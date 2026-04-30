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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: नई दिल्ली , गुरुवार, 30 अप्रैल 2026 (13:09 IST)

Weather Update : देश के कई हिस्‍सों में भीषण गर्मी, यहां बारिश का अलर्ट, जानें देशभर का मौसम

Rain Alert Issued for Several Parts of Country Following Intense Heat
Weather Update News : देशभर में भीषण गर्मी के बाद मौसम ने करवट ले ली है। IMD ने आज दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश, आंधी-तूफान, तेज हवाओं अलर्ट जारी किया है। कई जगहों पर धूलभरी आंधी और भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो सकता है। वहीं मध्य और दक्षिण भारत में प्री-मानसून गतिविधियों के तेज होने से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है।
 
देशभर में भीषण गर्मी के बाद मौसम ने करवट ले ली है। IMD ने आज दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश, आंधी-तूफान, तेज हवाओं अलर्ट जारी किया है। कई जगहों पर धूलभरी आंधी और भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो सकता है।
वहीं मध्य और दक्षिण भारत में प्री-मानसून गतिविधियों के तेज होने से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। दिल्ली-एनसीआर में आज दिनभर अलग-अलग समय पर तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की आशंका है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री रहने का अनुमान है।
Rain Alert Issued for Several Parts of Country Following Intense Heat

उत्तर प्रदेश में भी आंधी-बारिश से राहत के आसार हैं। गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, अमेठी, सोनभद्र, सुल्तानपुर, अलीगढ़ और फुरसतगंज में बारिश की संभावना जताई गई है। बिहार में सभी 38 जिलों में गरज-चमक के साथ आंधी और बारिश का अलर्ट जारी है। राजस्थान में पूर्वी हवाओं और बादलों के चलते तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की जा सकती है।
मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के साथ वायुमंडलीय बदलाव की स्थिति बनी हुई है। विदिशा, रायसेन, रतलाम, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, सतना, दमोह और सागर में गर्मी का असर रहेगा, जबकि ग्वालियर, दतिया, भिंड, मोरेना, सिंगरौली और रीवा में गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। राजधानी भोपाल में तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड बराबर करता है।
अप्रैल महीने में इतनी गर्मी का यह अब तक का सबसे ज्यादा दर्ज तापमान माना जा रहा है। उत्तराखंड में अगले 48 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश, ओलावृष्टि और 40 किमी प्रति घंटे तक तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान है। पंजाब और हरियाणा में भीषण गर्मी का असर बना रहेगा।
महाराष्ट्र और गुजरात में उमस बढ़ सकती है।  हिमाचल प्रदेश में 5 मई तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है। तमिलनाडु में अगले 3 दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। गरज-चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश देखने को मिल सकती है।
Edited By : Chetan Gour 
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