Weather Update : देश के कई हिस्‍सों में भीषण गर्मी, यहां बारिश का अलर्ट, जानें देशभर का मौसम

Weather Update News : देशभर में भीषण गर्मी के बाद मौसम ने करवट ले ली है। IMD ने आज दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश, आंधी-तूफान, तेज हवाओं अलर्ट जारी किया है। कई जगहों पर धूलभरी आंधी और भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो सकता है। वहीं मध्य और दक्षिण भारत में प्री-मानसून गतिविधियों के तेज होने से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है।

वहीं मध्य और दक्षिण भारत में प्री-मानसून गतिविधियों के तेज होने से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। दिल्ली-एनसीआर में आज दिनभर अलग-अलग समय पर तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की आशंका है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री रहने का अनुमान है।



महाराष्ट्र और गुजरात में उमस बढ़ सकती है। हिमाचल प्रदेश में 5 मई तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है। तमिलनाडु में अगले 3 दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। गरज-चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश देखने को मिल सकती है।

Edited By : Chetan Gour