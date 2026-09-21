Ram Mandir : राम मंदिर दान चोरी का बड़ा खुलासा, CCTV में कैद हुईं 105 घटनाएं, SIT ने कोर्ट को क्या बताया, कब दायर होगी चार्जशीट

सुनवाई के दौरान बताया गया कि SIT की जांच अब अंतिम चरण में है और 25 सितंबर तक चार्जशीट दाखिल की जाएगी। कोर्ट ने संबंधित मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि चार्जशीट मिलने के बाद कानून के अनुसार उस पर कार्रवाई की जाए।

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राम मंदिर ट्रस्ट में भी हुए बदलाव दान चोरी से जुड़े विवाद के सामने आने के बाद राम मंदिर ट्रस्ट की व्यवस्था में भी बदलाव किए गए। रिपोर्ट के अनुसार, ट्रस्ट के शीर्ष पदाधिकारियों चंपत राय और अनिल मिश्रा को उनके पदों से हटाया गया। इसके बाद ट्रस्ट में CEO के नेतृत्व वाली प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। पूर्व सैन्य अधिकारी जितेंद्र मिश्रा को CEO नियुक्त किया गया। उन्होंने व्यवस्था में बदलाव और भविष्य में संचालन को पहले की तुलना में बेहतर बनाने की बात कही है।

CCTV फुटेज से सामने आईं 105 घटनाएं

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश की गई SIT की स्टेटस रिपोर्ट में बताया गया कि राम मंदिर में दान चोरी से जुड़े मामलों की जांच के दौरान CCTV फुटेज और दूसरे उपलब्ध साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया। इसी प्रक्रिया में दान चोरी की 105 घटनाओं की पहचान CCTV फुटेज के आधार पर की गई। जांच के दौरान CCTV फुटेज के अलावा गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों को भी शामिल किया गया। जांच एजेंसी ने इन सबूतों के आधार पर कथित तौर पर चोरी में शामिल लोगों की पहचान करने की प्रक्रिया पूरी की।

सुप्रीम कोर्ट ने SIT की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लिया

दान चोरी से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने SIT की स्टेटस रिपोर्ट पर विचार किया। अदालत को अब तक हुई गिरफ्तारियों और जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों की जानकारी भी दी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि CCTV फुटेज और अन्य सामग्री का विश्लेषण कर आरोपियों की पहचान की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने SIT की ओर से दी गई जानकारी को रिकॉर्ड पर लिया।

कीमती सामान के लिए रसीद और SBI लॉकर की व्यवस्था

SIT की रिपोर्ट में मंदिर की व्यवस्था से जुड़े कुछ विवरण भी सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, कीमती सामान के लिए सॉफ्टवेयर के जरिए रसीद तैयार की जाती है और सामान को भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के लॉकर में रखा जाता है। इससे मंदिर में आने वाले कीमती सामान के रिकॉर्ड और उसके सुरक्षित रखे जाने की प्रक्रिया का भी पता चलता है।

याचिकाकर्ताओं को SIT रिपोर्ट की कॉपी देने से इनकार

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से SIT की रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह इस मामले को सत्र न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं ले जाना चाहती। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि आगे की जांच जरूरी लगी तो वह इस संबंध में आदेश जारी कर सकती है।

25 सितंबर को चार्जशीट पर रहेगी नजर

SIT की जांच अंतिम चरण में पहुंचने और 25 सितंबर तक चार्जशीट दाखिल किए जाने की जानकारी के बाद अब इस मामले में अगली महत्वपूर्ण प्रक्रिया चार्जशीट से जुड़ी होगी। इसके बाद संबंधित अदालत कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करेगी।