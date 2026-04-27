'सुपर एल नीनो' की वापसी, क्या 2026 में भारत झेलेगा 140 साल का सबसे बड़ा सूखा, महंगाई और जानलेवा गर्मी?

कमजोर मानसून

बारिश में कमी

सूखा और heatwaves

लगभग 58 लाख लोगों की मौत

फसलें पूरी तरह नष्ट

पानी और अनाज की भारी कमी

2026 का 'सुपर एल नीनो' (Super El Niño) भारत में सूखा, रिकॉर्ड महंगाई और जानलेवा गर्मी का नया इतिहास लिखने वाला है? यह सवाल आज हर वैज्ञानिक और पर्यावरणविद को परेशान कर रहा है।इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन जब वह तबाही के साथ लौटता है, तो हमें संभलने की जरूरत होती है। साल 1877-78 का वह दौर याद कीजिए जब भारत में 'महान अकाल' (Great Famine) पड़ा था। उस वक्त लगभग 58 लाख लोगों ने भूख और प्यास से तड़पकर अपनी जान गंवाई थी। उस सामूहिक त्रासदी के पीछे का सबसे बड़ा विलेन था— सुपर एल नीनो।आज 140 से अधिक वर्षों के बाद, वैज्ञानिक फिर से चेतावनी दे रहे हैं कि 2026 एक ऐसा वर्ष होने वाला है जो गर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है। वैज्ञानिकों और WMO (World Meteorological Organization) की ताज़ा रिपोर्ट (अप्रैल 2026) के अनुसार, प्रशांत महासागर में 'न्यूट्रल' स्थिति खत्म हो रही है। मई से जुलाई 2026 के बीच एल नीनो के उभरने की 61% से 80% संभावना जताई गई है। आइए विस्तार से समझते हैं कि यह 'सुपर एल नीनो' क्या है और भारत के लिए यह कितना बड़ा खतरा है।El Niño दरअसल Pacific Ocean में होने वाला एक climate pattern है।प्रशांत महासागर (Pacific Ocean) के पानी के तापमान में जब असामान्य बढ़ोतरी होती है, तो उसे एल नीनो कहा जाता है।सामान्यतः ठंडी हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और गर्म पानी को एशिया की तरफ धकेलती हैं। इससे भारत और आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश होती है।एल नीनो के दौरान ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं। नतीजतन, मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर का पानी गर्म होने लगता है।सामान्य स्थिति में trade winds समुद्र के पानी को पश्चिम की ओर धकेलती हैंलेकिन El Niño के दौरान ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं। इससे Pacific Ocean का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। इसका global climate पर सीधा असर पड़ता है।जब प्रशांत महासागर गर्म होता है, तो वह हवा के दबाव (Air Pressure) के चक्र को बदल देता है। इससे भारत आने वाला मानसून कमजोर हो जाता है, जिससे देश में सूखा और भीषण गर्मी की स्थिति पैदा होती है।1870 के दशक में जब सुपर एल नीनो आया था, तब प्रशांत महासागर का तापमान आज की तुलना में कम था, फिर भी भारत में तबाही मच गई थी।आज स्थिति और भी बदतर है, क्योंकि इसमें जलवायु परिवर्तन (Climate Change) जुड़ चुका है। 2024 पहले ही दुनिया का सबसे गर्म साल दर्ज किया जा चुका है। वैज्ञानिक अभी भी थोड़ा सतर्क हैं क्योंकि अप्रैल-मई के दौरान मानसून का सटीक अनुमान लगाना कठिन होता है (इसे 'स्प्रिंग बैरियर' कहते हैं), लेकिन संकेत बहुत मजबूत हैं।