिस्‍तान में भयावह आत्‍मघाती हमला, कार बम से उड़ाई पुलिस चौकी, 15 पुलिसकर्मियों की मौतSuicide Attack in Pakistan : पाकिस्तान के अशांत प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में शनिवार देर रात भीषण आत्मघाती हमला हुआ। एक पुलिस चौकी पर आत्मघाती और घात लगाकर किए गए हमले में कम से कम 15 सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। खबरों के अनुसार, यह घटना बन्नू जिले के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में हुई, जहां विस्फोटकों से भरे एक वाहन को पुलिस चौकी की ओर बढ़ते देख सुरक्षाकर्मियों ने उस पर गोलीबारी की। इसके बाद जोरदार विस्फोट हो गया। धमाका इतना तेज था कि चेकपोस्ट पूरी तरह तबाह हो गया और आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा।

'आर्ट ऑफ लिविंग' के 45वें वर्षगांठ समारोह में शामिल हुए PM मोदी, बोले- जब कार्य सेवा भाव से हो तो हर प्रयास सफल होता है

'आर्ट ऑफ लिविंग' के 45वें वर्षगांठ समारोह में शामिल हुए PM मोदी, बोले- जब कार्य सेवा भाव से हो तो हर प्रयास सफल होता हैआज 'आर्ट ऑफ लिविंग' इंटरनेशनल सेंटर ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बना, जब भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर के साथ 'आर्ट ऑफ लिविंग' संस्था के 45 वर्ष पूर्ण होने और इसके संस्थापक के 70वें जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में सहभागिता की। माननीय प्रधानमंत्री ने भव्य ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया, यह एक अद्वितीय उच्च ऊर्जा वाला ध्यान स्थल है, जो विश्व के सबसे बड़े ध्यान समुदायों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। यह समर्पित केंद्र विभिन्न देशों, संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों से आने वाले लाखों साधकों को सामूहिक ध्यान और मंत्रोच्चारण के माध्यम से गहन आंतरिक शांति का अनुभव कराएगा।

योगी मंत्रिमंडल का हुआ वि‍स्‍तार, कैबिनेट में शा‍मिल हुए 6 नए चेहरे, कुल 8 म‍ंत्रियों ने ली शपथ

योगी मंत्रिमंडल का हुआ वि‍स्‍तार, कैबिनेट में शा‍मिल हुए 6 नए चेहरे, कुल 8 म‍ंत्रियों ने ली शपथYogi Adityanath Cabinet Expansion : उत्‍तर प्रदेश में लंबे समय से चर्चा में चल रहा योगी मंत्रिमंडल का आज विस्तार हो गया है। कैबिनेट में 6 नए मंत्री शामिल हुए, जबकि 2 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ है। लखनऊ के लोकभवन में मंत्रियों ने शपथ ली। माना जा रहा है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने यह बड़ा राजनीतिक कदम उठाया है। शपथ लेने वाले नए मंत्रियों में हंसराज विश्वकर्मा, कैलाश लोधी, कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिलेर, मनोज पांडे, भूपेंद्र चौधरी शामिल रहे, जबकि नरेंद्र कश्यप, जो कि वर्तमान में राज्यमंत्री हैं, का प्रमोशन कर कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इसी प्रकार अजित पाल को भी राज्यमंत्री से प्रमोशन कर कैबिनेट मंत्री बनाया गया है।

itel zeno 200 : iPhone जैसा लुक और 120Hz डिस्प्ले, लॉन्च हुआ सस्ता स्मार्टफोन

itel zeno 200 : iPhone जैसा लुक और 120Hz डिस्प्ले, लॉन्च हुआ सस्ता स्मार्टफोनitel ने भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन itel Zeno 200 लॉन्च कर दिया है। कंपनी एक बार फिर अपने डिजाइन को लेकर चर्चा में है, क्योंकि इस फोन का लुक काफी हद तक Apple के iPhone से प्रेरित नजर आता है। खासतौर पर फोन का रियर डिजाइन हालिया iPhone मॉडल्स जैसा दिखाई देता है।

Huawei का बड़ा प्लान! Nova 16 सीरीज़ में होगा बड़ा बदलाव, Ultra हटेगा, Pro Max बनेगा नया फ्लैगशिप

Huawei का बड़ा प्लान! Nova 16 सीरीज़ में होगा बड़ा बदलाव, Ultra हटेगा, Pro Max बनेगा नया फ्लैगशिपटेक कंपनी Huawei अपनी अपकमिंग Nova 16 सीरीज़ लॉन्च करने की तैयारी में है। हालांकि कंपनी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन चीन से सामने आई लीक रिपोर्ट्स ने इस सीरीज़ को लेकर चर्चाएं तेज कर दी हैं। माना जा रहा है कि इस बार Huawei, Nova 15 सीरीज़ की तुलना में कुछ बड़े बदलाव करने की योजना बना रही है।

Vivo Y05 : सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Extended RAM के साथ

Vivo Y05 : सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Extended RAM के साथVivo ने भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन Vivo Y05 लॉन्च कर दिया है। यह डिवाइस कंपनी के एंट्री-लेवल पोर्टफोलियो को मजबूत करता है। इससे पहले इस फोन को मलेशिया और सऊदी अरब जैसे चुनिंदा बाजारों में पेश किया गया था, जिसके बाद अब इसे भारतीय बाजार में उतारा गया है। फोन Vivo की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर भी उपलब्ध है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com