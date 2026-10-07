राहुल और प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं पर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR, आकाशवाणी भवन में एंट्री पड़ी भारी
दिल्ली पुलिस ने आकाशवाणी में जबरन घुसने के मामले में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए विपक्षी सांसदों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया था। ALSO READ: विपक्षी सांसदों ने मिलने का समय मांगा ही नहीं, SIR पर प्रदर्शन के बीच EC का बड़ा दावा
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, कल मंगलवार को प्रदर्शन के दौरान दोपहर में ही पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया गया था। उस समय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दूसरे सांसद पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचे थे। इसके बाद शाम को आकाशवाणी भवन की तरफ से थाने में आधिकारिक शिकायत दी गई। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की।
क्या है मामला?
गौरतलब है कि दरअसल, मंगलवार को INDIA ब्लॉक के सांसदों ने चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया था। विपक्षी सांसद संसद भवन से चुनाव आयोग के दफ्तर की ओर मार्च कर रहे थे। पुलिस ने चुनाव आयोग के दफ्तर से करीब 400 मीटर पहले बैरिकेडिंग कर मार्च रोक दिया था।
इसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई नेता आकाशवाणी भवन परिसर में पहुंच गए थे। दोनों नेता गेट नंबर 4 के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गए थे। वे करीब 8 घंटे तक घरने पर बैठे रहे। बाद में दिल्ली पुलिस ने दोनों को वहां से हिरासत में लिया। उन्हें किंग्सवे कैंप ले जाया गया और बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। ALSO READ: Congress Protest : 2 घंटे की हिरासत के बाद राहुल-प्रियंका गांधी रिहा, EC के बाहर प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लिया था हिरासत में
खरगे ने विपक्षी सांसदों को लंच पर बुलाया
कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने आज दोपहर विपक्षी सांसदों को लंच पर बुलाया। लंच नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सागर रत्ना में दोपहर 1:45 बजे आयोजित किया गया है।