यह 2026 के उत्तरार्ध (अगस्त-दिसंबर) में और भी शक्तिशाली हो सकता है। कई मॉडल्स संकेत दे रहे हैं कि यह एक "Strong" या "Very Strong" घटना हो सकती है, जिसे आम भाषा में 'सुपर एल नीनो' कहा जा रहा है। अब विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 में एल नीनो और ग्लोबल वार्मिंग का 'कॉम्बो' भारत में ऐसी गर्मी लाएगा जो हमने पहले कभी नहीं देखी।अगर 2026 में यह स्थिति बनती है, तो हमें इन 4 मोर्चों पर तैयार रहना होगा:1877 में हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कम था। आज यह 420 ppm के पार है, जिसका मतलब है कि 2026 की गर्मी 1877 की तुलना में कहीं अधिक "चुभने वाली" और जानलेवा होगी। दिल्ली, राजस्थान और यूपी जैसे राज्यों में तापमान 50°C के पार जा सकता है। यह सिर्फ गर्मी नहीं, बल्कि 'वेट-बल्ब टेम्परेचर' का खतरा बढ़ाएगा जहाँ पसीना सूखना बंद हो जाता है और शरीर अंदर से उबलने लगता है।भारत की 50% से अधिक खेती मानसून पर टिकी है। मानसून फेल होने का सीधा मतलब है—गेहूं और धान की पैदावार में भारी गिरावट।जब फसलें कम होंगी, तो अनाज और सब्जियों के दाम आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएंगे।'शहरी हीट आइलैंड' के कारण शहरों का भूजल स्तर (Groundwater) खत्म होने की कगार पर पहुँच जाएगा।अक्सर देखा गया है कि सरकारें चक्रवात या बाढ़ को तो आपदा (Disaster) मानती हैं, लेकिन हीटवेव (लू) को आधिकारिक आपदा मानने में कतराती हैं।यदि हीटवेव को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया जाए, तो सरकार को प्रभावित लोगों और किसानों को मुआवजा देना होगा। संसाधनों की कमी और आर्थिक बोझ के डर से अक्सर इस संकट को 'प्राकृतिक मौसमी बदलाव' कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। जब तक गर्मी को चक्रवात या भूकंप जैसी गंभीरता नहीं दी जाएगी, तब तक इसके लिए बजट और तैयारी (Heat Action Plan) केवल कागजों तक सीमित रहेगी।हमारी मुश्किलें सिर्फ कुदरत नहीं, हम खुद भी बढ़ा रहे हैं।विकास के नाम पर जंगलों को काटा जा रहा है, जिससे धरती की 'कूलिंग क्षमता' खत्म हो रही है।शहरों में कंक्रीट की इमारतें और डामर की सड़कें दिनभर गर्मी सोखती हैं और रात में उसे बाहर निकालती हैं। इससे शहर गांवों की तुलना में 5-7 डिग्री ज्यादा गर्म रहते हैं।हम प्रकृति को तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतों को बदल सकते हैं। 2026 की यह चेतावनी एक 'वेक-अप कॉल' है।माइक्रो-फॉरेस्ट: अपने घर के आसपास खाली जगह पर पेड़ लगाएं। पुराने पेड़ों को कटने से बचाएं।अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए जीवाश्म ईंधन (Fossil Fuels) पर निर्भरता कम करें।Urban Greening: शहरों में कंक्रीट के जंगलों के बीच 'ग्रीन बेल्ट' बनाना अनिवार्य हो।बारिश की एक-एक बूंद को सहेजना अब विकल्प नहीं, मजबूरी है।140 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने लाखों जानें गंवाईं। आज हमारे पास विज्ञान है, सैटेलाइट डेटा है और चेतावनी भी है। यदि हम आज भी विकास के नाम पर विनाश (पेड़ों की कटाई और प्रदूषण) जारी रखते हैं, तो 2026 का इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। यदि हम आज भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ बंद नहीं करते, तो 1877 जैसा इतिहास दोहराने से कोई नहीं रोक पाएगा। समय आ गया है कि हम विकास की परिभाषा बदलें और पर्यावरण को अपनी प्राथमिकता बनाएं।