राहुल और प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं पर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR, आकाशवाणी भवन में एंट्री पड़ी भारी

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, कल मंगलवार को प्रदर्शन के दौरान दोपहर में ही पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया गया था। उस समय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दूसरे सांसद पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचे थे। इसके बाद शाम को आकाशवाणी भवन की तरफ से थाने में आधिकारिक शिकायत दी गई। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की।

क्या है मामला?

गौरतलब है कि दरअसल, मंगलवार को INDIA ब्लॉक के सांसदों ने चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया था। विपक्षी सांसद संसद भवन से चुनाव आयोग के दफ्तर की ओर मार्च कर रहे थे। पुलिस ने चुनाव आयोग के दफ्तर से करीब 400 मीटर पहले बैरिकेडिंग कर मार्च रोक दिया था।

खरगे ने विपक्षी सांसदों को लंच पर बुलाया

कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने आज दोपहर विपक्षी सांसदों को लंच पर बुलाया। लंच नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सागर रत्ना में दोपहर 1:45 बजे आयोजित किया गया है।